Zehra Gemi Türkiye'ye dart kategorisinde ilk dünya şampiyonluğunu kazandırdı

Zehra Gemi Türkiye'ye dart kategorisinde ilk dünya şampiyonluğunu kazandırdı

Milli dartçı Zehra Gemi, WDF Kızlar Dünya Dart Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak Türkiye'nin bu kategoride ilk dünya şampiyonu oldu. 16 yaşındaki Zehra... 09.12.2025

İngiltere'de düzenlenen WDF Kızlar Dünya Dart Şampiyonası'nda milli dartçı Zehra Gemi birincilik elde etti.Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu'nun açıklamasına göre organizasyona, 84 ülkeden sporcular katıldı.Türkiye'nin 2 sporcuyla yer aldığı şampiyonada kızlarda finale çıkan Zehra Gemi rakibi İrlandalı Rebecca Allen'ı 3-0 yenerek altın madalya kazandı.16 yaşındaki Zehra Gemi, Türkiye'nin bu kategoride ilk dünya şampiyonu oldu.Ödünç oklarla 5 madalya2022 yılında düzenlenen İspanya'daki Elektronik Dart Avrupa Şampiyonası'na giderken havalimanında valizi kaybolan Zehra Gemi, ödünç aldığı oklarla şampiyonada toplam 5 madalya kazanmıştı.Zehra, İspanya'da yaşayan dart sporcusu ve antrenör Fethi Kaya'nın kendisine verdiği oklarla yarışarak, genç kızlarda ikinci, gençler karışık çiftlerde üçüncü olmuştu.Open kategorisinde birinci sırada yer alan Zehra Gemi eşlide ise ikinciliği elde etmişti.

