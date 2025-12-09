https://anlatilaninotesi.com.tr/20251209/rusya-disisleri-ukraynayla-istanbul-gorusmelerini-surdurmeye-haziriz-1101643055.html
Rusya Dışişleri: Ukrayna’yla İstanbul görüşmelerini sürdürmeye hazırız
Rusya Dışişleri: Ukrayna’yla İstanbul görüşmelerini sürdürmeye hazırız
Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın Kiev rejiminin suçlarıyla ilgili özel görevli büyükelçisi Rodion Miroşnik, Rus basınına yaptığı açıklamada, Ukrayna’yla İstanbul’daki müzakereleri sürdürmeye hazır olduklarını bildirdi.Miroşnik, “Rusya bugün adımını attı. Önerisini sundu ve bir taslak muhtıra hazırladı. Bu durumda, Temmuz ayından itibaren Rusya bu eylemleri sürdürmeye hazırdı. İstanbul formatından çekilmedik. Bu konudaki tutumumuz değişmedi” şeklinde konuştu.Moskova’nın, uygun bir zemin oluşması halinde Kiev ile İstanbul formatında müzakereleri sürdürmeye hazır olduğunu söyleyen Rus diplomat, Avrupa’nın, barış sürecini aksatmak ve bunun sorumluluğunu Rusya'ya yüklemek için ABD'nin Ukrayna planını çarpıtmaya çalıştığını kaydetti.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ülkesinin Ukrayna ile çözümün siyasi yönlerini görüşmeye ve her türlü formatta çalışmaya hazır olduğunu vurgulamıştı. Bununla birlikte Moskova, Temmuz ayındaki üçüncü tur görüşmelerde Rusya’nın daha somut şekilde insani, askeri ve siyasi konuları ele almak üzere üç çalışma grubu oluşturma önerisine Ukrayna’dan henüz bir yanıt almadığını bildirmişti. Ayrıca, Kiev rejimi lideri Vladimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Moskova'ya görüşme davetini reddetmişti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın Kiev rejiminin suçlarıyla ilgili özel görevli büyükelçisi Rodion Miroşnik, Rus basınına yaptığı açıklamada, Ukrayna’yla İstanbul’daki müzakereleri sürdürmeye hazır olduklarını bildirdi.
Miroşnik, “Rusya bugün adımını attı. Önerisini sundu ve bir taslak muhtıra hazırladı. Bu durumda, Temmuz ayından itibaren Rusya bu eylemleri sürdürmeye hazırdı. İstanbul formatından çekilmedik. Bu konudaki tutumumuz değişmedi” şeklinde konuştu.
Moskova’nın, uygun bir zemin oluşması halinde Kiev ile İstanbul formatında müzakereleri sürdürmeye hazır olduğunu söyleyen Rus diplomat, Avrupa’nın, barış sürecini aksatmak ve bunun sorumluluğunu Rusya'ya yüklemek için ABD'nin Ukrayna planını çarpıtmaya çalıştığını kaydetti.
Rusya ve Ukrayna, İstanbul'da üç tur görüşme gerçekleştirmişti. Bu görüşmeler, esir değişimiyle sonuçlanmıştı. Rusya ayrıca ölen Ukraynalı askerlerin cenazelerini karşı tarafa teslim etmişi. Taraflar ayrıca, çatışma çözümüne ilişkin taslak mutabakat metinlerini de paylaşmıştı.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ülkesinin Ukrayna ile çözümün siyasi yönlerini görüşmeye ve her türlü formatta çalışmaya hazır olduğunu vurgulamıştı. Bununla birlikte Moskova, Temmuz ayındaki üçüncü tur görüşmelerde Rusya’nın daha somut şekilde insani, askeri ve siyasi konuları ele almak üzere üç çalışma grubu oluşturma önerisine Ukrayna’dan henüz bir yanıt almadığını bildirmişti. Ayrıca, Kiev rejimi lideri Vladimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Moskova'ya görüşme davetini reddetmişti.