https://anlatilaninotesi.com.tr/20251209/showbahis-cetesi-cokertildi-2-milyar-liralik-mal-varligina-el-konuldu-1101648579.html
Showbahis çetesi çökertildi: 2 milyar liralık mal varlığına el konuldu
Showbahis çetesi çökertildi: 2 milyar liralık mal varlığına el konuldu
Sputnik Türkiye
Altı ilde eş zamanlı olarak düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 'Showbahis çetesi' çökertildi. 20 kişi gözaltına alınırken 2 milyar liralık servete el... 09.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-09T11:13+0300
2025-12-09T11:13+0300
2025-12-09T11:13+0300
türki̇ye
masak
cumhuriyet başsavcılığı
i̇stanbul
yasa dışı bahis
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/15/1100348963_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_52504645298d831b981d2992b0d8286c.jpg
Yasa dışı bahis operasyonu kapsamında düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 'showbahis.com' isimli yasa dışı bahis platformunu yönetenler yakalandı. Suç örgütünün 2 milyar liralık yasa dışı servetine el konuldu. MASAK raporu ortaya koyduEkol TV'nin haberine göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda, Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yasa dışı bahis operasyonu gerçekleştirildi.Soruşturma kapsamında, "showbahis.com" adlı yasa dışı bahis platformunu işleten suç örgütüne yönelik eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yapılan detaylı analizler sonucunda, örgütün hesap hareketlerinde toplam 2 milyar 86 milyon 8 bin 77 Türk Lirası yasa dışı servet tespit edildi.Örgüt lideri de yakalandıİstanbul, Sakarya, Kocaeli, Hatay, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da belirlenen 17 farklı adrese baskın düzenlendi. Baskınlarda örgüt lideri ve yöneticilerinin de aralarında bulunduğu toplam 20 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin, 1 örgüt lideri, 3 yönetici ve 18 operasyonel üyeden oluştuğu bildirildi.265 banka hesabına bloke konulduYasa dışı yollarla elde edilen ve "yağma edilmiş servet" olarak nitelendirilen varlıklara yönelik de önemli adımlar atıldı. Soruşturma kapsamında; 11 adet araca, 3 adet taşınmaza (gayrimenkul), 265 adet banka hesabına, tedbiren el konuldu ve yasa dışı servet bloke altına alındı.Gözaltına alınan 20 şüphelinin emniyetteki sorgu süreçlerinin devam ettiği ve işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilecekleri öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251209/dolandiricilarin-goruntulu-arama-tuzagi-cagriya-yanit-verir-vermez-goruntu-aliniyor-bilmediginiz-1101643438.html
türki̇ye
i̇stanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/15/1100348963_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_9c47e51e13b964b07395f86942385e9e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
masak, cumhuriyet başsavcılığı, i̇stanbul, yasa dışı bahis
masak, cumhuriyet başsavcılığı, i̇stanbul, yasa dışı bahis
Showbahis çetesi çökertildi: 2 milyar liralık mal varlığına el konuldu
Altı ilde eş zamanlı olarak düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 'Showbahis çetesi' çökertildi. 20 kişi gözaltına alınırken 2 milyar liralık servete el konuldu.
Yasa dışı bahis operasyonu kapsamında düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 'showbahis.com' isimli yasa dışı bahis platformunu yönetenler yakalandı. Suç örgütünün 2 milyar liralık yasa dışı servetine el konuldu.
MASAK raporu ortaya koydu
Ekol TV'nin haberine göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda, Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yasa dışı bahis operasyonu gerçekleştirildi.
Soruşturma kapsamında, "showbahis.com" adlı yasa dışı bahis platformunu işleten suç örgütüne yönelik eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yapılan detaylı analizler sonucunda, örgütün hesap hareketlerinde toplam 2 milyar 86 milyon 8 bin 77 Türk Lirası yasa dışı servet tespit edildi.
Örgüt lideri de yakalandı
İstanbul, Sakarya, Kocaeli, Hatay, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da belirlenen 17 farklı adrese baskın düzenlendi. Baskınlarda örgüt lideri ve yöneticilerinin de aralarında bulunduğu toplam 20 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin, 1 örgüt lideri, 3 yönetici ve 18 operasyonel üyeden oluştuğu bildirildi.
265 banka hesabına bloke konuldu
Yasa dışı yollarla elde edilen ve "yağma edilmiş servet" olarak nitelendirilen varlıklara yönelik de önemli adımlar atıldı. Soruşturma kapsamında; 11 adet araca, 3 adet taşınmaza (gayrimenkul), 265 adet banka hesabına, tedbiren el konuldu ve yasa dışı servet bloke altına alındı.
Gözaltına alınan 20 şüphelinin emniyetteki sorgu süreçlerinin devam ettiği ve işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilecekleri öğrenildi.