https://anlatilaninotesi.com.tr/20251209/rus-ordusu-bir-yerlesim-biriminin-daha-kontrolunu-ele-gecirdi-ukraynaya-ait-bir-savas-ucagi-1101654480.html

Rus ordusu bir yerleşim biriminin daha kontrolünü ele geçirdi: Ukrayna’ya ait bir savaş uçağı düşürüldü

Sputnik Türkiye

Özel askeri harekat bölgesinde ilerleyişini sürdüren Rus birliklerinin Ukrayna’nın Dnepropetrovsk Bölgesi’nde bir yerleşim merkezinin kontrolünü ele... 09.12.2025, Sputnik Türkiye

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/19/1100470636_0:187:2976:1861_1920x0_80_0_0_9bf93539bbd208407e9fac87c1f0dd7e.jpg

Rusya Savunma Bakanığı, Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri harekatının gidişatına ilişkin güncel verileri paylaştı.Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Rus ordusuna bağlı 'Vostok' (Doğu) Askeri Grubu birlikleri aktif eylemler sayesinde Dnepropetrovsk Bölgesi’nin Ostapovskoye yerleşimini düşman güçlerinden temizledi.Rus birlikler cephe boyunca ilerlemeye devam ederken Ukraynalı silahlı oluşumların verdiği kayıp bin 285 asker ve 22 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti. Ayrıca Rus Hava ve Uzay Kuvvetleri, Ukrayna ordusuna ait bir Su-27 savaş uçağını düşürdü.Ukrayna’nın 157 noktasına savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu Ukrayna’nın silah sanayisi işletmesinin yanı sıra, Ukrayna ordusunun kullandığı enerji altyapısı tesisleri, uzun menzilli İHA’ların üretildiği atölyeler ve depoları ile Ukraynalı askerlerin ve yabancı paralı askerlerin yoğun olduğu yerler imha edildi.Ukrayna ordusuna ait bir güdümlü uçak bombası, 13 adet ABD yapımı HIMARS füzesi ve 280 uçak tipi İHA da Rus hava savunma güçleri tarafından engellendi.

