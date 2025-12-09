Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251209/rus-ordusu-bir-yerlesim-biriminin-daha-kontrolunu-ele-gecirdi-ukraynaya-ait-bir-savas-ucagi-1101654480.html
Rus ordusu bir yerleşim biriminin daha kontrolünü ele geçirdi: Ukrayna’ya ait bir savaş uçağı düşürüldü
Rus ordusu bir yerleşim biriminin daha kontrolünü ele geçirdi: Ukrayna’ya ait bir savaş uçağı düşürüldü
Sputnik Türkiye
Özel askeri harekat bölgesinde ilerleyişini sürdüren Rus birliklerinin Ukrayna’nın Dnepropetrovsk Bölgesi’nde bir yerleşim merkezinin kontrolünü ele... 09.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-09T13:02+0300
2025-12-09T13:12+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
ukrayna
donbass
dnepropetrovsk
rusya savunma bakanlığı
özel askeri harekat
su-27
himars
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/19/1100470636_0:187:2976:1861_1920x0_80_0_0_9bf93539bbd208407e9fac87c1f0dd7e.jpg
Rusya Savunma Bakanığı, Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri harekatının gidişatına ilişkin güncel verileri paylaştı.Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Rus ordusuna bağlı 'Vostok' (Doğu) Askeri Grubu birlikleri aktif eylemler sayesinde Dnepropetrovsk Bölgesi’nin Ostapovskoye yerleşimini düşman güçlerinden temizledi.Rus birlikler cephe boyunca ilerlemeye devam ederken Ukraynalı silahlı oluşumların verdiği kayıp bin 285 asker ve 22 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti. Ayrıca Rus Hava ve Uzay Kuvvetleri, Ukrayna ordusuna ait bir Su-27 savaş uçağını düşürdü.Ukrayna’nın 157 noktasına savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu Ukrayna’nın silah sanayisi işletmesinin yanı sıra, Ukrayna ordusunun kullandığı enerji altyapısı tesisleri, uzun menzilli İHA’ların üretildiği atölyeler ve depoları ile Ukraynalı askerlerin ve yabancı paralı askerlerin yoğun olduğu yerler imha edildi.Ukrayna ordusuna ait bir güdümlü uçak bombası, 13 adet ABD yapımı HIMARS füzesi ve 280 uçak tipi İHA da Rus hava savunma güçleri tarafından engellendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251209/rusya-dis-istihbarat-servisi-kievdeki-kleptokratik-rejim-yeni-bir-hirsizlik-plani-hazirladi-1101649251.html
rusya
ukrayna
donbass
dnepropetrovsk
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/19/1100470636_123:0:2854:2048_1920x0_80_0_0_af30d342a5d64c53f1b0d973a524d0aa.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, ukrayna, donbass, dnepropetrovsk, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat, su-27, himars
rusya, ukrayna, donbass, dnepropetrovsk, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat, su-27, himars

Rus ordusu bir yerleşim biriminin daha kontrolünü ele geçirdi: Ukrayna’ya ait bir savaş uçağı düşürüldü

13:02 09.12.2025 (güncellendi: 13:12 09.12.2025)
© Sputnik / Stanislav KrasilnikovRus Silahlı Kuvvetleri'nin özel askeri harekatı
Rus Silahlı Kuvvetleri'nin özel askeri harekatı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.12.2025
© Sputnik / Stanislav Krasilnikov
Abone ol
Özel askeri harekat bölgesinde ilerleyişini sürdüren Rus birliklerinin Ukrayna’nın Dnepropetrovsk Bölgesi’nde bir yerleşim merkezinin kontrolünü ele geçirdikleri bildirildi.
Rusya Savunma Bakanığı, Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri harekatının gidişatına ilişkin güncel verileri paylaştı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Rus ordusuna bağlı 'Vostok' (Doğu) Askeri Grubu birlikleri aktif eylemler sayesinde Dnepropetrovsk Bölgesi’nin Ostapovskoye yerleşimini düşman güçlerinden temizledi.
Rus birlikler cephe boyunca ilerlemeye devam ederken Ukraynalı silahlı oluşumların verdiği kayıp bin 285 asker ve 22 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti. Ayrıca Rus Hava ve Uzay Kuvvetleri, Ukrayna ordusuna ait bir Su-27 savaş uçağını düşürdü.
Ukrayna’nın 157 noktasına savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu Ukrayna’nın silah sanayisi işletmesinin yanı sıra, Ukrayna ordusunun kullandığı enerji altyapısı tesisleri, uzun menzilli İHA’ların üretildiği atölyeler ve depoları ile Ukraynalı askerlerin ve yabancı paralı askerlerin yoğun olduğu yerler imha edildi.
Ukrayna ordusuna ait bir güdümlü uçak bombası, 13 adet ABD yapımı HIMARS füzesi ve 280 uçak tipi İHA da Rus hava savunma güçleri tarafından engellendi.
Kiev- Maydan - Sputnik Türkiye, 1920, 09.12.2025
UKRAYNA KRİZİ
Rusya Dış İstihbarat Servisi: Kiev'deki kleptokratik rejim yeni bir hırsızlık planı hazırladı
11:23
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала