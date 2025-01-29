https://anlatilaninotesi.com.tr/20250129/unlu-oyuncu-mujdat-gezenin-oldugu-iddiasina-ugur-dundar-yanit-verdi-1093147741.html
Ünlü oyuncu Müjdat Gezen'in öldüğü iddiasına Uğur Dündar yanıt verdi
Ünlü oyuncu Müjdat Gezen'in öldüğü iddiasına Uğur Dündar yanıt verdi
Sputnik Türkiye
Gazeteci Uğur Dündar, sosyal medya hesabından önemli bir açıklama yaptı. Halk TV gazetecilerinin gözaltına alındığı yoğun gündemde, usta sanatçı Müjdat... 29.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-29T00:09+0300
2025-01-29T00:09+0300
2025-01-29T00:09+0300
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uğur dündar
müjdat gezen
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Ünlü oyuncu Müjdat Gezen'in hayatını kaybettiği yönündeki iddialara Uğur Dündar yanıt verdi.Gazeteci Uğur Dündar, sosyal medya hesabından dostu Müjdat Gezen hakkında öldüğüne yönelik iddialara sert tepki gösterdi. Deneyimli televizyoncu Dündar ''Sahtekarlar şimdi de tiyatromuzun ulu çınarı, sevgili arkadaşım 'Müjdat Gezen öldü' diye söylenti çıkarmışlar! Biraz önce kendisiyle konuştum. 'Sağlık yönünden turp gibiyim ama yaşananlara çok üzülüyorum' dedi. Böylece yalancıların mumunu üfleyip söndürmüş oldum'' dedi.Müjdat Gezen kimdir?29 Ekim 1943 tarihinde İstanbul'da doğan Müjdat Gezen, İstanbul Belediyesi Konservatuvarı'ndan mezun oldu. 1960'lı yıllarda tiyatroya adım atan Gezen, birçok önemli tiyatro topluluğunda görev aldı. Zamanla kendi tiyatrosunu kurarak sahnelediği eserlerle tanındı. Oyunculuğu sadece tiyatro ile sınırlı kalmadı. 1970'lerden itibaren birçok sinema filmi ve televizyon projesinde rol aldı. 1991 yılında kurduğu Müjdat Gezen Sanat Merkezi (MSM) ile sanat eğitimine büyük katkılar sağladı.
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uğur dündar, müjdat gezen, müjdat gezen sanat merkezi, ölüm, şüpheli ölüm, ölüm tehdidi, ölüm nedeni, ölüm oranı, ölüm riski, gazeteci, oyuncu, yerli oyuncu, profesyonel oyuncu
uğur dündar, müjdat gezen, müjdat gezen sanat merkezi, ölüm, şüpheli ölüm, ölüm tehdidi, ölüm nedeni, ölüm oranı, ölüm riski, gazeteci, oyuncu, yerli oyuncu, profesyonel oyuncu
Ünlü oyuncu Müjdat Gezen'in öldüğü iddiasına Uğur Dündar yanıt verdi
Gazeteci Uğur Dündar, sosyal medya hesabından önemli bir açıklama yaptı. Halk TV gazetecilerinin gözaltına alındığı yoğun gündemde, usta sanatçı Müjdat Gezen'in hayatını kaybettiği yönünde asılsız haberlerin yayıldığını belirtti. Dündar, bu tür yalan haberlerin toplumda infial yaratmaya yönelik olduğunu vurguladı.
Ünlü oyuncu Müjdat Gezen'in hayatını kaybettiği yönündeki iddialara Uğur Dündar yanıt verdi.
Gazeteci Uğur Dündar, sosyal medya hesabından dostu Müjdat Gezen hakkında öldüğüne yönelik iddialara sert tepki gösterdi. Deneyimli televizyoncu Dündar ''Sahtekarlar şimdi de tiyatromuzun ulu çınarı, sevgili arkadaşım 'Müjdat Gezen öldü' diye söylenti çıkarmışlar! Biraz önce kendisiyle konuştum. 'Sağlık yönünden turp gibiyim ama yaşananlara çok üzülüyorum' dedi. Böylece yalancıların mumunu üfleyip söndürmüş oldum'' dedi.
29 Ekim 1943 tarihinde İstanbul'da doğan Müjdat Gezen, İstanbul Belediyesi Konservatuvarı'ndan mezun oldu. 1960'lı yıllarda tiyatroya adım atan Gezen, birçok önemli tiyatro topluluğunda görev aldı. Zamanla kendi tiyatrosunu kurarak sahnelediği eserlerle tanındı. Oyunculuğu sadece tiyatro ile sınırlı kalmadı. 1970'lerden itibaren birçok sinema filmi ve televizyon projesinde rol aldı. 1991 yılında kurduğu Müjdat Gezen Sanat Merkezi (MSM) ile sanat eğitimine büyük katkılar sağladı.