Yenişehir adıyla İstanbul'da yeni bir ilçe kurulacağı iddia edildi: DMM'den açıklama geldi

Yenişehir adıyla İstanbul'da yeni bir ilçe kurulacağı iddia edildi: DMM'den açıklama geldi

DMM, Kanal İstanbul güzergahı ile İstanbul Havalimanı çevresini kapsayacak şekilde İstanbul'da yeni bir ilçe kurulacağı ve ilçenin adının da Yenişehir adıyla... 09.12.2025, Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında İstanbul'un 'Yenişehir' adıyla yeni bir ilçesinin olacağı iddiaların gerçek dışı, kamuoyunu yanıltmaya yönelik spekülatif nitelikte olduğunu açıkladı.Açıklamada 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 2'nci maddesi uyarınca, il ve ilçe kurulması, kaldırılması, merkezlerinin belirlenmesi, adlarının değiştirilmesi ile bir ilçenin başka bir ile bağlanmasının ancak kanun ile yapılabildiği hatırlatıldı.DMM yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

