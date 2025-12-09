Meteoroloji sarı kodlu kar yağışı uyarısı yaptı: Batıda fırtına etkili olacak

Türkiye
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 9 Aralık Salı günü hava durumu tahminlerine göre Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun doğusu, Güneydoğu Anadolu ile Amasya, Tokat ve Gümüşhane çevrelerinin yağışlı geçmesi, Mersin kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu’nun doğusu ile Orta Akdeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerinde sağanak ve yağmurlu geçmesi tahmin ediliyor.Hava sıcaklığı İç Anadolu ve Doğu Karadeniz kıyılarında 3 ila 5 derece düşecek. Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu ve Mersin çevreleri ile Adana'nın batısı, Hakkari, Şırnak’ın doğusu, Siirt-Pervari ilçesi ile Van’ın güneyinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Güney Ege için fırtına uyarısıRüzgarın hızı Marmara'nın batısı ile Ege kıyılarında saatte 75 km'ye yükselecek. Fırtınanın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.4 il için sarı kodlu yoğun kar yağışı uyarısıGüneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle 4 il için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu. Yoğun kar yağışı beklenen iller Hakkari, Siirt, Van ve Şırnak oldu. MARMARADetay: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar bölgenin doğusunun aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda pus ve yer yer sis hadisesi tahmin ediliyor.EGEDetay: Parçalı bulutlu, iç kesimlerinin çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kıyı Ege’de kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi tahmin ediliyor.AKDENİZDetay: Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz ve Antalya'nın doğu ilçesi (Gazipaşa) aralıklı sağanak, kıyı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, iç kesimlerinin yüksekleri karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Adana'nın batısı ile Mersin çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi tahmin ediliyor.İÇ ANADOLUDetay: Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusunun aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.BATI KARADENİZDetay: Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.ORTA ve DOĞU KARADENİZDetay: Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimleri ile Tokat, Amasya ve Gümüşhane çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinde Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi tahmin ediliyor.DOĞU ANADOLUDetay: Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı yağışlı geçecek olup genellikle yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinde kar şeklinde olması tahmin ediliyor. Yağışların, Hakkari, Şırnak’ın doğusu ile Van’ın güneyinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi tahmin ediliyor.GÜNEYDOĞU ANADOLUDetay: Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Siirt-Pervari ilçesinde kuvvetli olması bekleniyor.
Meteoroloji sarı kodlu kar yağışı uyarısı yaptı: Batıda fırtına etkili olacak

06:58 09.12.2025 (güncellendi: 07:02 09.12.2025)
© AA / Sabri KesenFırtına
Fırtına - Sputnik Türkiye, 1920, 09.12.2025
© AA / Sabri Kesen
Meteoroloji'nin bugünkü hava durumu tahminlerine göre Türkiye'nin büyük bölümünde yağış bekleniyor. Rüzgarın hızı Marmara'nın batısı ile Ege kıyılarında saatte 75 km'ye çıkarak fırtına şeklinde etkili olacak. Hakkari, Siirt, Van ve Şırnak için sarı kodlu kar yağışı uyarısı yapıldı. Hava sıcaklığı iç bölgelerde ve doğu Karadeniz'de 5 derece düşecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 9 Aralık Salı günü hava durumu tahminlerine göre Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun doğusu, Güneydoğu Anadolu ile Amasya, Tokat ve Gümüşhane çevrelerinin yağışlı geçmesi, Mersin kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu’nun doğusu ile Orta Akdeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerinde sağanak ve yağmurlu geçmesi tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığı İç Anadolu ve Doğu Karadeniz kıyılarında 3 ila 5 derece düşecek. Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu ve Mersin çevreleri ile Adana'nın batısı, Hakkari, Şırnak’ın doğusu, Siirt-Pervari ilçesi ile Van’ın güneyinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Güney Ege için fırtına uyarısı

Rüzgarın hızı Marmara'nın batısı ile Ege kıyılarında saatte 75 km'ye yükselecek. Fırtınanın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

4 il için sarı kodlu yoğun kar yağışı uyarısı

Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle 4 il için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu. Yoğun kar yağışı beklenen iller Hakkari, Siirt, Van ve Şırnak oldu.

MARMARA

Detay: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar bölgenin doğusunun aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda pus ve yer yer sis hadisesi tahmin ediliyor.
BURSA – 11°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ÇANAKKALE – 12°C: Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL – 12°C: Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ – 9°C: Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Detay: Parçalı bulutlu, iç kesimlerinin çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kıyı Ege’de kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR – 8°C: Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ – 13°C: Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR – 16°C: Parçalı bulutlu
MANİSA – 13°C: Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Detay: Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz ve Antalya'nın doğu ilçesi (Gazipaşa) aralıklı sağanak, kıyı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, iç kesimlerinin yüksekleri karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Adana'nın batısı ile Mersin çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi tahmin ediliyor.
ADANA – 18°C: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ANTALYA – 21°C: Parçalı ve çok bulutlu
HATAY – 16°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA – 12°C: Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Detay: Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusunun aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA – 10°C: Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR – 7°C: Parçalı ve çok bulutlu
KAYSERİ – 12°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
KONYA – 8°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

BATI KARADENİZ

Detay: Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU – 6°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DÜZCE – 10°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SİNOP – 16°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ZONGULDAK – 11°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Detay: Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimleri ile Tokat, Amasya ve Gümüşhane çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinde Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi tahmin ediliyor.
AMASYA – 13°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
RİZE – 16°C: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. Yağışların, akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN – 15°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
TRABZON – 14°C: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. Yağışların, akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Detay: Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı yağışlı geçecek olup genellikle yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinde kar şeklinde olması tahmin ediliyor. Yağışların, Hakkari, Şırnak’ın doğusu ile Van’ın güneyinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi tahmin ediliyor.
ERZURUM – 6°C: Parçalı ve çok bulutlu
KARS – 4°C: Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA – 9°C: Parçalı ve çok bulutlu
VAN – 6°C: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı. Yağışların, güney ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Detay: Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Siirt-Pervari ilçesinde kuvvetli olması bekleniyor.
BATMAN – 12°C: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DİYARBAKIR – 13°C: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
GAZİANTEP – 14°C: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah (Salı) saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SİİRT – 11°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. Yağışların, Pervari ilçesinde kuvvetli olması bekleniyor.
