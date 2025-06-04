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Fransız mücevher devi, müşterilerin kişisel verilerinin çalındığını açıkladı: 'Üzgünüz'
Fransız mücevher devi, müşterilerin kişisel verilerinin çalındığını açıkladı: 'Üzgünüz'
Sputnik Türkiye
Dünyanın en ünlü mücevher markalarından Cartier, müşterilerin verilerinin çalındığını duyurdu. 04.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-04T10:49+0300
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yaşam
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mücevher
hacker
dolandırıcılık
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e-dolandırıcılık
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Mücevher sektörünün önde gelen şirketleri arasında yer alan Fransız Cartier, müşteri verilerinin çalındığını açıkladı. Şirket 'üzgünüz' diyerek açıklama yaparken güvenlik önlemlerini artırdıklarını da duyurdu. Hackerların hedefi olduAdidas, Marks&amp;Spencer gibi şirketlerden sonra Fransız mücevher devi Cartier de hackerların hedefi oldu. Şirket, müşterilerinin kişisel verilerinin çalındığını açıkladı. Yapılan resmi açıklamada, 'Yetkisiz biri tarafından sistemimize erişim sağlandığı, sınırlı müşteri bilgilerine ulaştığını bildirmek için yazıyoruz' ifadeleri kullanıldı. Parola, kredi kartı bilgisi ve bankacılık bilgileri yanıtıCartier’in açıklamasının tamamında şu ifadelere yer verildi:"Değerli müşterilerimiz, yetkisiz bir tarafından sistemimize erişim sağladığını, sınırlı müşteri bilgilerine ulaştığını bildirmek için yazıyoruz. Sorunu kontrol altına aldık ve sistemlerimizin korumalarını artırdık. İlgili makamları bilgilendirdik, aynı zamanda önde gelen dış siber güvenlik uzmanlarıyla çalışıyoruz. Soruşturmaya dayanarak bu olayın bazı bilgilerinizi, özellikle de adınızı, e posta adresinizi, ülkenizi etkilemiş olabileceğini belirledik. Etkilenen bilgiler arasında herhangi bir parola, kredi kartı bilgisi veya diğer bankacılık bilgileri yoktu. Verilerin niteliği göz önüne alındığında istenmeyen iletişimlere veya şüpheli yazışmalara karşı dikkatli olmanızı öneririz."
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cartier, fransız mücevher şirketi
cartier, fransız mücevher şirketi

Fransız mücevher devi, müşterilerin kişisel verilerinin çalındığını açıkladı: 'Üzgünüz'

10:49 04.06.2025 (güncellendi: 10:58 04.06.2025)
hacker fotoğrafı
hacker fotoğrafı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.06.2025
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Dünyanın en ünlü mücevher markalarından Cartier, müşterilerin verilerinin çalındığını duyurdu.
Mücevher sektörünün önde gelen şirketleri arasında yer alan Fransız Cartier, müşteri verilerinin çalındığını açıkladı. Şirket 'üzgünüz' diyerek açıklama yaparken güvenlik önlemlerini artırdıklarını da duyurdu.

Hackerların hedefi oldu

Adidas, Marks&Spencer gibi şirketlerden sonra Fransız mücevher devi Cartier de hackerların hedefi oldu. Şirket, müşterilerinin kişisel verilerinin çalındığını açıkladı. Yapılan resmi açıklamada, 'Yetkisiz biri tarafından sistemimize erişim sağlandığı, sınırlı müşteri bilgilerine ulaştığını bildirmek için yazıyoruz' ifadeleri kullanıldı.

Parola, kredi kartı bilgisi ve bankacılık bilgileri yanıtı

Cartier’in açıklamasının tamamında şu ifadelere yer verildi:
"Değerli müşterilerimiz, yetkisiz bir tarafından sistemimize erişim sağladığını, sınırlı müşteri bilgilerine ulaştığını bildirmek için yazıyoruz. Sorunu kontrol altına aldık ve sistemlerimizin korumalarını artırdık. İlgili makamları bilgilendirdik, aynı zamanda önde gelen dış siber güvenlik uzmanlarıyla çalışıyoruz. Soruşturmaya dayanarak bu olayın bazı bilgilerinizi, özellikle de adınızı, e posta adresinizi, ülkenizi etkilemiş olabileceğini belirledik. Etkilenen bilgiler arasında herhangi bir parola, kredi kartı bilgisi veya diğer bankacılık bilgileri yoktu. Verilerin niteliği göz önüne alındığında istenmeyen iletişimlere veya şüpheli yazışmalara karşı dikkatli olmanızı öneririz."
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