https://anlatilaninotesi.com.tr/20251209/telegramin-ceviri-sistemi-sputnikin-haberlerini-carpitiyor-1101656045.html

Telegram'ın çeviri sistemi, Sputnik'in haberlerini çarpıtıyor

Telegram'ın çeviri sistemi, Sputnik'in haberlerini çarpıtıyor

Sputnik Türkiye

Telegram platformu bünyesindeki çeviri sisteminin Sputnik'in çeşitli servisleri tarafından yapılan paylaşımları çarpıtarak Rusya karşıtı ifadelere yer verdiği... 09.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-09T13:52+0300

2025-12-09T13:52+0300

2025-12-09T13:52+0300

dünya

vladimir putin

rusya

ri̇a novosti

sputnik

rusya federal bilgi teknolojileri ve kitle i̇letişim denetleme kurumu (roskomnadzor)

telegram

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/0b/1090257120_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_3c3d9844003bc2422aa099177bd22b49.jpg

Sosyal medya platformu Telegram, Sputnik İran Media ve Sputnik Etiyopya kanallarındaki gönderileri otomatik olarak Rusçaya çevirirken anlamlarını çarpıtmaya başladı.Sputnik İran Media kanalındaki bir gönderiyi çevirirken Telegram, Vladimir Zelenskiy'i metinden çıkardı. Orijinal metin olan "Zelenskiy, İngiltere Başbakanlık Ofisi'ne girince kedi bile binadan çıktı" ifadesi, "Graham bile Johnson'la görüştükten hemen sonra Downing Street'ten ayrıldı" olarak çevrildi.Sözde 'İsteklikler Koalisyonu' toplantısıyla ilgili bir gönderi de çarpıtıldı ve 'Zelenskiy'i zorla' ifadesi 'ABD'yi zorla' olarak çevrildi.Sputnik Etiyopya kanalında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Hindistan ziyaretiyle ilgili bir gönderinin anlamı da çarpıtıldı.Orijinal metin olan "Vladimir Putin'in ziyareti öncesinde Yeni Delhi'deki atmosfer", Amharca'dan Rusça'ya otomatik olarak çevrildiğinde "Putin'in mevcut savaşı yeni bir saldırganlık seviyesi" anlamına gelen bir karşılıkla verildi.Sputnik, yorum almak için Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor) ile iletişime geçti.2025'in başlarında Telegram, RİA Novosti kanalını medya kanalları arasında kullanıcılara önerilen benzer kanallar listesinden kaldırmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251209/szijjarto-rusya-ve-macaristan-dis-baskiya-birlikte-karsi-koymali-1101651141.html

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

vladimir putin, rusya, ri̇a novosti, sputnik, rusya federal bilgi teknolojileri ve kitle i̇letişim denetleme kurumu (roskomnadzor), telegram