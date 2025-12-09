https://anlatilaninotesi.com.tr/20251209/peskov-merzin-sscbyi-yeniden-canlandirma-ve-avrupaya-saldirma-hakkindaki-aciklamalari-dogruyu-1101654199.html

Peskov: Merz'in ‘SSCB'yi yeniden canlandırma’ ve ‘Avrupa'ya saldırma’ hakkındaki açıklamaları doğruyu yansıtmıyor

Peskov: Merz'in ‘SSCB'yi yeniden canlandırma’ ve ‘Avrupa'ya saldırma’ hakkındaki açıklamaları doğruyu yansıtmıyor

Kremlin Sözcüsü Peskov, Almanya Başbakanı Merz’in Rusya’nın ‘SSCB'yi yeniden canlandırmak’ ve ‘Avrupa'ya saldırmak’ istediği yönündeki açıklamalarının doğruyu... 09.12.2025, Sputnik Türkiye

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Almanya Başbakanı Friedrich Merz’in Rusya lideri Vladimir Putin'in ‘SSCB'yi yeniden canlandırmak’ ve ‘Avrupa'ya saldırmak’ istediği yönündeki açıklamalarının doğruyu yansıtmadığını ifade etti.Peskov, Merz'in Rusya'nın NATO'ya saldırı hazırlığı yaptığı yönündeki açıklamalarını ise ‘tam bir saçmalık’ olarak nitelendirdi.Kremlin Sözcüsü, “Putin SSCB'yi yeniden canlandırmak istemiyor, bu imkansız ve kendisi de bunu söylemişti” diye konuştu.

