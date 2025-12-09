Tayland ile Kamboçya gerilimi: Ölü sayısı artıyor, çatışmalar sınır hattına yayıldı

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251209/tayland-ile-kambocya-gerilimi-olu-sayisi-artiyor-catismalar-sinir-hattina-yayildi-1101653550.html
Kamboçya basınında yer alan haberlere göre yetkililer, temmuz ayında imzalanan ateşkesin bozulmasının ardından Tayland askerlerinin sivil yerleşim alanlarını hedef aldığını açıkladı.
Buna göre 7 sivilin öldüğü, 20 kişinin yaralandığı bildirildi.
Tayland basını ise çatışmalarda 2 askerinin öldüğünü, 1 askerinin yaralandığını, önceki gün hayatını kaybeden askerle birlikte toplam kaybın 3’e çıktığını duyurdu.
Çatışmaların yoğunlaştığı Tayland’ın Ubon Ratchathani
eyaletinde bazı hastaneler güvenlik gerekçesiyle boşaltıldı. Bölgedeki binlerce kişi, sınır köylerini terk ederek geçici sığınaklara geçti.
Her iki ülke de çatışmaları başlatan tarafın karşı taraf olduğunu ileri sürüyor.
Kamboçya basını, Tayland ordusunun Oddar Meanchey eyaletindeki Samraong kentine F-16 savaş uçaklarıyla saldırdığını yazdı. Ayrıca Tayland ordusunun Pursat eyaletindeki bir köyü sivil ayrımı gözetmeden vurduğu iddia edildi.
Kamboçya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Maly Socheata, Tayland’ı ateşkesi ihlal etmekle suçlayarak ‘meşru müdafaa’ haklarını kullanacaklarını açıkladı.
Tayland basınındaki haberlere göre ise Kamboçya, Tayland sınırındaki dört bölgeye BM-21 çok namlulu roket sistemi ile saldırı düzenledi. Tayland Savunma ve Dışişleri Bakanlıklarının ortak açıklamasında, ordunun 'ulusal egemenliği ve toprak bütünlüğünü korumak için' operasyon yürüttüğü belirtildi.
Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul, "Kamboçya tehdidi tamamen ortadan kalkana kadar" ateşkesin söz konusu olmadığını söyledi.
İki ülke başbakanları ne diyor?
Kamboçya Başbakanı Hun Manet
, çatışmaların yeniden başlaması üzerine yaptığı açıklamada tüm kurumlara ‘ulusal birlik"
çağrısı yaptı.
Tayland Başbakanı Charnvirakul ise ülkesinin ‘şiddet istemediğini’
, ancak egemenlik ihlaline de ‘asla tolerans göstermeyeceğini’
söyledi.
Yıllar süren 817 km anlaşmazlığı
İki ülke, 817 kilometrelik sınır hattı boyunca uzun yıllardır toprak anlaşmazlığı yaşıyor. Bu yıl mayıs ayında yaşanan kısa süreli çatışmanın ardından taraflar bir uzlaşıya varmıştı.
Ancak temmuzda çıkan çatışmalarda 32 kişi hayatını kaybetmiş, taraflar 26 Ekim’de Kuala Lumpur’da ABD Başkanı Donald Trump’ın katıldığı törenle bir ‘barış anlaşması’ imzalamıştı. Kamboçya, bu anlaşmanın ardından sınırdaki ağır silahların karşılıklı çekilmeye başlandığını açıklamıştı.
Yeni çatışmalar, söz konusu barış sürecinin en ciddi ihlali olarak değerlendiriliyor.