https://anlatilaninotesi.com.tr/20251209/tayland-ile-kambocya-gerilimi-olu-sayisi-artiyor-catismalar-sinir-hattina-yayildi-1101653550.html

Tayland ile Kamboçya gerilimi: Ölü sayısı artıyor, çatışmalar sınır hattına yayıldı

Tayland ile Kamboçya gerilimi: Ölü sayısı artıyor, çatışmalar sınır hattına yayıldı

Sputnik Türkiye

Tayland ile Kamboçya arasında, Temmuz ayında imzalanan ateşkes anlaşmasına rağmen yeniden başlayan çatışmalar, sınır boyunca geniş bir hatta yayıldı.

2025-12-09T13:03+0300

2025-12-09T13:03+0300

2025-12-09T13:10+0300

dünya

tayland

kamboçya

asya & pasifik

çatışma

haberler

f-16

donald trump

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/09/1101652899_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_aa72cc998aa1f5ffef384ce463beec9b.jpg

Kamboçya basınında yer alan haberlere göre yetkililer, temmuz ayında imzalanan ateşkesin bozulmasının ardından Tayland askerlerinin sivil yerleşim alanlarını hedef aldığını açıkladı. Buna göre 7 sivilin öldüğü, 20 kişinin yaralandığı bildirildi. Tayland basını ise çatışmalarda 2 askerinin öldüğünü, 1 askerinin yaralandığını, önceki gün hayatını kaybeden askerle birlikte toplam kaybın 3’e çıktığını duyurdu.Her iki ülke de çatışmaları başlatan tarafın karşı taraf olduğunu ileri sürüyor.F-16 ve BM-21 iddialarıKamboçya basını, Tayland ordusunun Oddar Meanchey eyaletindeki Samraong kentine F-16 savaş uçaklarıyla saldırdığını yazdı. Ayrıca Tayland ordusunun Pursat eyaletindeki bir köyü sivil ayrımı gözetmeden vurduğu iddia edildi.Kamboçya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Maly Socheata, Tayland’ı ateşkesi ihlal etmekle suçlayarak ‘meşru müdafaa’ haklarını kullanacaklarını açıkladı.Tayland basınındaki haberlere göre ise Kamboçya, Tayland sınırındaki dört bölgeye BM-21 çok namlulu roket sistemi ile saldırı düzenledi. Tayland Savunma ve Dışişleri Bakanlıklarının ortak açıklamasında, ordunun 'ulusal egemenliği ve toprak bütünlüğünü korumak için' operasyon yürüttüğü belirtildi.Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul, "Kamboçya tehdidi tamamen ortadan kalkana kadar" ateşkesin söz konusu olmadığını söyledi.İki ülke başbakanları ne diyor?Yıllar süren 817 km anlaşmazlığıİki ülke, 817 kilometrelik sınır hattı boyunca uzun yıllardır toprak anlaşmazlığı yaşıyor. Bu yıl mayıs ayında yaşanan kısa süreli çatışmanın ardından taraflar bir uzlaşıya varmıştı.Ancak temmuzda çıkan çatışmalarda 32 kişi hayatını kaybetmiş, taraflar 26 Ekim’de Kuala Lumpur’da ABD Başkanı Donald Trump’ın katıldığı törenle bir ‘barış anlaşması’ imzalamıştı. Kamboçya, bu anlaşmanın ardından sınırdaki ağır silahların karşılıklı çekilmeye başlandığını açıklamıştı.Yeni çatışmalar, söz konusu barış sürecinin en ciddi ihlali olarak değerlendiriliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251209/tayland-kambocya-sinirinda-catismalar-tirmandi-125-binden-fazla-kisi-tahliye-edildi-1101648891.html

tayland

kamboçya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

tayland, kamboçya, çatışmalar, son durum, gerilim, ölü sayısı, death toll, sınır, sınır hatta, açıklamalar, son dakika, haberler, tayland haberleri, kamboçya haberleri, dünya haberleri, dünyadaki çatışmalar