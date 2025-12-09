https://anlatilaninotesi.com.tr/20251209/tapuda-yeni-donem-e-devletten-kontrol-edilebilecek-1101644120.html
Tapuda yeni dönem: E-Devlet'ten kontrol edilebilecek
2025-12-09T09:23+0300
2025-12-09T09:23+0300
2025-12-09T09:23+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/07/03/1073103427_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_c2f523923d4a62d5c24d24055b4d418b.jpg
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, milyonlarca taşınmaz sahibini ilgilendiren önemli bir düzenlemeyi hayata geçirdi. Taşınmaz satış izni veren vekaletnamelerin iptal sürecini kolaylaştırmak ve güvenliği artırmak amacıyla Türkiye Azil Sistemi devreye alındı. Bu kapsamda vekalet veren kişinin iptal bildirmesinin yeterli olduğu, karşı taraftan onay alınmasına gerek bulunmadığı vurgulandı.Azil işlemleri artık tüm müdürlüklerde görülebilecekYeni sistemle birlikte, Webtapu veya herhangi bir tapu müdürlüğünde aziller siciline işlenen iptal kayıtları, Türkiye genelindeki tüm tapu müdürlükleri tarafından anlık olarak görülebilecek. Böylece vekalet iptallerinin gecikmeden işleme yansıması sağlanacak.1 Ocak 2023 öncesine ve sonrasına dikkatDüzenlemeye göre:Bu düzenleme sayesinde sahte vekalet kullanımı ve yetki kötüye kullanımı riskinin azaltılması hedefleniyor.Yeni sistemi Milliyet'e değerlendiren Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, azil işleminin önemine ilişkin şu bilgileri verdi:“Azil, vekaletteki bir yetkinin iptal edilmesi demektir. Vekalet veren kişi, vekiline verdiği yetkiyi iptal ederek işlem yapılmasını engelleyebilir. Bu kayıtlar tapu dairelerindeki aziller siciline işleniyor.”Özelmacıklı, eskiden bu sürecin yalnızca tapu müdürlükleri aracılığıyla yürütüldüğünü ancak yeni sistemle dijital bir döneme geçildiğini ifade etti.'Artık e-Devlet’ten vekaletler görülebilecek'Özelmacıklı, yeni uygulamanın vatandaşların süreçleri takip etmesini kolaylaştırdığını belirterek şöyle konuştu:“Türkiye Aziller Sicil Sistemi aracılığıyla noter veya konsoloslukta verilen vekaletler Webtapu üzerinden iptal edilebilecek. Vatandaşlar e-Devlet’e girdiklerinde kendilerinin başkasına verdikleri vekaletleri görebilecek. Bunların süresi, kime verildiği gibi bilgileri takip edebilecekler.”Ayrıca, geçerli olmayan vekaletlerin sistem üzerinden görülebileceğini ve Webtapu aracılığıyla azil işlemlerinin online yapılabileceğini söyledi.Yeni sistem sahteciliğin önüne geçmeyi hedefliyorUygulamanın temel amacının tapu işlemlerinde güvenliği artırmak olduğunu belirten Özelmacıklı, şunları ekledi:“Vekaleten işlem, gayrimenkul sektöründe en çok karşılaşılan işlem türlerinden biridir. Azil işlemlerinin tüm tapu müdürlüklerinde anlık olarak görünür olması hem malikleri hem de işlem taraflarını korur. Webtapu üzerinden yapılan azillerin otomatik sicile işlenmesi, sahteciliği ve hak kayıplarını büyük ölçüde önleyecektir.”
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/07/03/1073103427_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_d469228e7b13a742104f5cbb29ff5d97.jpg
