ABD'de 'Altın Kart' satışta: '15 bin dolar başvuru ve 1 milyon dolar 'bağış'
ABD'de 'Altın Kart' satışta: '15 bin dolar başvuru ve 1 milyon dolar 'bağış'
10.12.2025
ABD Başkanı Donald Trump, ABD'de oturma izni satmak için 'Altın Kart' projesini satışa çıkardığını duyurdu. Trump yaptığı açıklamada, Trump Altın Kart'ın lansmanını duyurmaktan 'çok heyecanlı' olduğunu söyledi.Trump, ABD'nin bir milyondan fazla 'altın kart' satarak yaklaşık 5 trilyon dolar gelir elde edebileceğini öne sürmüştü.Altın Kart nedir?'Altın Kart', ABD'de oturum izni alabilmek için satışa çıkarılan bir tür vize programı olarak biliniyor. Programa başvuru için, başvuru sahibinin iade edilmeyen 15 bin dolarlık bir ücret ödemesi bekleniyor. Ardından başvuran kişinin güvenlik soruşturulması gerçekleştiriliyor. Sorun çıkmaması haline kişinin 'ABD'ye 1 milyon dolarlık bağış' yapması gerekiyor. Kişinin ayrıca, koşullara bağlı olarak ABD Dışişleri Bakanlığı'na 'küçük' ek ücretler ödemesi gerekebileceği ifade ediliyor. Kurumsal Altın Kart'in 'bağış' ücreti ise 2 milyon dolar.Başvuru için vize şartı da aranıyor. Ayrıca vize müsaitliğine bağlı olarak, 'bazı uyruklar için işlem süreleri bir yıla veya daha fazla uzayabileceği' belirtiliyor.
