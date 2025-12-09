https://anlatilaninotesi.com.tr/20251209/mariya-zaharovaya-altin-ejderha-odulu-1101667117.html
Mariya Zaharova'ya ‘Altın Ejderha’ ödülü
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya'nın ulusal çıkarlarını uluslararası arenada savunmadaki rolü nedeniyle Rusya-Asya Sanayiciler ve... 09.12.2025
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bilgi alanında Rusya'nın ulusal çıkarlarını savunmadaki üstün katkıları nedeniyle 'Altın Ejderha' ödülüne layık görüldü. Ödül Rusya-Asya Sanayiciler ve Girişimciler Birliği (RASPP) tarafından verildi.Ödül töreninde RASPP temsilcisi "Ulusal çıkarların bilgi cephesinde olağanüstü şekilde savunulmasındaki katkınızdan dolayı ilk Altın Ejderha ödülünü size vermek istiyoruz" ifadelerini kullandı. Zaharova’ya ödül, RASPP Başkanı Vitaliy Mankeviç tarafından takdim edildi.RASPP, Rusya ile Asya ülkeleri arasında ticaret-ekonomi, yatırım ve insani alanlarda iş birliğini geliştirmeyi amaçlayan çeşitli programları hayata geçiren bir çatı örgüt olarak faaliyet gösteriyor.
