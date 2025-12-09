https://anlatilaninotesi.com.tr/20251209/samdaki-askeri-havalimani-yakinlarinda-patlama-1101667638.html
Şam'daki askeri havalimanı yakınlarında patlama
Şam’daki askeri havalimanı yakınlarında patlama
Suriye devlet televizyonu, başkent Şam'da bulunan Mezzah Askeri Havalimanı yakınlarına kaynağı bilinmeyen mühimmatlar düştüğünü bildirdi. 09.12.2025
Şam’daki askeri havalimanı yakınlarına kaynağı bilinmeyen mühimmat düştü.Suriye devlet televizyonu Al Ekhbariya, başkent Şam’da bulunan Mezzah Askeri Havalimanı yakınlarına düşen mühimmatların kaynağının bilinmediğini duyurdu.Devlet haber ajansı SANA da daha önce Şam çevresinde bir patlama sesi duyulduğunu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.
20:41 09.12.2025 (güncellendi: 20:53 09.12.2025)
Suriye devlet televizyonu, başkent Şam’da bulunan Mezzah Askeri Havalimanı yakınlarına kaynağı bilinmeyen mühimmatlar düştüğünü bildirdi.
Şam’daki askeri havalimanı yakınlarına kaynağı bilinmeyen mühimmat düştü.
Suriye devlet televizyonu Al Ekhbariya, başkent Şam’da bulunan Mezzah Askeri Havalimanı yakınlarına düşen mühimmatların kaynağının bilinmediğini duyurdu.
Devlet haber ajansı SANA da daha önce Şam çevresinde bir patlama sesi duyulduğunu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.