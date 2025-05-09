Maymun çiçeği geri döndü: Bir haftada rekor vaka sayısı açıklandı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Bir felaket meydana gelmişse, biliniz ki bu felaket yalnızca maruz kalanların felaketidir'
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Barış Mutlu: 9 Mayıs için çok ciddi bedeller ödendi
09:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Liseler için üç ayrı yeni formül mü gelecek?
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
7 dk
SESLİ HABER
Papa nasıl seçilir? Dünyanın gözü bu bacada olacak
12:51
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
6 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
OpenAI ‘küresel demokrasi kültürüyle yapay zeka’ dedi
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Büyük Vatanseverlik Savaşı'nın tarihi ve bilinmeyenleri
15:01
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
'Pakistan-Hindistan geriliminde yabancı bir parmak arıyorsak bu İngiltere'nin parmağı olabilir'
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
10 dk
ÖZEL HABER
Mehmet Perinçek: ‘Batı, Hitler’e altın tepside Çekoslavakya’yı verdi’
17:51
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
'ABD, ancak Stalingrad Muharebesi sonrası fiilen savaşa dahil oldu'
18:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
16 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Kadem Özbay: ‘Eğitim ile istihdam arasındaki ilişki kopmuş durumda’
19:19
17 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Barış Mutlu: 9 Mayıs için çok ciddi bedeller ödendi
19:41
11 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’nin taşınma ansiklopedisi: Kira, depozito ve nakliyenin yükselen bedeli
20:34
10 dk
ÖZEL HABER
Sovyet halkına inanç aşılayan senfonide İstanbul ayrıntısı
06:30
28 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:01
119 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
RUSYA ZAFER GÜNÜ
80. yıl kutlamaları
10:00
239 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
ÇALIŞMA HAYATIM
Melis Elmen'le Çalışma Hayatım
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
ÖZEL HABER
Zaferin kahramanları: II. Dünya Savaşı’nda cepheye giden Sovyet kadın askerler
17:39
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
'ABD, ancak Stalingrad Muharebesi sonrası fiilen savaşa dahil oldu'
18:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
ÖZEL HABER
II. Dünya Savaşı’nın kırılma noktası: Uranüs Harekâtı ve direnişin şehri Stalingrad
20:30
13 dk
ÖZEL HABER
Mehmet Perinçek: ‘Batı, Hitler’e altın tepside Çekoslavakya’yı verdi’
20:53
4 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2024
SAĞLIK
Sağlık haberleri, sağlıklı beslenme, sağlıklı yaşam üzerine her şey
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250509/maymun-cicegi-geri-dondu-bir-haftada-rekor-vaka-sayisi-aciklandi-1096075679.html
Maymun çiçeği geri döndü: Bir haftada rekor vaka sayısı açıklandı
Maymun çiçeği geri döndü: Bir haftada rekor vaka sayısı açıklandı
Sputnik Türkiye
Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (Africa CDC), Batı Afrika ülkelerinden Sierra Leone'nin geçen hafta 384 doğrulanmış Maymun çiçeği vakası... 09.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-09T06:21+0300
2025-05-09T06:21+0300
sağlik
sierra leone
afrika hastalık kontrol ve önleme merkezi (africa cdc)
dünya sağlık örgütü (dsö)
batı afrika
maymun çiçeği virüsü
vaka sayısı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/07/19/1059114020_1:0:300:168_1920x0_80_0_0_19fe03f65a6aef0185cc4cab47965706.jpg
Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri yetkilisi Ngashi Ngongo, çevrim içi olarak düzenlenen basın toplantısında, Sierra Leone'nin bir haftada 384 doğrulanmış Maymun çiçeği vakası bildirdiğini belirtti. Ngongo, bu rakamın kıtadaki toplam vakaların yüzde 50,7'sini oluşturduğunu kaydederek, Sierra Leone'nin kıtadaki M çiçeği salgınını körüklediği uyarısında bulundu.Ülkede ocakta M çiçeği salgınını halk sağlığı acil durumu ilan ettiğini hatırlatan Ngongo, "Sadece bir hafta içinde doğrulanmış vakalarda yüzde 63 artış yaşandı" dedi.800 aktif vaka varÜlkede M çiçeği tedavi merkezlerinde yalnızca 60 yatak bulunduğuna işaret eden Ngongo, "Aktif vaka sayısı 800 civarında. Bu nedenle pek çok hasta evlerinde kalmak zorunda kalıyor" ifadelerini kullandı.Sierra Leone, Dünya Sağlık Örgütü ve ortaklarından temin ettiği 61 bin 300 doz M çiçeği aşısını geçen ay, ülkede ön saflarda görev yapan sağlık çalışanlarına, yüksek risk altındaki bireylere ve 12 yaşından büyük çocuklara uygulamaya başlamıştı.Sierra Leone'de ocak ayında 2 kişide Maymun çiçeği virüsünün belirlenmesinin ardından ülkede "acil durum" ilan edilmiş ve sınır kapılarında gözetim arttırılmıştı.Hem hayvanlardan hem de insanlardan bulaşıyorMaymun çiçeği virüsü, fareler ve sincaplar gibi kemirgen hayvanlardan veya enfekte olmuş bireylerden bulaşıyor. Virüsün neden olduğu vücut döküntülerine dokunmak, bu döküntülerin bulaştığı giysi, çarşaf, havlu ve benzeri eşyayı kullanmak ve vücut sıvılarıyla temas etmek en önemli bulaşı nedenleri arasında yer alıyor.İlk belirtiler virüsü kaptıktan sonraki 5 ila 21 günde ortaya çıkabiliyor. Virüs, genelde yüksek ateş, baş, sırt ve kas ağrısı, lenf bezlerinde şişlik, yorgunluk, üşüme, titreme ve ciltte su çiçeğine benzer kabarcıklara neden oluyor.Özel tedavi yöntemi bulunmayan hastalığın tedavisi antiviral ilaçlarla yapılıyor. Vakaların büyük kısmı hastalığı hafif geçiriyor ve birkaç hafta içinde sağlığına kavuşuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250508/samsunda-7-fabrikada-dagitilan-tavuklu-yemek-126-isciyi-hastanelik-etti-1096072513.html
sierra leone
batı afrika
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/07/19/1059114020_38:0:262:168_1920x0_80_0_0_9c180b596de94bce0f627f342303f29f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
sierra leone, afrika hastalık kontrol ve önleme merkezi (africa cdc), dünya sağlık örgütü (dsö), batı afrika, maymun çiçeği virüsü, vaka sayısı
sierra leone, afrika hastalık kontrol ve önleme merkezi (africa cdc), dünya sağlık örgütü (dsö), batı afrika, maymun çiçeği virüsü, vaka sayısı

Maymun çiçeği geri döndü: Bir haftada rekor vaka sayısı açıklandı

06:21 09.05.2025
© AAMaymun çiçeği virüsü
Maymun çiçeği virüsü - Sputnik Türkiye, 1920, 09.05.2025
© AA
Abone ol
Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (Africa CDC), Batı Afrika ülkelerinden Sierra Leone'nin geçen hafta 384 doğrulanmış Maymun çiçeği vakası bildirdiğini duyurdu. Bu rakam tüm Afrika kıtasındaki doğrulanmış M çiçeği (mpox) virüsü vakalarının toplamından yarısından fazlasına denk geliyor.
Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri yetkilisi Ngashi Ngongo, çevrim içi olarak düzenlenen basın toplantısında, Sierra Leone'nin bir haftada 384 doğrulanmış Maymun çiçeği vakası bildirdiğini belirtti.
Ngongo, bu rakamın kıtadaki toplam vakaların yüzde 50,7'sini oluşturduğunu kaydederek, Sierra Leone'nin kıtadaki M çiçeği salgınını körüklediği uyarısında bulundu.
Ülkede ocakta M çiçeği salgınını halk sağlığı acil durumu ilan ettiğini hatırlatan Ngongo, "Sadece bir hafta içinde doğrulanmış vakalarda yüzde 63 artış yaşandı" dedi.

800 aktif vaka var

Ülkede M çiçeği tedavi merkezlerinde yalnızca 60 yatak bulunduğuna işaret eden Ngongo, "Aktif vaka sayısı 800 civarında. Bu nedenle pek çok hasta evlerinde kalmak zorunda kalıyor" ifadelerini kullandı.
Sierra Leone, Dünya Sağlık Örgütü ve ortaklarından temin ettiği 61 bin 300 doz M çiçeği aşısını geçen ay, ülkede ön saflarda görev yapan sağlık çalışanlarına, yüksek risk altındaki bireylere ve 12 yaşından büyük çocuklara uygulamaya başlamıştı.
Sierra Leone'de ocak ayında 2 kişide Maymun çiçeği virüsünün belirlenmesinin ardından ülkede "acil durum" ilan edilmiş ve sınır kapılarında gözetim arttırılmıştı.

Hem hayvanlardan hem de insanlardan bulaşıyor

Maymun çiçeği virüsü, fareler ve sincaplar gibi kemirgen hayvanlardan veya enfekte olmuş bireylerden bulaşıyor. Virüsün neden olduğu vücut döküntülerine dokunmak, bu döküntülerin bulaştığı giysi, çarşaf, havlu ve benzeri eşyayı kullanmak ve vücut sıvılarıyla temas etmek en önemli bulaşı nedenleri arasında yer alıyor.
İlk belirtiler virüsü kaptıktan sonraki 5 ila 21 günde ortaya çıkabiliyor. Virüs, genelde yüksek ateş, baş, sırt ve kas ağrısı, lenf bezlerinde şişlik, yorgunluk, üşüme, titreme ve ciltte su çiçeğine benzer kabarcıklara neden oluyor.
Özel tedavi yöntemi bulunmayan hastalığın tedavisi antiviral ilaçlarla yapılıyor. Vakaların büyük kısmı hastalığı hafif geçiriyor ve birkaç hafta içinde sağlığına kavuşuyor.
Tavuk pilav zehirlenme - Sputnik Türkiye, 1920, 08.05.2025
TÜRKİYE
Samsun’da 7 fabrikada dağıtılan tavuklu yemek 126 işçiyi hastanelik etti
Dün, 23:02
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала