Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251209/tapuda-yeni-donem-e-devletten-kontrol-edilebilecek-1101644120.html
Tapuda yeni dönem: E-Devlet'ten kontrol edilebilecek
Tapuda yeni dönem: E-Devlet'ten kontrol edilebilecek
Sputnik Türkiye
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, taşınmaz satış yetkisi veren vekaletnamelerin iptal sürecini değiştiren yeni uygulamayı devreye aldı. Türkiye Azil Sistemi... 09.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-09T09:23+0300
2025-12-09T09:23+0300
türki̇ye
tapu
e-devlet
e-devlet kapısı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/07/03/1073103427_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_c2f523923d4a62d5c24d24055b4d418b.jpg
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, milyonlarca taşınmaz sahibini ilgilendiren önemli bir düzenlemeyi hayata geçirdi. Taşınmaz satış izni veren vekaletnamelerin iptal sürecini kolaylaştırmak ve güvenliği artırmak amacıyla Türkiye Azil Sistemi devreye alındı. Bu kapsamda vekalet veren kişinin iptal bildirmesinin yeterli olduğu, karşı taraftan onay alınmasına gerek bulunmadığı vurgulandı.Azil işlemleri artık tüm müdürlüklerde görülebilecekYeni sistemle birlikte, Webtapu veya herhangi bir tapu müdürlüğünde aziller siciline işlenen iptal kayıtları, Türkiye genelindeki tüm tapu müdürlükleri tarafından anlık olarak görülebilecek. Böylece vekalet iptallerinin gecikmeden işleme yansıması sağlanacak.1 Ocak 2023 öncesine ve sonrasına dikkatDüzenlemeye göre:Bu düzenleme sayesinde sahte vekalet kullanımı ve yetki kötüye kullanımı riskinin azaltılması hedefleniyor.Yeni sistemi Milliyet'e değerlendiren Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, azil işleminin önemine ilişkin şu bilgileri verdi:“Azil, vekaletteki bir yetkinin iptal edilmesi demektir. Vekalet veren kişi, vekiline verdiği yetkiyi iptal ederek işlem yapılmasını engelleyebilir. Bu kayıtlar tapu dairelerindeki aziller siciline işleniyor.”Özelmacıklı, eskiden bu sürecin yalnızca tapu müdürlükleri aracılığıyla yürütüldüğünü ancak yeni sistemle dijital bir döneme geçildiğini ifade etti.'Artık e-Devlet’ten vekaletler görülebilecek'Özelmacıklı, yeni uygulamanın vatandaşların süreçleri takip etmesini kolaylaştırdığını belirterek şöyle konuştu:“Türkiye Aziller Sicil Sistemi aracılığıyla noter veya konsoloslukta verilen vekaletler Webtapu üzerinden iptal edilebilecek. Vatandaşlar e-Devlet’e girdiklerinde kendilerinin başkasına verdikleri vekaletleri görebilecek. Bunların süresi, kime verildiği gibi bilgileri takip edebilecekler.”Ayrıca, geçerli olmayan vekaletlerin sistem üzerinden görülebileceğini ve Webtapu aracılığıyla azil işlemlerinin online yapılabileceğini söyledi.Yeni sistem sahteciliğin önüne geçmeyi hedefliyorUygulamanın temel amacının tapu işlemlerinde güvenliği artırmak olduğunu belirten Özelmacıklı, şunları ekledi:“Vekaleten işlem, gayrimenkul sektöründe en çok karşılaşılan işlem türlerinden biridir. Azil işlemlerinin tüm tapu müdürlüklerinde anlık olarak görünür olması hem malikleri hem de işlem taraflarını korur. Webtapu üzerinden yapılan azillerin otomatik sicile işlenmesi, sahteciliği ve hak kayıplarını büyük ölçüde önleyecektir.”
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251209/otellere-yeni-kimlik-duzenlemesi-geldi-1101641503.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/07/03/1073103427_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_d469228e7b13a742104f5cbb29ff5d97.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
tapu, e-devlet, e-devlet kapısı
tapu, e-devlet, e-devlet kapısı

Tapuda yeni dönem: E-Devlet'ten kontrol edilebilecek

09:23 09.12.2025
© AATapu
Tapu - Sputnik Türkiye, 1920, 09.12.2025
© AA
Abone ol
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, taşınmaz satış yetkisi veren vekaletnamelerin iptal sürecini değiştiren yeni uygulamayı devreye aldı. Türkiye Azil Sistemi ile vekalet iptalleri artık tüm tapu müdürlüklerinde anlık görülebilecek. 1 Ocak 2023 sonrası verilen vekaletler ise e-Devlet ve Webtapu üzerinden kontrol edilip iptal edilebilecek.
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, milyonlarca taşınmaz sahibini ilgilendiren önemli bir düzenlemeyi hayata geçirdi. Taşınmaz satış izni veren vekaletnamelerin iptal sürecini kolaylaştırmak ve güvenliği artırmak amacıyla Türkiye Azil Sistemi devreye alındı. Bu kapsamda vekalet veren kişinin iptal bildirmesinin yeterli olduğu, karşı taraftan onay alınmasına gerek bulunmadığı vurgulandı.

Azil işlemleri artık tüm müdürlüklerde görülebilecek

Yeni sistemle birlikte, Webtapu veya herhangi bir tapu müdürlüğünde aziller siciline işlenen iptal kayıtları, Türkiye genelindeki tüm tapu müdürlükleri tarafından anlık olarak görülebilecek. Böylece vekalet iptallerinin gecikmeden işleme yansıması sağlanacak.

1 Ocak 2023 öncesine ve sonrasına dikkat

Düzenlemeye göre:
1 Ocak 2023 öncesi verilen vekaletnameler için iptal işlemi yalnızca tapu müdürlükleri üzerinden yapılabilecek.
1 Ocak 2023 sonrası verilen vekaletnameler ise hem tapu müdürlüklerinden hem de Webtapu üzerinden iptal edilebilecek.
Bu düzenleme sayesinde sahte vekalet kullanımı ve yetki kötüye kullanımı riskinin azaltılması hedefleniyor.
Yeni sistemi Milliyet'e değerlendiren Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, azil işleminin önemine ilişkin şu bilgileri verdi:
“Azil, vekaletteki bir yetkinin iptal edilmesi demektir. Vekalet veren kişi, vekiline verdiği yetkiyi iptal ederek işlem yapılmasını engelleyebilir. Bu kayıtlar tapu dairelerindeki aziller siciline işleniyor.”
Özelmacıklı, eskiden bu sürecin yalnızca tapu müdürlükleri aracılığıyla yürütüldüğünü ancak yeni sistemle dijital bir döneme geçildiğini ifade etti.

'Artık e-Devlet’ten vekaletler görülebilecek'

Özelmacıklı, yeni uygulamanın vatandaşların süreçleri takip etmesini kolaylaştırdığını belirterek şöyle konuştu:
“Türkiye Aziller Sicil Sistemi aracılığıyla noter veya konsoloslukta verilen vekaletler Webtapu üzerinden iptal edilebilecek. Vatandaşlar e-Devlet’e girdiklerinde kendilerinin başkasına verdikleri vekaletleri görebilecek. Bunların süresi, kime verildiği gibi bilgileri takip edebilecekler.”
Ayrıca, geçerli olmayan vekaletlerin sistem üzerinden görülebileceğini ve Webtapu aracılığıyla azil işlemlerinin online yapılabileceğini söyledi.

Yeni sistem sahteciliğin önüne geçmeyi hedefliyor

Uygulamanın temel amacının tapu işlemlerinde güvenliği artırmak olduğunu belirten Özelmacıklı, şunları ekledi:
“Vekaleten işlem, gayrimenkul sektöründe en çok karşılaşılan işlem türlerinden biridir. Azil işlemlerinin tüm tapu müdürlüklerinde anlık olarak görünür olması hem malikleri hem de işlem taraflarını korur. Webtapu üzerinden yapılan azillerin otomatik sicile işlenmesi, sahteciliği ve hak kayıplarını büyük ölçüde önleyecektir.”
çipli kimlik kartı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.12.2025
TÜRKİYE
Otellere yeni kimlik düzenlemesi geldi
07:25
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала