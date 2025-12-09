https://anlatilaninotesi.com.tr/20251209/showbahis-cetesi-cokertildi-2-milyar-liralik-mal-varligina-el-konuldu-1101648579.html

Showbahis çetesi çökertildi: 2 milyar liralık mal varlığına el konuldu

Showbahis çetesi çökertildi: 2 milyar liralık mal varlığına el konuldu

Altı ilde eş zamanlı olarak düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 'Showbahis çetesi' çökertildi. 20 kişi gözaltına alınırken 2 milyar liralık servete el... 09.12.2025

Yasa dışı bahis operasyonu kapsamında düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 'showbahis.com' isimli yasa dışı bahis platformunu yönetenler yakalandı. Suç örgütünün 2 milyar liralık yasa dışı servetine el konuldu. MASAK raporu ortaya koyduEkol TV'nin haberine göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda, Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yasa dışı bahis operasyonu gerçekleştirildi.Soruşturma kapsamında, "showbahis.com" adlı yasa dışı bahis platformunu işleten suç örgütüne yönelik eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yapılan detaylı analizler sonucunda, örgütün hesap hareketlerinde toplam 2 milyar 86 milyon 8 bin 77 Türk Lirası yasa dışı servet tespit edildi.Örgüt lideri de yakalandıİstanbul, Sakarya, Kocaeli, Hatay, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da belirlenen 17 farklı adrese baskın düzenlendi. Baskınlarda örgüt lideri ve yöneticilerinin de aralarında bulunduğu toplam 20 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin, 1 örgüt lideri, 3 yönetici ve 18 operasyonel üyeden oluştuğu bildirildi.265 banka hesabına bloke konulduYasa dışı yollarla elde edilen ve "yağma edilmiş servet" olarak nitelendirilen varlıklara yönelik de önemli adımlar atıldı. Soruşturma kapsamında; 11 adet araca, 3 adet taşınmaza (gayrimenkul), 265 adet banka hesabına, tedbiren el konuldu ve yasa dışı servet bloke altına alındı.Gözaltına alınan 20 şüphelinin emniyetteki sorgu süreçlerinin devam ettiği ve işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilecekleri öğrenildi.

