Suriye'nin başkenti Şam'da patlama
Suriye, Şam'da bulunan bir otelin yakınlarında bir patlayıcı cihazın infilak ettiğini bildirdi. Patlamada ölü ya da yaralı olmadığı açıklandı. 07.12.2025, Sputnik Türkiye
Suriye'nin başkenti Şam'da, bir otel yakınlarında meydana gelen patlamada ölü ya da yaralı olmadığı bildirildi. Patlayıcı cihazın infilak ettiği bölgede güvenlik güçleri hızlı bir şekilde önlem alarak çevreyi kapattı ve olayla ilgili incelemelerde bulundu.Patlamanın nedenine dair henüz resmi bir açıklama yapılmazken, güvenlik güçlerinin olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.
