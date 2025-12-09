https://anlatilaninotesi.com.tr/20251209/tunceli-depreminin-ardindan-prof-dr-naci-gorur-yeri-tehlikeli-diyerek-uyardi-burada-deprem-1101660359.html
Tunceli depreminin ardından Prof. Dr. Naci Görür, 'yeri tehlikeli' diyerek uyardı: 'Burada deprem bekliyoruz'
Tunceli depreminin ardından Prof. Dr. Naci Görür, 'yeri tehlikeli' diyerek uyardı: 'Burada deprem bekliyoruz'
Tunceli'nin Pülümür ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, depremin 7 km derinlikte kaydedildiğini duyurdu. Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür... 09.12.2025
Tunceli'nin Pülümür ilçesinde saat 15.34’te 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin merkez üssünün Pülümür olduğunu ve sarsıntının 7 kilometre derinlikte gerçekleştiğini açıkladı.Naci Görür: Depremin yeri tehlikeliYer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Tunceli depremine ilişkin sosyal medya hesabından önemli değerlendirmelerde bulundu. Depremin, Kuzey Anadolu Fayı (KAF)’na yakın bir bölgede bulunan Pülümür Fay Zonu üzerinde meydana geldiğini belirtti.Görür, depremin konumunu tehlikeli olarak nitelendirerek şu ifadeleri paylaştı:“Pülümür/Tunceli’de 4.2 deprem oldu. Deprem KAF’a çok yakın Pülümür Fay Zonu'nda. Pülümür Fay Zonu sağ yanal atımlı. Depremin yeri tehlikeli. KAF’n en doğu ucu Yedisu Fayı civarında. Burada deprem bekliyoruz. Burayı tetikleme olasılığı var. Geçmiş olsun.”
Tunceli'nin Pülümür ilçesinde saat 15.34’te 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin merkez üssünün Pülümür olduğunu ve sarsıntının 7 kilometre derinlikte gerçekleştiğini açıkladı.
Naci Görür: Depremin yeri tehlikeli
Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Tunceli depremine ilişkin sosyal medya hesabından önemli değerlendirmelerde bulundu. Depremin, Kuzey Anadolu Fayı (KAF)’na yakın bir bölgede bulunan Pülümür Fay Zonu üzerinde meydana geldiğini belirtti.
Görür, depremin konumunu tehlikeli olarak nitelendirerek şu ifadeleri paylaştı:
“Pülümür/Tunceli’de 4.2 deprem oldu. Deprem KAF’a çok yakın Pülümür Fay Zonu'nda. Pülümür Fay Zonu sağ yanal atımlı. Depremin yeri tehlikeli. KAF’n en doğu ucu Yedisu Fayı civarında. Burada deprem bekliyoruz. Burayı tetikleme olasılığı var. Geçmiş olsun.”