Tayland-Kamboçya sınırında çatışmalar tırmandı: 125 binden fazla kişi tahliye edildi

09.12.2025

Tayland Kara Kuvvetleri İkinci Askeri Bölgesi'nin açıklamasına göre, Kamboçya ile sınır hattında tırmanan çatışmalar nedeniyle Tayland'ın dört ilinde 125.838 kişi geçici barınaklara yerleştirildi. Söz konusu gerilim, hafta sonu başlayan karşılıklı saldırılarla daha da derinleşti ve Salı günü de devam etti.492 geçici barınak kurulduSurin ve Sisaket illeri, yerinden edilenlerin en yoğun olduğu bölgeler olarak öne çıkıyor. Tayland ordusundan yapılan sosyal medya açıklamasında, dört sınır ilinde toplam 492 geçici barınma merkezi kurulduğu belirtildi.Askeri alarm ve tahliyelerTayland Savunma Bakanı Natthaphon Nakphanit, 19 Kasım’da sınır birliklerine tam alarm verilmesi talimatını iletti. Tartışmalı bölgelerde sürdürülen geçici sınır belirleme çalışmaları, Tayland topraklarında yaşayan 200 Kamboçyalı ailenin ülkeyi terk etmesini zorunlu kılıyor.7 Aralık’ta ise Tayland ordusu, sınır hattında yaşayan sivillere acil tahliye emri verdi.Karşılıklı suçlamalar ve çelişkili açıklamalarTayland haber ajansı Khaosod, Kamboçya askerlerinin Tayland güvenlik güçlerine ateş açtığını, iki Taylandlı askerin yaralandığını bildirdi. Ancak Khmer Times, iddiaları reddederek ateşi Tayland’ın açtığını öne sürdü.8 Aralık’ta Khaosod, Kamboçya'nın Anupong askeri üssüne saldırı düzenlediğini, bir Tayland askerinin öldüğünü, ikisinin yaralandığını aktardı. Tayland buna karşılık ITEL savaş uçağı ve F-16 ile misilleme saldırısı gerçekleştirdi.Siyasi Tepkiler ve Uluslararası ÇağrıTayland Başbakanı Anuthin Charnvirakun, ülkenin egemenliğini korumak için gereken tüm önlemlerin alınacağını vurguladı. Öte yandan Kamboçya Savunma Bakanlığı, Bangkok yönetimini, Kuala Lumpur’da ABD ve Malezya liderlerinin huzurunda imzalanan barış bildirgesini ihlal etmekle suçlayarak uluslararası topluma çağrıda bulundu.

