Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kadını yönelik şiddet insanlık suçudur

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında düzenlenen programda konuştu. Erdoğan, iki kız evladı babası olarak kadına yönelik şiddetle mücadelede en ön safta yer aldığını belirtirken, "Kadına ve çocuğa karşı şiddet bir insanlık suçudur. Kadına şiddet insanlığa ihanettir. Kadına el kaldıranın eli de vicdanı da kararmıştır" dedi. Şiddete karşı 5. Eylem Paketi'nin devrede olduğunu söyleyen Erdoğan, erken uyarı ve müdahale sistemlerinin geliştirileceği vurgusu yaptı. İki kız evladı babası olarak en ön safta yer alacağımErdoğan'ın açıklamalarından önemli satır başları şöyle; ✔Travmalar nedeniyle sıkıntı çekmiş tüm hanım kardeşlerime de geçmiş olsun diyorum. Gerek cumhurbaşkanı olarak gerek 2 kız evladı babası olarak kadına yönelik şiddetle mücadelede en ön safta yer alacağımın bilinmesini isterim. ✔İnsana, hele ki kadına ve çocuğa karşı şiddet bir insanlık suçudur. Kadına el kaldıranın eli de vicdanı da kararmıştır. İzan ahlak sahibi hiçbir erkeğin de eş, evlat, kardeş olarak menfi tutum içinde olması düşünülemez. Özellikle cenneti ayakları altına seren inancın mensupları olarak bize yakışmaz böylesi bir tavır. Kararlılığımızda geri adım atmayacağız. Kadınların da kendi meselelerine daha fazla sahip çıktığını memnuniyet ile müşahede ediyoruz. İnşallah değişim çok daha hızlı gerçekleşecek. Sizler böyle sağlam durdukça sizden aldığımız ilhamla daha ileri adımlar atmayı sürdüreceğiz.Kadına şiddetle mücadelede Avrupa ülkelerine göre çok daha ilerideyiz✔Kadına şiddetle mücadelede Avrupa ülkelerine göre çok daha ilerideyiz. Kadınlarla birlikte verdiğimiz mücadelede büyük bir paradigma değişimine imza attık. Burada esas mesele istatistikler değil candır. Şiddeti sıfırlayamamanın üzüntüsünü her olayda hissediyoruz✔Tek bir hanım kardeşimiz bile şiddete uğruyorsa bu bizim için küçük kıyametin koptuğunun habercisidir. Gazetelerde okuduğumuz haberlerde her bir şiddet olayının yarım kalmış bir insan hikayesine, öksüz kalmış çocuğa, sönüp giden hayallere tekabül ettiğini aklımızdan çıkaramayız. Tek bir kayıp bile çoktur. Hepimiz adına hüzün vericidir. İstatistikler arasında kaybolmayacak kadar değerlidir. Kadına yönelik şiddetle mücadelede elde etiğimiz başarılara rağmen şiddeti sıfırlayamamanın üzüntüsünü her olayda hissediyoruz.✔Kadına yönelik şiddet en başta ailenin huzuruna geleceğine vurulmuş menfur bir darbedir. Bizim kültürümüzde aile mahremiyeti olan bir yapıdır ama zulüm varsa haksızlık varsa, kadına ve çocuğa şiddet varsa burada artık aile mahremiyetinden söz edilemez. Babalar ellerini taşın altına daha fazla koymalı ✔Şiddet kişi ile sınırlı bir hadise değildir. Şiddet tüm toplumu enfekte edilen meseledir. Müdahale edilmeyen her şiddet zamanla büyüyüp başka olaylara sirayet ediyor. Erken yaşlardan itibaren şiddet maruz kalan çocuklar meselelerini şiddetle çözmeye meyil ediyor. Çocuk yetiştirmede babalara da önemli sorumluluklar düştüğüne inanıyorum. Dijital dünyadan doğan tehditler artarken çocuklara kol kanat germek sadece annelerin değil babaların da birincil görevidir. Babalardan ellerini taşın altına daha fazla koymalarını istirham ediyorum.Kadınlarda yönelik 5. eylem planı devrede✔Şiddetsiz bir toplumun inşası için çok sektörlü politikalar geliştireceğiz. Erken uyarı ve müdahale sistemlerini geliştireceğiz. Kadına yönelik şiddetle mücadele 5. eylem planının hayırlı olmasını diliyorum. Bir kez daha kadına şiddet insanlığa ihanettir diyorum.

