Putin, yedek kuvvetlerin 2026’da askeri eğitimlere çağrılmasına ilişkin kararnameyi imzaladı
Putin, yedek kuvvetlerin 2026’da askeri eğitimlere çağrılmasına ilişkin kararnameyi imzaladı
09.12.2025
03:31 09.12.2025
© Sputnik / Sergey MirnıyDonbass'taki özel askeri harekata katılan Rus asker
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2026 yılında yedek statüsündeki vatandaşların askeri eğitimlere çağrılmasını öngören kararnamenin yanı sıra, kritik altyapıların korunması için yedeklere özel eğitim imkanı tanıyan düzenlemeleri de yürürlüğe koydu.
Rusya Devlet Başkanı ve Silahlı Kuvvetlerin Başkomutanı Vladimir Putin, yedek statüsünde bulunan vatandaşların 2026 yılında askeri eğitimlere çağrılmasına yönelik yıllık kararnameyi imzaladı.
Yedekte bulunan vatandaşlar; askerlik kaydı olan, daha önce Rus Silahlı Kuvvetleri’nde görev yapmış ya da zorunlu askerlikten yasal sebeplerle muaf tutulmuş tüm erkekleri kapsıyor.
Kararnamede, '2026 yılında yedek statüsünde bulunan Rusya Federasyonu vatandaşlarının askerî eğitimlere çağrılmasına' karar verildiği belirtildi.

Eğitimler nerede yapılacak?

Yedekteki vatandaşlar askeri eğitimlerini şu kurumlarda geçirecek:
Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri,
Rus Ulusal Muhafız birlikleri,
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’nın (MCS) kurtarma birlikleri,
Devlet koruma organları ve FSB
Askeri eğitimlere çağrı ve eğitimlerin yürütülmesinden hükümet ile bölgesel yürütme organları sorumlu olacak.

Yeni düzenleme: Enerji ve altyapı koruması için özel eğitimler

Geçtiğimiz ay Putin, enerji tesisleri, ulaşım altyapısı, petrol rafinerileri ve diğer kritik altyapıların korunması için rezervistlerin özel eğitimlere gönderilmesine imkân tanıyan yasayı onaylamıştı.
Yedekler; daha önce ordu veya diğer güvenlik kurumlarında görev yapmış ve gönüllü olarak yedekte kalma sözleşmesi imzalamış vatandaşlardan oluşuyor. Bu grup, zorunlu askerlik hizmetini tamamlayıp yedeğe alınan vatandaşlardan veya halen görev yapan sözleşmeli askeri personelden farklı.
Rezervistlere, askeri eğitimlere katılacak yedek statüsündeki vatandaşlarla aynı haklar, görevler, sosyal güvenceler, tazminatlar ve sorumluluklar uygulanacak.
