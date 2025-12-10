Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251210/abdde-kongre-uyesi-ulkenin-natodan-cekilmesini-ongoren-yasa-tasarisi-sundu-1101693379.html
ABD’de Kongre üyesi, ülkenin NATO'dan çekilmesini öngören yasa tasarısı sundu
ABD’de Kongre üyesi, ülkenin NATO'dan çekilmesini öngören yasa tasarısı sundu
Sputnik Türkiye
ABD’nin Kentucky temsilcisi, Cumhuriyetçi Kongre üyesi Massie, ülkenin NATO’dan çekilmesini öngören yasa tasarısını Temsilciler Meclisi’ne sundu. 10.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-10T17:50+0300
2025-12-10T17:50+0300
dünya
abd
abd
haberler
thomas massie
kentucky
temsilciler meclisi
nato
yasa tasarısı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0c/1087930289_0:140:2688:1652_1920x0_80_0_0_f166bcc681392c1aebbf49a824631fde.jpg
ABD’nin Kentucky eyaletini temsil eden Cumhuriyetçi Kongre üyesi Thomas Massie, NATO’yu ‘Soğuk Savaş kalıntısı’ diye tanımlayarak, ABD’nin NATO’dan çekilmesini öngören bir yasa tasarısını Temsilciler Meclisi’ne sundu.Kongre üyesinin ofisinden yapılan ilgili açıklamaya göre Massie, “NATO'dan ayrılmalıyız ve o parayı kendi ülkemizi savunmak için kullanmalıyız. Anayasamız, kurucu babalarımızın açıkça uyardığı gibi sürekli olarak dış işlere dahil olmamıza izin vermiyor” vurgusunu yaptı.Sunulan yasa tasarısının, ittifakın ortak bütçelerini finanse etmek için Amerikan vergi mükelleflerinin fonlarının kullanılmasını engellediğine dikkat çekilen açıklamada ayrıca, örgütün Avrupalı ​​üyelerinin kendi savunmalarını güvence altına almak için yeterli ekonomik ve askeri potansiyele sahip oldukları ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251207/peskov-yeni-abd-ulusal-guvenlik-stratejisi-ukraynada-barisin-teminati-olabilir-1101604058.html
abd
kentucky
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0c/1087930289_150:0:2539:1792_1920x0_80_0_0_fceab1e0e6372952bd5216d2918fc52d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, abd, haberler, thomas massie, kentucky, temsilciler meclisi, nato, yasa tasarısı
abd, abd, haberler, thomas massie, kentucky, temsilciler meclisi, nato, yasa tasarısı

ABD’de Kongre üyesi, ülkenin NATO'dan çekilmesini öngören yasa tasarısı sundu

17:50 10.12.2025
© AA / Celal GüneşAmerikan Kongre Binası 'Capitol'
Amerikan Kongre Binası 'Capitol' - Sputnik Türkiye, 1920, 10.12.2025
© AA / Celal Güneş
Abone ol
ABD’nin Kentucky temsilcisi, Cumhuriyetçi Kongre üyesi Massie, ülkenin NATO’dan çekilmesini öngören yasa tasarısını Temsilciler Meclisi’ne sundu.
ABD’nin Kentucky eyaletini temsil eden Cumhuriyetçi Kongre üyesi Thomas Massie, NATO’yu ‘Soğuk Savaş kalıntısı’ diye tanımlayarak, ABD’nin NATO’dan çekilmesini öngören bir yasa tasarısını Temsilciler Meclisi’ne sundu.
Kongre üyesinin ofisinden yapılan ilgili açıklamaya göre Massie, “NATO'dan ayrılmalıyız ve o parayı kendi ülkemizi savunmak için kullanmalıyız. Anayasamız, kurucu babalarımızın açıkça uyardığı gibi sürekli olarak dış işlere dahil olmamıza izin vermiyor” vurgusunu yaptı.
Sunulan yasa tasarısının, ittifakın ortak bütçelerini finanse etmek için Amerikan vergi mükelleflerinin fonlarının kullanılmasını engellediğine dikkat çekilen açıklamada ayrıca, örgütün Avrupalı ​​üyelerinin kendi savunmalarını güvence altına almak için yeterli ekonomik ve askeri potansiyele sahip oldukları ifade edildi.
Kremlin Sarayı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.12.2025
UKRAYNA KRİZİ
'Yeni ABD Ulusal Güvenlik Stratejisi, Ukrayna'da barışın teminatı olabilir' diyen Peskov'dan derin devlet uyarısı
7 Aralık, 14:23
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала