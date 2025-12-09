https://anlatilaninotesi.com.tr/20251209/unlu-oyuncu-yildiz-asyali-kocam-tarafindan-darp-edildim-1101637962.html
Ünlü oyuncu Yıldız Asyalı: Kocam tarafından darp edildim
Ünlü oyuncu Yıldız Asyalı: Kocam tarafından darp edildim
Dizi ve filmlerle tanınan oyuncu ve müzisyen Yıldız Asyalı, sosyal medya hesabından eşi Mustafa Semih Demirci tarafından şiddete uğradığını duyurdu. 09.12.2025, Sputnik Türkiye
Hayat Bilgisi diziyle ünlenen Yıldız Asyalı, yüzündeki ve boynundaki morlukları sosyal medya hesabından paylaştı.Asyalı, 'Kocam tarafından darp edildim' notunu paylaşımına ekleyerek takipçilerinden destek istedi. Geçen mayıs ayında iş insanı Mustafa Semih Demirci'yle evlenen oyuncunun paylaşımı gündem oldu.Yıldız Asyalı kimdir? Müzisyen ve oyuncu Yıldız Asyalı, Haluk Bilginer’le rol aldığı Eyvah Babam dizisiyle tanındı. Ardından Eyvah Kızım Büyüdü ve üç sezon yer aldığı Hayat Bilgisi dizisiyle ekranda yer almaya devam etti. Adab-ı Muaşeret filminde başrol oynadı. Asyalı, 23 Kasım 2015’te Emre Vatansever’le evlendi ve Ayşe Mira adında bir kızı oldu; çift 2017’de boşandı. 2020’de yönetmen Kerem Saka'yla evlendi ve aynı yıl ayrıldı.
