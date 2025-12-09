Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251209/tunceli-depreminin-ardindan-prof-dr-naci-gorur-yeri-tehlikeli-diyerek-uyardi-burada-deprem-1101660359.html
Tunceli depreminin ardından Prof. Dr. Naci Görür, 'yeri tehlikeli' diyerek uyardı: 'Burada deprem bekliyoruz'
Tunceli depreminin ardından Prof. Dr. Naci Görür, 'yeri tehlikeli' diyerek uyardı: 'Burada deprem bekliyoruz'
Tunceli’nin Pülümür ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, depremin 7 km derinlikte kaydedildiğini duyurdu. Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür... 09.12.2025, Sputnik Türkiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/04/1093346877_0:0:960:540_1920x0_80_0_0_6a841162b6717b3aa54444cde49c7a6f.png
Tunceli'nin Pülümür ilçesinde saat 15.34’te 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin merkez üssünün Pülümür olduğunu ve sarsıntının 7 kilometre derinlikte gerçekleştiğini açıkladı.Naci Görür: Depremin yeri tehlikeliYer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Tunceli depremine ilişkin sosyal medya hesabından önemli değerlendirmelerde bulundu. Depremin, Kuzey Anadolu Fayı (KAF)’na yakın bir bölgede bulunan Pülümür Fay Zonu üzerinde meydana geldiğini belirtti.Görür, depremin konumunu tehlikeli olarak nitelendirerek şu ifadeleri paylaştı:“Pülümür/Tunceli’de 4.2 deprem oldu. Deprem KAF’a çok yakın Pülümür Fay Zonu'nda. Pülümür Fay Zonu sağ yanal atımlı. Depremin yeri tehlikeli. KAF’n en doğu ucu Yedisu Fayı civarında. Burada deprem bekliyoruz. Burayı tetikleme olasılığı var. Geçmiş olsun.”
naci görür, deprem, pülümür, kuzey anadolu fay hattı (kaf), yedisu fayı
naci görür, deprem, pülümür, kuzey anadolu fay hattı (kaf), yedisu fayı

Tunceli depreminin ardından Prof. Dr. Naci Görür, 'yeri tehlikeli' diyerek uyardı: 'Burada deprem bekliyoruz'

16:34 09.12.2025
Tunceli’nin Pülümür ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, depremin 7 km derinlikte kaydedildiğini duyurdu. Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, depremin KAF'a çok ayın olduğunu söyleyerek "Depremin yeri tehlikeli" dedi. Yedisu Fayı'nı işaret eden Görür, "Burada deprem bekliyoruz. Burayı tetikleme olasılığı var" ifadelerini kullandı.
Tunceli'nin Pülümür ilçesinde saat 15.34’te 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin merkez üssünün Pülümür olduğunu ve sarsıntının 7 kilometre derinlikte gerçekleştiğini açıkladı.

Naci Görür: Depremin yeri tehlikeli

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Tunceli depremine ilişkin sosyal medya hesabından önemli değerlendirmelerde bulundu. Depremin, Kuzey Anadolu Fayı (KAF)’na yakın bir bölgede bulunan Pülümür Fay Zonu üzerinde meydana geldiğini belirtti.
Görür, depremin konumunu tehlikeli olarak nitelendirerek şu ifadeleri paylaştı:
“Pülümür/Tunceli’de 4.2 deprem oldu. Deprem KAF’a çok yakın Pülümür Fay Zonu'nda. Pülümür Fay Zonu sağ yanal atımlı. Depremin yeri tehlikeli. KAF’n en doğu ucu Yedisu Fayı civarında. Burada deprem bekliyoruz. Burayı tetikleme olasılığı var. Geçmiş olsun.”
deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 09.12.2025
SON DEPREMLER
AFAD duyurdu: Tunceli'de deprem
15:45
