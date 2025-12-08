https://anlatilaninotesi.com.tr/20251208/abdde-ekim-ayi-ufesi-aciklanmayacak-1101635365.html

ABD'de ekim ayı ÜFE'si açıklanmayacak

08.12.2025

ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu (BLS), Ekim 2025 ÜFE haber bülteninin yayımlanmayacağını bildirdi. BLS'den yapılan açıklamada, ABD'de federal hükümetin kapalı olduğu süreçte veri toplanmasındaki aksaklık nedeniyle ekim ayı ÜFE'sinin açıklanamayacağı ifade edildi.1 Ekim'de başlayan ve 12 Kasım'da son bulan ve ABD tarihinin en uzun süreli kapanması nedeniyle ödenek eksikliği yaşandığı ve ekim ayı referans dönemi verilerinin gecikmeli olarak toplandığı bildirilen açıklamada, söz konusu verilerin 14 Ocak 2026'da Kasım 2025'e dair ÜFE haber bülteniyle birlikte yayımlanmasının planlandığı aktarıldı.Açıklamada ayrıca, ekim ayına dair İthalat ve İhracat Fiyat Endeksleri haber bülteninin de yayımlanmayacağı, BLS'nin bu verileri geriye dönük olarak elde edemediği vurgulanırken, ekim ayına dair verilerin, 15 Ocak 2026'da açıklanacak kasım ayı İthalat ve İhracat Fiyat Endeksleri bülteniyle birlikte yayımlanmasının planlandığı belirtildi.

