Batı medyası: ABD, Zelenskiy’e toprak tavizi için baskı yapıyor

ABD, Ukrayna çatışmasının barışçıl yollarla çözüme kavuşturulması süreci kapsamında toprak ve diğer tavizleri kabul etmesi için Zelenskiy'e baskı yaptığı... 09.12.2025, Sputnik Türkiye

Axios gazetesi, Ukraynalı kaynaklara dayandırdığı haberinde, ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Başkan Donald Trump’ın damadı Jared Kushner’in 6 Aralık Cumartesi günü 2 saat süren telefon görüşmesi sırasında Kiev rejimi lideri Vladimir Zelenskiy’den barışçıl çözüm konusunda net bir onay almayı umduğunu yazdı.Adı açıklanmayan bir Ukraynalı yetkili, gazeteye yaptığı açıklamada, ABD temsilcilerinin Zelenskiy'i Donbass’ı Rusya'ya bırakmaya ikna etmeye çalıştığını söyledi.Kaynak, “Amerikalılar, telefon görüşmesi sırasında, Zelenskiy'in tüm bunları kabul etmesini istiyor gibiydi” ifadesini kullandı.Moskova’daki görüşmeRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2 Aralık'ta Kremlin'de Beyaz Saray Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump'ın damadı Jared Kushner'ı kabul etmişti. Yaklaşık beş saat boyunca ABD’nin barış planını görüşen taraflar bir uzlaşmaya varamamıştı.Putin, Washington’un plandaki 27 maddeyi dört pakete bölerek her birini ayrı ayrı değerlendirmeyi teklif ettiğini açıklamıştı. Her bir paketi gözden geçirmek zorunda kaldığını anlatan Rus lider, planın Moskova’nın kabul etmediği soru işaretlerini taşıdığını belirtmişti.ABD’nin barış planıWashington, Ukrayna'daki çatışmayı çözmek için 28 maddelik yeni bir plan hazırlamıştı. Batı medyasının haberine göre plan, özellikle Donbass’ın tümünün Rusya’nın kontrolüne devredilmesini, Kırım, Donetsk ve Lugansk'ın Rus toprakları olarak tanınmasını, Zaporojye ve Herson bölgelerinde cephe hattının büyük kısmında mevcut durumun dondurulmasını, Ukrayna askerlerinin sayısının iki kat azaltılmasını ve Ukrayna topraklarına yabancı asker ve Rusya’ya yönelik uzun menzilli saldırılarda kullanılacak silahların yerleştirilmesinin yasaklanmasını içeriyor.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu belgenin nihai bir çözüm için temel oluşturabileceğini, ama her bir maddenin titizlikle işlenmesi gerektiğini söylemişti.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna yönetiminin artık sorumlu bir karar vermesi gerektiğini, Kiev’in manevra alanının sahadaki toprak kayıpları nedeniyle giderek daraldığını, Rus ordusunun eylemlerinin de Kiev’i barışa zorlamayı amaçladığını ve çatışmanın Ukrayna açısından daha fazla sürdürülmesinin anlamsız ve tehlikeli olduğunu ifade etmişti.

