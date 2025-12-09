https://anlatilaninotesi.com.tr/20251209/unlu-oyuncu-yildiz-asyali-kocam-tarafindan-darp-edildim-1101637962.html

Ünlü oyuncu Yıldız Asyalı: Kocam tarafından darp edildim

Ünlü oyuncu Yıldız Asyalı: Kocam tarafından darp edildim

Sputnik Türkiye

Dizi ve filmlerle tanınan oyuncu ve müzisyen Yıldız Asyalı, sosyal medya hesabından eşi Mustafa Semih Demirci tarafından şiddete uğradığını duyurdu. 09.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-09T00:51+0300

2025-12-09T00:51+0300

2025-12-09T00:51+0300

türki̇ye

oyuncu

yerli oyuncu

kadın oyuncu

en iyi oyuncu

en i̇yi kadın oyuncu

oyuncu değişikliği

konuk oyuncu

darp

kadına şiddet

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/09/1101637774_0:213:750:635_1920x0_80_0_0_736bb2676c3e24de8fbf8b7adc084f8c.jpg

Hayat Bilgisi diziyle ünlenen Yıldız Asyalı, yüzündeki ve boynundaki morlukları sosyal medya hesabından paylaştı.Asyalı, 'Kocam tarafından darp edildim' notunu paylaşımına ekleyerek takipçilerinden destek istedi. Geçen mayıs ayında iş insanı Mustafa Semih Demirci'yle evlenen oyuncunun paylaşımı gündem oldu.Yıldız Asyalı kimdir? Müzisyen ve oyuncu Yıldız Asyalı, Haluk Bilginer’le rol aldığı Eyvah Babam dizisiyle tanındı. Ardından Eyvah Kızım Büyüdü ve üç sezon yer aldığı Hayat Bilgisi dizisiyle ekranda yer almaya devam etti. Adab-ı Muaşeret filminde başrol oynadı. Asyalı, 23 Kasım 2015’te Emre Vatansever’le evlendi ve Ayşe Mira adında bir kızı oldu; çift 2017’de boşandı. 2020’de yönetmen Kerem Saka'yla evlendi ve aynı yıl ayrıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251125/cumhurbaskani-erdogan-kadini-yonelik-siddet-insanlik-sucudur-1101275475.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

oyuncu, yerli oyuncu, kadın oyuncu, en iyi oyuncu, en i̇yi kadın oyuncu, oyuncu değişikliği, konuk oyuncu, darp, kadına şiddet, kadına yönelik şiddet, kadına yönelik taciz, kadına karşı şiddet, yıldız asyalı