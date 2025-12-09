https://anlatilaninotesi.com.tr/20251209/mariya-zaharovaya-altin-ejderha-odulu-1101667117.html

Mariya Zaharova'ya ‘Altın Ejderha’ ödülü

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya'nın ulusal çıkarlarını uluslararası arenada savunmadaki rolü nedeniyle Rusya-Asya Sanayiciler ve... 09.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-09T20:16+0300

2025-12-09T20:16+0300

2025-12-09T20:16+0300

dünya

mariya zaharova

rusya dışişleri bakanlığı

ödül

asya

rusya sanayiciler ve girişimciler birliği

rusya

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bilgi alanında Rusya'nın ulusal çıkarlarını savunmadaki üstün katkıları nedeniyle 'Altın Ejderha' ödülüne layık görüldü. Ödül Rusya-Asya Sanayiciler ve Girişimciler Birliği (RASPP) tarafından verildi.Ödül töreninde RASPP temsilcisi "Ulusal çıkarların bilgi cephesinde olağanüstü şekilde savunulmasındaki katkınızdan dolayı ilk Altın Ejderha ödülünü size vermek istiyoruz" ifadelerini kullandı. Zaharova’ya ödül, RASPP Başkanı Vitaliy Mankeviç tarafından takdim edildi.RASPP, Rusya ile Asya ülkeleri arasında ticaret-ekonomi, yatırım ve insani alanlarda iş birliğini geliştirmeyi amaçlayan çeşitli programları hayata geçiren bir çatı örgüt olarak faaliyet gösteriyor.

asya

rusya

2025

mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, ödül, asya, rusya sanayiciler ve girişimciler birliği, rusya