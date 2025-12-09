Türkiye
Şam’daki askeri havalimanı yakınlarında patlama
Suriye devlet televizyonu, başkent Şam’da bulunan Mezzah Askeri Havalimanı yakınlarına kaynağı bilinmeyen mühimmatlar düştüğünü bildirdi. 09.12.2025, Sputnik Türkiye
Şam’daki askeri havalimanı yakınlarına kaynağı bilinmeyen mühimmat düştü.Suriye devlet televizyonu Al Ekhbariya, başkent Şam’da bulunan Mezzah Askeri Havalimanı yakınlarına düşen mühimmatların kaynağının bilinmediğini duyurdu.Devlet haber ajansı SANA da daha önce Şam çevresinde bir patlama sesi duyulduğunu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.
20:41 09.12.2025 (güncellendi: 20:53 09.12.2025)
Suriye devlet televizyonu, başkent Şam’da bulunan Mezzah Askeri Havalimanı yakınlarına kaynağı bilinmeyen mühimmatlar düştüğünü bildirdi.
Şam’daki askeri havalimanı yakınlarına kaynağı bilinmeyen mühimmat düştü.
Suriye devlet televizyonu Al Ekhbariya, başkent Şam’da bulunan Mezzah Askeri Havalimanı yakınlarına düşen mühimmatların kaynağının bilinmediğini duyurdu.
Devlet haber ajansı SANA da daha önce Şam çevresinde bir patlama sesi duyulduğunu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.
DÜNYA
Suriye'nin başkenti Şam'da patlama
7 Aralık, 16:07
