AFAD duyurdu: Tunceli'de deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Tunceli Pülümür'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Saat 15.34'te gerçekleşen depremin... 09.12.2025, Sputnik Türkiye

AFAD, son dakika deprem açıklaması yaptı. Tunceli'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 15.34'te gerçekleşen depremin derinliği 7 kilometre olarak kaydedildi. Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü ve merkez üssünü duyurdu.Son depremler, sarsıntıyı hissedenler tarafından takip edilirken AFAD ve Kandilli Rasathanesi, güncel depremlerle listeyi yeniliyor.

