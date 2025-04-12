https://anlatilaninotesi.com.tr/20250412/abdde-gozaltina-alinan-rumeysa-ozturk-kacirildigimi-ve-oldurulecegimi-sandim-1095345397.html

ABD'de gözaltına alınan Rümeysa Öztürk: 'Kaçırıldığımı ve öldürüleceğimi sandım'

ABD'de gözaltına alınan Rümeysa Öztürk: 'Kaçırıldığımı ve öldürüleceğimi sandım'

Sputnik Türkiye

ABD’nin Vermont eyaletinde gözaltına alınan Tufts Üniversitesi doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk, kendisini sivil kıyafetli kişiler tarafından kaçırıldığına... 12.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-12T14:38+0300

2025-04-12T14:38+0300

2025-04-12T14:38+0300

dünya

abd göçmenlik ve gümrük muhafaza bürosu (ice)

rümeysa öztürk

filistin

gözaltı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/1d/1094968914_0:61:415:294_1920x0_80_0_0_33616e402ca84cda72a99a7e2cae8b73.jpg

Filistin'e verdiği destek nedeniyle 25 Mart’ta Massachusetts’teki evinin yakınlarında gözaltına alınan Öztürk, iftara gitmek üzereyken maskeli 6 Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) görevlisi tarafından durdurulduğunu belirtti. Kendisini gözaltına alanların polis olduğuna dair bir izlenim edinemediğini söyleyen Öztürk, "Hepsi sivil kıyafetliydi. Etrafta kadın polis olmadığını söylediler. O an beni kaçırıp öldüreceklerini düşündüm" ifadelerini kullandı.İlk kez New Hampshire’da, polis merkezine benzeyen bir binada durduklarında resmi olarak gözaltına alındığını fark ettiğini söyleyen Öztürk, bu sürecin başından sonuna kadar "korkutucu" bir deneyim olduğunu vurguladı.'Avukatımı aramama izin vermediler'Öztürk, gözaltına alınmasından hemen sonra avukatıyla görüşmek istediğini ancak bu talebin reddedildiğini belirtti. Yetkililerin Vermont’a ulaştıklarında görüşebileceğini söylediklerini aktaran Öztürk, buna rağmen yine de avukatına ulaşmasına izin verilmediğini kaydetti.Öztürk, gece boyunca birçok kez sorguya alındığını ve kendisine sığınma başvurusunda bulunup bulunmayacağı ya da bir terör örgütüyle bağlantısının olup olmadığı sorularının yöneltildiğini ifade etti.'Dört kez astım krizi geçirdim ama yardım alamadım'Massachusetts’ten binlerce kilometre uzaktaki Louisiana’daki bir tesise götürülen Öztürk, burada dört defa astım krizi geçirdiğini ancak tıbbi desteğe ulaşamadığını belirtti. Son beş yıldır üzerinde çalıştığı doktorasını tamamlamak istediğini söyleyen Öztürk, mahkemeden kefaletle serbest bırakılma talebinde bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250329/abdde-gozaltina-alinan-turk-ogrenci-ozturkun-sinir-disi-karari-durduruldu-hurriyet-kisitlamasi-1094969072.html

filistin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd göçmenlik ve gümrük muhafaza bürosu (ice), rümeysa öztürk, filistin, gözaltı