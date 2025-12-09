https://anlatilaninotesi.com.tr/20251209/trump-yonetimine-rumeysa-ozturkun-ogrenci-statusunu-geri-verme-talimati-1101651524.html

Trump yönetimine Rümeysa Öztürk’ün öğrenci statüsünü geri verme talimatı

Trump yönetimine Rümeysa Öztürk’ün öğrenci statüsünü geri verme talimatı

ABD mahkemesi, Türkiye’den Fullbright bursuyla ABD’ye giden ve ICE görevlileri tarafından hukuksuz şekilde gözaltına alınıp aylarca tutuklu kalan Rümeysa Öztürk’ün öğrenci statüsünün yeniden tanınmasına hükmetti.

ABD’de federal bir mahkeme, Tufts Üniversitesi doktora öğrencisi Rumeysa Öztürk’ün öğrenci vizesi kaydının yeniden aktif hale getirilmesine karar verdi. Öztürk, Donald Trump yönetiminin kararıyla göçmenlik gözaltına alınmış ve ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) merkezinde aylarca tutulmuştu.Massachusetts’teki federal mahkemede verilen ara karara göre, ABD Bölge Yargıcı Denise Casper, Trump yönetiminin Öztürk’ün adını, ICE tarafından yürütülen yabancı öğrenci veri tabanı SEVIS sistemine geri eklemesi gerektiğine hükmetti.‘Eşit onur ve insanlık’ makalesiAvukatlarına göre SEVIS kaydının yeniden açılması, Boston’daki Tufts Üniversitesi’nde ‘çocuk gelişimi ve medya’ alanında doktora yapan Öztürk’ün araştırmalarına katılmasını ve çalışma iznine erişmesini mümkün kılacak.Öztürk açıklamasında, öğrenci kaydının ’herkes için eşit onur ve insanlık’ çağrısı yapan bir makaleyi kaleme alan öğrenciler arasında olduğu için silindiğini söyledi ve ekledi:‘Hamas’ı destekleme’ suçlamasıTrump yönetimi, Öztürk’ün vizesini iptal etme gerekçesi olarak ‘Hamas’ı destekleyen faaliyetlerde bulunmasını’ gösterdi.Öztürk, Mart 2024’te Tufts Daily’de üç öğrencinin daha katılımıyla yayımlanan bir yazıda, üniversite yönetimine, Filistin’deki ‘soykırımını tanıma’ ve ‘İsrail’le doğrudan ya da dolaylı bağı olan şirketlerden yatırımların açıklanması ve çekilmesi’ çağrısında bulunmuştu.ACLU: Aylardır süren adaletsizlik son buluyorMassachusetts Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU) Hukuk Direktörü Jessie Rossman yaptığı açıklamada, Öztürk’ün kaydının yeniden tanınmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi:Fullbright bursuyla ABD’ye gitmiştiTürkiye’den Fullbright bursuyla ABD’ye giden Öztürk, öğrenci vizesi 25 Mart’ta iptal edildikten sonra göçmenlik gözaltına alınmıştı.Bu adım, Trump yönetiminin, ‘İsrail’in Gazze’de yürüttüğü savaş karşıtı konuşan öğrencileri hedef alan daha geniş çaplı baskısının parçası’ olarak yorumlandı.

