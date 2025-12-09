Türkiye
Peskov: Merz'in ‘SSCB'yi yeniden canlandırma’ ve ‘Avrupa'ya saldırma’ hakkındaki açıklamaları doğruyu yansıtmıyor
Peskov: Merz'in ‘SSCB'yi yeniden canlandırma’ ve ‘Avrupa'ya saldırma’ hakkındaki açıklamaları doğruyu yansıtmıyor
Kremlin Sözcüsü Peskov, Almanya Başbakanı Merz'in Rusya'nın 'SSCB'yi yeniden canlandırmak' ve 'Avrupa'ya saldırmak' istediği yönündeki açıklamalarının doğruyu... 09.12.2025
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Almanya Başbakanı Friedrich Merz’in Rusya lideri Vladimir Putin'in ‘SSCB'yi yeniden canlandırmak’ ve ‘Avrupa'ya saldırmak’ istediği yönündeki açıklamalarının doğruyu yansıtmadığını ifade etti.Peskov, Merz'in Rusya'nın NATO'ya saldırı hazırlığı yaptığı yönündeki açıklamalarını ise ‘tam bir saçmalık’ olarak nitelendirdi.Kremlin Sözcüsü, “Putin SSCB'yi yeniden canlandırmak istemiyor, bu imkansız ve kendisi de bunu söylemişti” diye konuştu.
Peskov: Merz'in 'SSCB'yi yeniden canlandırma' ve 'Avrupa'ya saldırma' hakkındaki açıklamaları doğruyu yansıtmıyor

13:09 09.12.2025
Kremlin Sözcüsü Peskov, Almanya Başbakanı Merz’in Rusya’nın ‘SSCB'yi yeniden canlandırmak’ ve ‘Avrupa'ya saldırmak’ istediği yönündeki açıklamalarının doğruyu yansıtmadığını belirtti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Almanya Başbakanı Friedrich Merz’in Rusya lideri Vladimir Putin'in ‘SSCB'yi yeniden canlandırmak’ ve ‘Avrupa'ya saldırmak’ istediği yönündeki açıklamalarının doğruyu yansıtmadığını ifade etti.
Peskov, Merz'in Rusya'nın NATO'ya saldırı hazırlığı yaptığı yönündeki açıklamalarını ise ‘tam bir saçmalık’ olarak nitelendirdi.
Kremlin Sözcüsü, “Putin SSCB'yi yeniden canlandırmak istemiyor, bu imkansız ve kendisi de bunu söylemişti” diye konuştu.
