Sigortalı şirketlerden fahiş tutarlarda ödeme tahsil edilmesine yönelik soruşturma: 18 şüpheliden 10'u tutuklandı
09.12.2025
Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (SEDDK) ihbarı üzerine, başlatılan soruşturma kapsamında 18 şüphelinin gözaltına alındı, 4 şüpheli savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 10 şüpheliyi tutuklama, 4 şüpheliyi adli kontrol şartıyla nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk ettiği kaydedilen açıklamada, hakimlikçe 10 şüphelinin tutuklanmasına, 4 şüphelinin adli kontrol altına alınmasına karar verildiği aktarıldı.Başsavcılıkça yapılan açıklamada, şüphelilerin ayrıca poliçelerde yer alan primler üzerinde iltisaklı acenteler aracılığıyla oynama yaparak haksız menfaat elde ettikleri de belirtilmişti.Soruşturma çerçevesinde haklarında gözaltı kararı verilen 30 şüpheliye yönelik 8 ilde eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, 18 kişinin gözaltına alındığı, 12 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği kaydedilmişti.Açıklamada, daha önce SEDDK tarafından faaliyeti durdurulan Arex Sigorta AŞ hakkında, sulh ceza hakimliğinden kayyum atanması suretiyle şirkete geçici tedbir uygulanmasının talep edildiği bildirilmişti.
