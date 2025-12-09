https://anlatilaninotesi.com.tr/20251209/peskov-putin-ve-trumpin-yeni-yil-oncesi-gorusmesi-planlanmiyor-1101638557.html

Peskov: Putin ve Trump’ın yeni yıl öncesi görüşmesi planlanmıyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump’ın Yeni Yıl öncesinde bir araya gelmesinin planlanmadığını duyurdu. Peskov, Putin ve Trump’ın yeni yıl öncesi buluşmasının mümkün olup olmadığı sorusunu “Şu anda böyle bir görüşmeden söz edilemiyor” ifadeleriyle cevaplayarak, olası bir Putin-Trump görüşmesinin öncelikle iyi hazırlanması ve sonuç odaklı olması gerektiğini vurguladı.‘Ukrayna konusunda müzakereler kapalı kapılar ardında gerçekleştirilmeli’Peskov, Rusya-Ukrayna meseleleriyle ilgili yürütülen çalışmaların oldukça karmaşık olduğunu ve kapalı kapılar ardında yürütülmesi gerektiğini belirtti.Aynı zamanda Peskov, Avrupa liderlerinin Zelenskiy ile görüşmeleri ve Trump’ın Kiev yönetiminden duyduğu memnuniyetsizlik açıklamalarının, Ukrayna’daki çözüm sürecinin yavaşlayacağı anlamına gelmediğini, “Bunun herhangi bir şey ifade ettiğini düşünmüyorum. Bu, çok karmaşık bir çalışmanın yürütüldüğünü ve bunun kapalı kapılar ardında yapılması gerektiğini gösteriyor” sözleriyle ifade etti.Peskov, Moskova ve Washington’un şu anda uzman düzeyinde çalıştığını ve bunun, Putin ile Trump arasındaki olası yeni görüşmenin verimli geçmesini sağlamak için yapıldığını belirtti:

