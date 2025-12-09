https://anlatilaninotesi.com.tr/20251209/peskov-merzin-sscbyi-yeniden-canlandirma-ve-avrupaya-saldirma-hakkindaki-aciklamalari-dogruyu-1101654199.html
Peskov: Merz'in ‘SSCB'yi yeniden canlandırma’ ve ‘Avrupa'ya saldırma’ hakkındaki açıklamaları doğruyu yansıtmıyor
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/1d/1095767533_0:67:3072:1795_1920x0_80_0_0_2e2f12bb1d6a7473354d5c0faeb5d68a.jpg
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Almanya Başbakanı Friedrich Merz’in Rusya lideri Vladimir Putin'in ‘SSCB'yi yeniden canlandırmak’ ve ‘Avrupa'ya saldırmak’ istediği yönündeki açıklamalarının doğruyu yansıtmadığını ifade etti.Peskov, Merz'in Rusya'nın NATO'ya saldırı hazırlığı yaptığı yönündeki açıklamalarını ise ‘tam bir saçmalık’ olarak nitelendirdi.Kremlin Sözcüsü, “Putin SSCB'yi yeniden canlandırmak istemiyor, bu imkansız ve kendisi de bunu söylemişti” diye konuştu.
