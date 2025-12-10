https://anlatilaninotesi.com.tr/20251210/abdde-kongre-uyesi-ulkenin-natodan-cekilmesini-ongoren-yasa-tasarisi-sundu-1101693379.html
ABD’de Kongre üyesi, ülkenin NATO'dan çekilmesini öngören yasa tasarısı sundu
ABD’nin Kentucky temsilcisi, Cumhuriyetçi Kongre üyesi Massie, ülkenin NATO’dan çekilmesini öngören yasa tasarısını Temsilciler Meclisi’ne sundu. 10.12.2025, Sputnik Türkiye
ABD’nin Kentucky eyaletini temsil eden Cumhuriyetçi Kongre üyesi Thomas Massie, NATO’yu ‘Soğuk Savaş kalıntısı’ diye tanımlayarak, ABD’nin NATO’dan çekilmesini öngören bir yasa tasarısını Temsilciler Meclisi’ne sundu.Kongre üyesinin ofisinden yapılan ilgili açıklamaya göre Massie, “NATO'dan ayrılmalıyız ve o parayı kendi ülkemizi savunmak için kullanmalıyız. Anayasamız, kurucu babalarımızın açıkça uyardığı gibi sürekli olarak dış işlere dahil olmamıza izin vermiyor” vurgusunu yaptı.Sunulan yasa tasarısının, ittifakın ortak bütçelerini finanse etmek için Amerikan vergi mükelleflerinin fonlarının kullanılmasını engellediğine dikkat çekilen açıklamada ayrıca, örgütün Avrupalı üyelerinin kendi savunmalarını güvence altına almak için yeterli ekonomik ve askeri potansiyele sahip oldukları ifade edildi.
ABD’nin Kentucky eyaletini temsil eden Cumhuriyetçi Kongre üyesi Thomas Massie, NATO’yu ‘Soğuk Savaş kalıntısı’ diye tanımlayarak, ABD’nin NATO’dan çekilmesini öngören bir yasa tasarısını Temsilciler Meclisi’ne sundu.
Kongre üyesinin ofisinden yapılan ilgili açıklamaya göre Massie, “NATO'dan ayrılmalıyız ve o parayı kendi ülkemizi savunmak için kullanmalıyız. Anayasamız, kurucu babalarımızın açıkça uyardığı gibi sürekli olarak dış işlere dahil olmamıza izin vermiyor” vurgusunu yaptı.
Sunulan yasa tasarısının, ittifakın ortak bütçelerini finanse etmek için Amerikan vergi mükelleflerinin fonlarının kullanılmasını engellediğine dikkat çekilen açıklamada ayrıca, örgütün Avrupalı üyelerinin kendi savunmalarını güvence altına almak için yeterli ekonomik ve askeri potansiyele sahip oldukları ifade edildi.