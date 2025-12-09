https://anlatilaninotesi.com.tr/20251209/otellere-yeni-kimlik-duzenlemesi-geldi-1101641503.html

Otellere yeni kimlik düzenlemesi geldi

Kişisel Verileri Koruma Kurulu, otellerde kimlik fotokopisi alma uygulamasına son verdi. Kurul Kararı’nın Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla birlikte kimlik... 09.12.2025, Sputnik Türkiye

Kişisel Verileri Koruma Kurulu, otellerle ilgili yeni düzenlemeye gitti. Otellerde kimlik fotokopisi alınması uygulamasına son verildi.Kişisel Verileri Kurumu Kurumu'nun Kurul Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre oteller, kimlik bilgilerini doğrulamak amacıyla belgeyi görmek zorunda ancak fotokopisini alamayacak.Mevzuatta fotokopi alma yetkisinin bulunmadığı vurgulanırken, bu uygulamanın “gereğinden fazla veri işleme” niteliği taşıdığı ifade edildi.Kişisel Verileri Kurumu Kurumu, ayrıca eski nüfus cüzdanlarındaki din ve kan grubu gibi özel nitelikli kişisel verilerin kopyalanmasının, açık ihlal olduğuna dikkat çekti.Otellerde kimlik bilgilerinin yalnızca kayıt defterine geçirilmesi hukuka uygun kabul edilirken, fotokopi kaydının Kişisel Verileri Koruma Kanunu’na aykırı olduğu resmen duyuruldu.

