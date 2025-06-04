https://anlatilaninotesi.com.tr/20250604/1096783666.html
Fransız mücevher devi, müşterilerin kişisel verilerinin çalındığını açıkladı: 'Üzgünüz'
Fransız mücevher devi, müşterilerin kişisel verilerinin çalındığını açıkladı: 'Üzgünüz'
Sputnik Türkiye
Dünyanın en ünlü mücevher markalarından Cartier, müşterilerin verilerinin çalındığını duyurdu. 04.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-04T10:49+0300
2025-06-04T10:49+0300
2025-06-04T10:58+0300
yaşam
cartier
mücevher
hacker
dolandırıcılık
nitelikli dolandırıcılık
e-dolandırıcılık
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0a/1f/1076917823_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_0bad97e3263626364a4043c383a3b98a.jpg
Mücevher sektörünün önde gelen şirketleri arasında yer alan Fransız Cartier, müşteri verilerinin çalındığını açıkladı. Şirket 'üzgünüz' diyerek açıklama yaparken güvenlik önlemlerini artırdıklarını da duyurdu. Hackerların hedefi olduAdidas, Marks&Spencer gibi şirketlerden sonra Fransız mücevher devi Cartier de hackerların hedefi oldu. Şirket, müşterilerinin kişisel verilerinin çalındığını açıkladı. Yapılan resmi açıklamada, 'Yetkisiz biri tarafından sistemimize erişim sağlandığı, sınırlı müşteri bilgilerine ulaştığını bildirmek için yazıyoruz' ifadeleri kullanıldı. Parola, kredi kartı bilgisi ve bankacılık bilgileri yanıtıCartier’in açıklamasının tamamında şu ifadelere yer verildi:"Değerli müşterilerimiz, yetkisiz bir tarafından sistemimize erişim sağladığını, sınırlı müşteri bilgilerine ulaştığını bildirmek için yazıyoruz. Sorunu kontrol altına aldık ve sistemlerimizin korumalarını artırdık. İlgili makamları bilgilendirdik, aynı zamanda önde gelen dış siber güvenlik uzmanlarıyla çalışıyoruz. Soruşturmaya dayanarak bu olayın bazı bilgilerinizi, özellikle de adınızı, e posta adresinizi, ülkenizi etkilemiş olabileceğini belirledik. Etkilenen bilgiler arasında herhangi bir parola, kredi kartı bilgisi veya diğer bankacılık bilgileri yoktu. Verilerin niteliği göz önüne alındığında istenmeyen iletişimlere veya şüpheli yazışmalara karşı dikkatli olmanızı öneririz."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240503/tapu-kadastro-genel-mudurlugunun-sitesi-kopyalandi-kredi-karti-bilgilerini-caldilar-1083440634.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0a/1f/1076917823_87:0:735:486_1920x0_80_0_0_4b94f021600db0cecd602064e9e6ae1f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
cartier, fransız mücevher şirketi
cartier, fransız mücevher şirketi
Fransız mücevher devi, müşterilerin kişisel verilerinin çalındığını açıkladı: 'Üzgünüz'
10:49 04.06.2025 (güncellendi: 10:58 04.06.2025)
Dünyanın en ünlü mücevher markalarından Cartier, müşterilerin verilerinin çalındığını duyurdu.
Mücevher sektörünün önde gelen şirketleri arasında yer alan Fransız Cartier, müşteri verilerinin çalındığını açıkladı. Şirket 'üzgünüz' diyerek açıklama yaparken güvenlik önlemlerini artırdıklarını da duyurdu.
Adidas, Marks&Spencer gibi şirketlerden sonra Fransız mücevher devi Cartier de hackerların hedefi oldu. Şirket, müşterilerinin kişisel verilerinin çalındığını açıkladı. Yapılan resmi açıklamada, 'Yetkisiz biri tarafından sistemimize erişim sağlandığı, sınırlı müşteri bilgilerine ulaştığını bildirmek için yazıyoruz' ifadeleri kullanıldı.
Parola, kredi kartı bilgisi ve bankacılık bilgileri yanıtı
Cartier’in açıklamasının tamamında şu ifadelere yer verildi:
"Değerli müşterilerimiz, yetkisiz bir tarafından sistemimize erişim sağladığını, sınırlı müşteri bilgilerine ulaştığını bildirmek için yazıyoruz. Sorunu kontrol altına aldık ve sistemlerimizin korumalarını artırdık. İlgili makamları bilgilendirdik, aynı zamanda önde gelen dış siber güvenlik uzmanlarıyla çalışıyoruz. Soruşturmaya dayanarak bu olayın bazı bilgilerinizi, özellikle de adınızı, e posta adresinizi, ülkenizi etkilemiş olabileceğini belirledik. Etkilenen bilgiler arasında herhangi bir parola, kredi kartı bilgisi veya diğer bankacılık bilgileri yoktu. Verilerin niteliği göz önüne alındığında istenmeyen iletişimlere veya şüpheli yazışmalara karşı dikkatli olmanızı öneririz."