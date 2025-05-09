https://anlatilaninotesi.com.tr/20250509/maymun-cicegi-geri-dondu-bir-haftada-rekor-vaka-sayisi-aciklandi-1096075679.html
Maymun çiçeği geri döndü: Bir haftada rekor vaka sayısı açıklandı
Maymun çiçeği geri döndü: Bir haftada rekor vaka sayısı açıklandı
Sputnik Türkiye
Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (Africa CDC), Batı Afrika ülkelerinden Sierra Leone'nin geçen hafta 384 doğrulanmış Maymun çiçeği vakası... 09.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-09T06:21+0300
2025-05-09T06:21+0300
2025-05-09T06:21+0300
sağlik
sierra leone
afrika hastalık kontrol ve önleme merkezi (africa cdc)
dünya sağlık örgütü (dsö)
batı afrika
maymun çiçeği virüsü
vaka sayısı
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Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri yetkilisi Ngashi Ngongo, çevrim içi olarak düzenlenen basın toplantısında, Sierra Leone'nin bir haftada 384 doğrulanmış Maymun çiçeği vakası bildirdiğini belirtti. Ngongo, bu rakamın kıtadaki toplam vakaların yüzde 50,7'sini oluşturduğunu kaydederek, Sierra Leone'nin kıtadaki M çiçeği salgınını körüklediği uyarısında bulundu.Ülkede ocakta M çiçeği salgınını halk sağlığı acil durumu ilan ettiğini hatırlatan Ngongo, "Sadece bir hafta içinde doğrulanmış vakalarda yüzde 63 artış yaşandı" dedi.800 aktif vaka varÜlkede M çiçeği tedavi merkezlerinde yalnızca 60 yatak bulunduğuna işaret eden Ngongo, "Aktif vaka sayısı 800 civarında. Bu nedenle pek çok hasta evlerinde kalmak zorunda kalıyor" ifadelerini kullandı.Sierra Leone, Dünya Sağlık Örgütü ve ortaklarından temin ettiği 61 bin 300 doz M çiçeği aşısını geçen ay, ülkede ön saflarda görev yapan sağlık çalışanlarına, yüksek risk altındaki bireylere ve 12 yaşından büyük çocuklara uygulamaya başlamıştı.Sierra Leone'de ocak ayında 2 kişide Maymun çiçeği virüsünün belirlenmesinin ardından ülkede "acil durum" ilan edilmiş ve sınır kapılarında gözetim arttırılmıştı.Hem hayvanlardan hem de insanlardan bulaşıyorMaymun çiçeği virüsü, fareler ve sincaplar gibi kemirgen hayvanlardan veya enfekte olmuş bireylerden bulaşıyor. Virüsün neden olduğu vücut döküntülerine dokunmak, bu döküntülerin bulaştığı giysi, çarşaf, havlu ve benzeri eşyayı kullanmak ve vücut sıvılarıyla temas etmek en önemli bulaşı nedenleri arasında yer alıyor.İlk belirtiler virüsü kaptıktan sonraki 5 ila 21 günde ortaya çıkabiliyor. Virüs, genelde yüksek ateş, baş, sırt ve kas ağrısı, lenf bezlerinde şişlik, yorgunluk, üşüme, titreme ve ciltte su çiçeğine benzer kabarcıklara neden oluyor.Özel tedavi yöntemi bulunmayan hastalığın tedavisi antiviral ilaçlarla yapılıyor. Vakaların büyük kısmı hastalığı hafif geçiriyor ve birkaç hafta içinde sağlığına kavuşuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250508/samsunda-7-fabrikada-dagitilan-tavuklu-yemek-126-isciyi-hastanelik-etti-1096072513.html
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sierra leone, afrika hastalık kontrol ve önleme merkezi (africa cdc), dünya sağlık örgütü (dsö), batı afrika, maymun çiçeği virüsü, vaka sayısı
sierra leone, afrika hastalık kontrol ve önleme merkezi (africa cdc), dünya sağlık örgütü (dsö), batı afrika, maymun çiçeği virüsü, vaka sayısı
Maymun çiçeği geri döndü: Bir haftada rekor vaka sayısı açıklandı
Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (Africa CDC), Batı Afrika ülkelerinden Sierra Leone'nin geçen hafta 384 doğrulanmış Maymun çiçeği vakası bildirdiğini duyurdu. Bu rakam tüm Afrika kıtasındaki doğrulanmış M çiçeği (mpox) virüsü vakalarının toplamından yarısından fazlasına denk geliyor.
Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri yetkilisi Ngashi Ngongo, çevrim içi olarak düzenlenen basın toplantısında, Sierra Leone'nin bir haftada 384 doğrulanmış Maymun çiçeği vakası bildirdiğini belirtti.
Ngongo, bu rakamın kıtadaki toplam vakaların yüzde 50,7'sini oluşturduğunu kaydederek, Sierra Leone'nin kıtadaki M çiçeği salgınını körüklediği uyarısında bulundu.
Ülkede ocakta M çiçeği salgınını halk sağlığı acil durumu ilan ettiğini hatırlatan Ngongo, "Sadece bir hafta içinde doğrulanmış vakalarda yüzde 63 artış yaşandı" dedi.
Ülkede M çiçeği tedavi merkezlerinde yalnızca 60 yatak bulunduğuna işaret eden Ngongo, "Aktif vaka sayısı 800 civarında. Bu nedenle pek çok hasta evlerinde kalmak zorunda kalıyor" ifadelerini kullandı.
Sierra Leone, Dünya Sağlık Örgütü ve ortaklarından temin ettiği 61 bin 300 doz M çiçeği aşısını geçen ay, ülkede ön saflarda görev yapan sağlık çalışanlarına, yüksek risk altındaki bireylere ve 12 yaşından büyük çocuklara uygulamaya başlamıştı.
Sierra Leone'de ocak ayında 2 kişide Maymun çiçeği virüsünün belirlenmesinin ardından ülkede "acil durum" ilan edilmiş ve sınır kapılarında gözetim arttırılmıştı.
Hem hayvanlardan hem de insanlardan bulaşıyor
Maymun çiçeği virüsü, fareler ve sincaplar gibi kemirgen hayvanlardan veya enfekte olmuş bireylerden bulaşıyor. Virüsün neden olduğu vücut döküntülerine dokunmak, bu döküntülerin bulaştığı giysi, çarşaf, havlu ve benzeri eşyayı kullanmak ve vücut sıvılarıyla temas etmek en önemli bulaşı nedenleri arasında yer alıyor.
İlk belirtiler virüsü kaptıktan sonraki 5 ila 21 günde ortaya çıkabiliyor. Virüs, genelde yüksek ateş, baş, sırt ve kas ağrısı, lenf bezlerinde şişlik, yorgunluk, üşüme, titreme ve ciltte su çiçeğine benzer kabarcıklara neden oluyor.
Özel tedavi yöntemi bulunmayan hastalığın tedavisi antiviral ilaçlarla yapılıyor. Vakaların büyük kısmı hastalığı hafif geçiriyor ve birkaç hafta içinde sağlığına kavuşuyor.