https://anlatilaninotesi.com.tr/20251209/yilbasindan-once-ankara-ve-istanbula-kar-yagacak-mi-meteoroloji-uzmani-prof-dr-orhan-sen-tarih-1101644986.html
Yılbaşından önce Ankara ve İstanbul'a kar yağacak mı? Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen tarih verdi
Yılbaşından önce Ankara ve İstanbul'a kar yağacak mı? Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen tarih verdi
Sputnik Türkiye
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hakkari, Siirt, Şırnak ve Van için sarı kodlu kar uyarısı yaptı. Soğuk hava etkisini artırırken gözler İstanbul ve Ankara’ya... 09.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-09T09:51+0300
2025-12-09T09:51+0300
2025-12-09T09:51+0300
türki̇ye
meteoroloji
orhan şen
kar yağışı
i̇stanbul kar yağışı
ankara
i̇stanbul
siirt
meteoroloji genel müdürlüğü
yoğun kar yağışı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/09/1101645137_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_372388429d6fb153d463f7a75261fe2e.jpg
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün için Hakkari, Siirt, Şırnak ve Van illerinde kar yağışı nedeniyle sarı kodlu uyarı yayımladı. Kar yağışının yarın da etkisini sürdürmesi beklenirken, soğuyan hava beraberinde “Yılbaşından önce İstanbul ve Ankara’ya kar yağacak mı?” sorusunu gündeme taşıdı.Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, hem kar tahminlerini hem de “Asrın kışı geliyor mu?” iddialarını değerlendirdi.'İstanbul’a kar yılbaşından önce yok'Prof. Dr. Şen, kar yağışının bölgesel olarak değiştiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:“Kar yağacak evet ama nerede göreceğiniz önemli karı. Uludağ’a giderseniz görürsünüz, Ilgaz’a giderseniz görürsünüz. Doğu Anadolu'da kar var, hatta bu hafta epey kar olacak. Ama İstanbul'a kar bu ay sonuna kadar yok. Yani görünmüyor.”Uzman, Ankara için ise daha ihtimalli bir tablo çizdi:“Ankara'ya bir ihtimal. Yılbaşından önce yağabilir Ankara’ya ama İstanbul’a yılbaşından önce yağmaz.”Mersin'in yükseklerinde kar var ama merkezde zorŞen, Mersin’e yönelik tahminlerde de şu bilgiyi paylaştı:“1.500-2.000 metre yükseklikteki yörük yaylalarında kar vardır şu anda. Ama Mersin’e yağmaz. 1968’de yağmıştı, daha yağmadı.”İstanbul’a kar ne zaman gelir? Ocak ayı tahminiMeteoroloji uzmanı, İstanbul’un kar yağışı için ihtimallerin ocak ayında güçlendiğini söyledi:“İstanbul’a gelecek olan karı yapacak soğuk havanın Balkanlar’dan gelmesi lazım. Modeller bu sistemin ocak ayının ortalarına doğru oluşacağını gösteriyor. Ocak ayının 2. haftasında İstanbul'a kar gelir.”Prof. Dr. Şen, sosyal medyada dolaşan “asrın kışı” ifadelerini ise kesin bir dille reddetti:“Asrın kışı gibi tabirler geliyor, öyle bir şey yok. Bu seneki kış normal bir kış. Hatta biraz geç gelecek, geç gidecek gibi.”Ayrıca, La Niña etkisinin bu yıl belirgin olmadığını, bölgedeki asıl belirleyicinin Sibirya yüksek basıncı olduğunu aktardı.Kutuplardaki polar vortex yapısına da değinen Şen, soğuk hava hareketlerinin bölgesel etkilerini şöyle özetledi:“Soğuk hava Amerika’nın kuzey kesimleri ve Kanada’da daha etkili olacak. İngiltere’nin kuzeyinde de biraz fazla görünüyor. Ama Balkanlar ve bizim olduğumuz bölgede çok fazla görünmüyor.”İstanbul'a ne zaman kar yağacak?Tüm değerlendirmelerin ardından Şen, İstanbul’da kar beklentisinin kesin olduğunu belirtti:“Ocak ayında İstanbul’a kar yağacak. İstanbul bu sene kar yağmadan geçmez. Bir veya iki defa yağar. Ankara biraz daha şanslı; bu ayın sonuna doğru Karadeniz’in iç kesimlerine kuzeyli yağmur da gelecek.”
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251209/meteoroloji-sari-kodlu-kar-yagisi-uyarisi-yapti-batida-firtina-etkili-olacak-1101639274.html
türki̇ye
i̇stanbul kar yağışı
ankara
i̇stanbul
siirt
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/09/1101645137_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_57a983b6d25112e5ecbf36d22078df12.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
i̇stanbul kar, ankara kar, yılbaşı kar yağışı, prof. dr. orhan şen kar yağışı, meteoroloji genel müdürlüğü, kar tahmini, i̇stanbul'a ne zaman kar yağacak, ankara kar yağışı
i̇stanbul kar, ankara kar, yılbaşı kar yağışı, prof. dr. orhan şen kar yağışı, meteoroloji genel müdürlüğü, kar tahmini, i̇stanbul'a ne zaman kar yağacak, ankara kar yağışı
Yılbaşından önce Ankara ve İstanbul'a kar yağacak mı? Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen tarih verdi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hakkari, Siirt, Şırnak ve Van için sarı kodlu kar uyarısı yaptı. Soğuk hava etkisini artırırken gözler İstanbul ve Ankara’ya çevrildi. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, “İstanbul’a yılbaşından önce kar görünmüyor, Ankara’ya bir ihtimal” dedi; asrın kışı iddialarına da açıklık getirdi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün için Hakkari, Siirt, Şırnak ve Van illerinde kar yağışı nedeniyle sarı kodlu uyarı yayımladı. Kar yağışının yarın da etkisini sürdürmesi beklenirken, soğuyan hava beraberinde “Yılbaşından önce İstanbul ve Ankara’ya kar yağacak mı?” sorusunu gündeme taşıdı.
Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, hem kar tahminlerini hem de “Asrın kışı geliyor mu?” iddialarını değerlendirdi.
'İstanbul’a kar yılbaşından önce yok'
Prof. Dr. Şen, kar yağışının bölgesel olarak değiştiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:
“Kar yağacak evet ama nerede göreceğiniz önemli karı. Uludağ’a giderseniz görürsünüz, Ilgaz’a giderseniz görürsünüz. Doğu Anadolu'da kar var, hatta bu hafta epey kar olacak. Ama İstanbul'a kar bu ay sonuna kadar yok. Yani görünmüyor.”
Uzman, Ankara için ise daha ihtimalli bir tablo çizdi:
“Ankara'ya bir ihtimal. Yılbaşından önce yağabilir Ankara’ya ama İstanbul’a yılbaşından önce yağmaz.”
Mersin'in yükseklerinde kar var ama merkezde zor
Şen, Mersin’e yönelik tahminlerde de şu bilgiyi paylaştı:
“1.500-2.000 metre yükseklikteki yörük yaylalarında kar vardır şu anda. Ama Mersin’e yağmaz. 1968’de yağmıştı, daha yağmadı.”
İstanbul’a kar ne zaman gelir? Ocak ayı tahmini
Meteoroloji uzmanı, İstanbul’un kar yağışı için ihtimallerin ocak ayında güçlendiğini söyledi:
“İstanbul’a gelecek olan karı yapacak soğuk havanın Balkanlar’dan gelmesi lazım. Modeller bu sistemin ocak ayının ortalarına doğru oluşacağını gösteriyor. Ocak ayının 2. haftasında İstanbul'a kar gelir.”
Prof. Dr. Şen, sosyal medyada dolaşan “asrın kışı” ifadelerini ise kesin bir dille reddetti:
“Asrın kışı gibi tabirler geliyor, öyle bir şey yok. Bu seneki kış normal bir kış. Hatta biraz geç gelecek, geç gidecek gibi.”
Ayrıca, La Niña etkisinin bu yıl belirgin olmadığını, bölgedeki asıl belirleyicinin Sibirya yüksek basıncı olduğunu aktardı.
Kutuplardaki polar vortex yapısına da değinen Şen, soğuk hava hareketlerinin bölgesel etkilerini şöyle özetledi:
“Soğuk hava Amerika’nın kuzey kesimleri ve Kanada’da daha etkili olacak. İngiltere’nin kuzeyinde de biraz fazla görünüyor. Ama Balkanlar ve bizim olduğumuz bölgede çok fazla görünmüyor.”
İstanbul'a ne zaman kar yağacak?
Tüm değerlendirmelerin ardından Şen, İstanbul’da kar beklentisinin kesin olduğunu belirtti:
“Ocak ayında İstanbul’a kar yağacak. İstanbul bu sene kar yağmadan geçmez. Bir veya iki defa yağar. Ankara biraz daha şanslı; bu ayın sonuna doğru Karadeniz’in iç kesimlerine kuzeyli yağmur da gelecek.”