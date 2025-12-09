Türkiye
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Peskov: Putin ve Trump'ın yeni yıl öncesi görüşmesi planlanmıyor
Peskov, Putin ile Trump'ın yeni yıl öncesi görüşmesinin planlanmadığını, Ukrayna müzakerelerinin ise karmaşıklığı nedeniyle kapalı kapılar ardında yürütülmesi gerektiğini vurguladı.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump’ın Yeni Yıl öncesinde bir araya gelmesinin planlanmadığını duyurdu. Peskov, Putin ve Trump’ın yeni yıl öncesi buluşmasının mümkün olup olmadığı sorusunu “Şu anda böyle bir görüşmeden söz edilemiyor” ifadeleriyle cevaplayarak, olası bir Putin-Trump görüşmesinin öncelikle iyi hazırlanması ve sonuç odaklı olması gerektiğini vurguladı.‘Ukrayna konusunda müzakereler kapalı kapılar ardında gerçekleştirilmeli’Peskov, Rusya-Ukrayna meseleleriyle ilgili yürütülen çalışmaların oldukça karmaşık olduğunu ve kapalı kapılar ardında yürütülmesi gerektiğini belirtti.Aynı zamanda Peskov, Avrupa liderlerinin Zelenskiy ile görüşmeleri ve Trump’ın Kiev yönetiminden duyduğu memnuniyetsizlik açıklamalarının, Ukrayna’daki çözüm sürecinin yavaşlayacağı anlamına gelmediğini, “Bunun herhangi bir şey ifade ettiğini düşünmüyorum. Bu, çok karmaşık bir çalışmanın yürütüldüğünü ve bunun kapalı kapılar ardında yapılması gerektiğini gösteriyor” sözleriyle ifade etti.Peskov, Moskova ve Washington’un şu anda uzman düzeyinde çalıştığını ve bunun, Putin ile Trump arasındaki olası yeni görüşmenin verimli geçmesini sağlamak için yapıldığını belirtti:
Peskov: Putin ve Trump’ın yeni yıl öncesi görüşmesi planlanmıyor

Peskov, Putin ile Trump'ın yeni yıl öncesi görüşmesinin planlanmadığını, Ukrayna müzakerelerinin ise karmaşıklığı nedeniyle kapalı kapılar ardında yürütülmesi gerektiğini vurguladı.
