AFAD duyurdu: Tunceli'de deprem

15:45 09.12.2025 (güncellendi: 15:51 09.12.2025)
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Tunceli Pülümür'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Saat 15.34'te gerçekleşen depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.
Son depremler, sarsıntıyı hissedenler tarafından takip edilirken AFAD ve Kandilli Rasathanesi, güncel depremlerle listeyi yeniliyor.