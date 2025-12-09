https://anlatilaninotesi.com.tr/20251209/yogun-bakimda-tedavi-goruyor-chpli-belediye-baskani-gulsah-durbayin-durumuyla-ilgili-hastaneden-1101662459.html

Yoğun bakımda tedavi görüyor: CHP'li Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın durumuyla ilgili hastaneden açıklama yapıldı

Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın yoğun bakımda tedavisi sürüyor. Hastaneden yapılan son açıklamada Durbay'ın çoklu organ yetmezliği... 09.12.2025, Sputnik Türkiye

Kolon kanseri tedavisi gören Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'la ilgili hastaneden açıklama yapıldı. Durbay'ın çoklu organ yetmezliği tanısı ile yoğun bakımda tedaviye alındığı belirtildi. Çoklu organ yetmezliği tanısı konulduŞehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın kolon kanseri nedeniyle devam eden tedavisi kapsamında çoklu organ yetmezliği tanısıyla Manisa Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesinde takip edildiği belirtildi. Manisa Şehir Hastanesinin açıklamasında, Durbay'ın 1 Aralık'ta kan değerleri ve beslenme durumunda saptanan bozukluklar üzerine dahiliye servisine yatırıldığı belirtildi.Böbrek ve karaciğer fonksiyonlarında bozulma teşhis edildiAçıklamada, Durbay'ın 2 Aralık'ta böbrek ve karaciğer fonksiyon testlerinde belirlenen bozulma nedeniyle tedavisinin Yoğun Bakım Ünitesinde sürdürülmesine karar verildiği ifade edildi.Takip eden günlerde gerekli tıbbi müdahalelerin uygulandığı anlatılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:"Mevcut durumda Sayın Gülşah Durbay'ın tedavisi, çoklu organ yetmezliği tanısı ile yoğun bakım koşullarında ileri tıbbi imkanlar kullanılarak sürdürülmektedir. Hastanın solunum durumu stabildir ve cihaz desteği gerektirmemektedir. Bu kritik süreçte gelişmeler oldukça hastanemiz tarafından bilgilendirmeler yapılacaktır."Gülşah Durbay kimdir?Gülşah Durbay, 1988 yılında Manisa’da doğdu. Eğitim hayatına Manisa'da başlayıp 2011'de Hacettepe Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü'nden, 2024’te Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Yaşar Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü’nde yüksek lisansını tamamlamasının yanı sıra, Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nde de ekonomi ve finans alanında doktorasına başladı. Durbay, Cumhuriyet Halk Partisi'nde 2014 yılında İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı ve 2015-2020 yılları arasında iki dönem İl Gençlik Kolları Başkanlığı görevlerini yerine getirdi. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Şehzadeler Belediye Başkanı seçilerek, Manisa'nın ilk kadın Belediye Başkanı oldu.

