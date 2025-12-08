https://anlatilaninotesi.com.tr/20251208/abdde-ekim-ayi-ufesi-aciklanmayacak-1101635365.html
ABD'de ekim ayı ÜFE'si açıklanmayacak
ABD'de ekim ayı ÜFE'si açıklanmayacak
Sputnik Türkiye
ABD tarihinin en uzun süreli hükümet kapanmasında sekteye uğrayan veri kayıtları sebebiyle ABD ekim ayı ÜFE'sini açıklayamıyor. Söz konusu verilerin gecikmeli... 08.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-08T21:23+0300
2025-12-08T21:23+0300
2025-12-08T21:23+0300
dünya
abd
üfe
üretici fiyat endeksi (üfe)
hükümet kapanması
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/0a/1099259184_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_159209c34b076d18928e397e16383dca.jpg
ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu (BLS), Ekim 2025 ÜFE haber bülteninin yayımlanmayacağını bildirdi. BLS'den yapılan açıklamada, ABD'de federal hükümetin kapalı olduğu süreçte veri toplanmasındaki aksaklık nedeniyle ekim ayı ÜFE'sinin açıklanamayacağı ifade edildi.1 Ekim'de başlayan ve 12 Kasım'da son bulan ve ABD tarihinin en uzun süreli kapanması nedeniyle ödenek eksikliği yaşandığı ve ekim ayı referans dönemi verilerinin gecikmeli olarak toplandığı bildirilen açıklamada, söz konusu verilerin 14 Ocak 2026'da Kasım 2025'e dair ÜFE haber bülteniyle birlikte yayımlanmasının planlandığı aktarıldı.Açıklamada ayrıca, ekim ayına dair İthalat ve İhracat Fiyat Endeksleri haber bülteninin de yayımlanmayacağı, BLS'nin bu verileri geriye dönük olarak elde edemediği vurgulanırken, ekim ayına dair verilerin, 15 Ocak 2026'da açıklanacak kasım ayı İthalat ve İhracat Fiyat Endeksleri bülteniyle birlikte yayımlanmasının planlandığı belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251208/peskov-abd-ukrayna-temaslarinin-sonuclari-rusyaya-iletilmedi-1101633575.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/0a/1099259184_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_76c542838c3d1cbf0dd6c14a37fbf993.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, üfe, üretici fiyat endeksi (üfe), hükümet kapanması
abd, üfe, üretici fiyat endeksi (üfe), hükümet kapanması
ABD'de ekim ayı ÜFE'si açıklanmayacak
ABD tarihinin en uzun süreli hükümet kapanmasında sekteye uğrayan veri kayıtları sebebiyle ABD ekim ayı ÜFE'sini açıklayamıyor. Söz konusu verilerin gecikmeli olarak toplanıp kasım ayı verileriyle birlikte açıklanacağı bildirildi.
ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu (BLS), Ekim 2025 ÜFE haber bülteninin yayımlanmayacağını bildirdi.
BLS'den yapılan açıklamada, ABD'de federal hükümetin kapalı olduğu süreçte veri toplanmasındaki aksaklık nedeniyle ekim ayı ÜFE'sinin açıklanamayacağı ifade edildi.
1 Ekim'de başlayan ve 12 Kasım'da son bulan ve ABD tarihinin en uzun süreli kapanması nedeniyle ödenek eksikliği yaşandığı ve ekim ayı referans dönemi verilerinin gecikmeli olarak toplandığı bildirilen açıklamada, söz konusu verilerin 14 Ocak 2026'da Kasım 2025'e dair ÜFE haber bülteniyle birlikte yayımlanmasının planlandığı aktarıldı.
Açıklamada ayrıca, ekim ayına dair İthalat ve İhracat Fiyat Endeksleri haber bülteninin de yayımlanmayacağı, BLS'nin bu verileri geriye dönük olarak elde edemediği vurgulanırken, ekim ayına dair verilerin, 15 Ocak 2026'da açıklanacak kasım ayı İthalat ve İhracat Fiyat Endeksleri bülteniyle birlikte yayımlanmasının planlandığı belirtildi.