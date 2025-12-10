https://anlatilaninotesi.com.tr/20251210/abdden-yabancilara-siki-denetim-sosyal-medya-hesaplari-kontrol-edilecek-1101679651.html

ABD'den yabancılara sıkı denetim: Sosyal medya hesapları kontrol edilecek

ABD'ye seyahat kuralları değişiyor. İç Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ülkeye vizesiz giriş yapma hakkı bulunan yaklaşık 40 ülkenin vatandaşlarından, pasaport ve biyometrik bilgilerin yanı sıra son beş yıllık sosyal medya hesaplarının da zorunlu olarak istenmesi önerildi. Bu hamle, özellikle Avustralya, Almanya, Japonya ve Birleşik Krallık gibi ülkelerden gelen milyonlarca turisti doğrudan etkileyecek. Söz konusu teklif için 60 günlük halka açık görüş alma süreci başlatıldığı duyuruldu.Göçmen politikalarında sıkılaşmaBu adım, Trump yönetiminin ülkeye girişleri kısıtlamaya yönelik son hamlesi olarak görülüyor. Geçtiğimiz günlerde Washington'da iki Ulusal Muhafız üyesine düzenlenen silahlı saldırının ardından, yaklaşık 30 ülkeye seyahat yasağı getirilmesi gündeme gelmişti. Turizm ekonomisine darbe endişesiBu tür kısıtlayıcı politikaların, ABD turizmini olumsuz etkilemeye devam ettiği öne sürülüyor. Mayıs ayı verilerine göre, ülkenin 2025 yılında 12.5 milyar dolar seyahat geliri kaybetmesi ve turist harcamalarının 169 milyar doların altına düşmesi bekleniyor. ABD Seyahat Birliği'nin tahminlerine göre, bu yıl yaklaşık 67.9 milyon yabancı ziyaretçi sayısıyla, ülkede beş yıl sonra ilk kez turist sayısında düşüş yaşanacak.

