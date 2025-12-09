https://anlatilaninotesi.com.tr/20251209/omega-3-eksikligi-insanlarin-buyuk-cogunlugu-yetersiz-aliyor-1101662633.html
Omega-3 eksikliği: İnsanların büyük çoğunluğu yetersiz alıyor
Omega-3, vücudun üretemediği ve dışarıdan alınması gereken esansiyel yağ asitleridir. Kalp ve beyin sağlığından gözlere, eklemlerden ruh haline kadar pek çok sistem için hayati öneme sahiptir.
Dünya çapında yapılan yeni bir bilimsel inceleme, insanların büyük çoğunluğunun sağlıklı yaşam için hayati önem taşıyan bir besinden yoksun kaldığını ortaya koydu. İngiltere'deki Doğu Anglia Üniversitesi, Southampton Üniversitesi ve Holland & Barrett'in iş birliğiyle yapılan araştırma, küresel nüfusun dörtte üçünden fazlasının önerilen omega-3 seviyelerini karşılamadığını gösterdi.Öneri ile gerçek tüketim arasında uçurum varÇalışmayı yürüten ekipten Prof. Dr. Anne Marie Minihane, "Araştırmamız, omega-3 yağları için önerilen miktarlar ile insanların gerçekte ne yediğini karşılaştırıyor. Önerilenlerle çoğumuzun tükettiği miktar arasında büyük boşluklar bulduk" dedi. Minihane, bu açığı kapatmak için omega-3 ile zenginleştirilmiş gıdalar veya takviyeler gibi daha kolay ve sürdürülebilir çözümlere ihtiyaç olduğunu belirtti. Uzmanlar, omega-3 yağ asitlerinin kalp-damar sağlığı, beyin fonksiyonları ve bağışıklık sistemi üzerindeki olumlu etkilerinin göz ardı edilemeyeceğini vurguluyor.Gebelikte takviye gerekebiliyorHolland & Barrett Bilim Direktörü Dr. Abbie Cawood, özellikle hamilelik döneminde ve düşük balık tüketimi olan kişilerde, takviye kullanımının genellikle gerekli olduğunun altını çizdi.Araştırma, yetişkinler için en sık önerilen günlük EPA+DHA miktarının 250 mg olduğunu, hamile kadınlara ise buna ek 100-200 mg DHA almasının tavsiye edildiğini ortaya koydu. Bu miktara ulaşmanın en iyi yolunun somon, uskumru gibi yağlı balıkları düzenli tüketmek olduğu, ancak bunun mümkün olmadığı durumlarda takviyelere başvurulabileceği aktarıldı.
