Ünlü oyuncu Murat Cemcir taburcu oldu
Ünlü oyuncu Murat Cemcir taburcu oldu
28 Kasım'da evinde aniden rahatsızlanmasının ardından Acıbadem Maslak Hastanesi'ne kaldırılan oyuncu Murat Cemcir, taburcu edildi.
Oyuncu Murat Cemcir, 28 Kasım’da evinde aniden rahatsızlanmasının ardından hastaneye kaldırıldı. Tetkiklerde iç kanama geçirdiği belirlenen 49 yaşındaki oyuncu, bir süre yoğun bakımda tedavi gördü.Hastanedeki tedavisinin ardından sağlık durumunun iyiye gittiği belirtilen Cemcir’in bugün taburcu edildiği öğrenildi.
Ünlü oyuncu Murat Cemcir taburcu oldu

18:16 09.12.2025 (güncellendi: 18:32 09.12.2025)
28 Kasım’da evinde aniden rahatsızlanmasının ardından Acıbadem Maslak Hastanesi'ne kaldırılan oyuncu Murat Cemcir, taburcu edildi.
Oyuncu Murat Cemcir, 28 Kasım’da evinde aniden rahatsızlanmasının ardından hastaneye kaldırıldı.
Tetkiklerde iç kanama geçirdiği belirlenen 49 yaşındaki oyuncu, bir süre yoğun bakımda tedavi gördü.
Hastanedeki tedavisinin ardından sağlık durumunun iyiye gittiği belirtilen Cemcir’in bugün taburcu edildiği öğrenildi.
