Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251209/mariya-zaharovaya-altin-ejderha-odulu-1101667117.html
Mariya Zaharova'ya ‘Altın Ejderha’ ödülü
Mariya Zaharova'ya ‘Altın Ejderha’ ödülü
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya'nın ulusal çıkarlarını uluslararası arenada savunmadaki rolü nedeniyle Rusya-Asya Sanayiciler ve... 09.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-09T20:16+0300
2025-12-09T20:16+0300
dünya
mariya zaharova
rusya dışişleri bakanlığı
ödül
asya
rusya sanayiciler ve girişimciler birliği
rusya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/03/1101510486_0:0:1180:663_1920x0_80_0_0_c8c6f700551f114f58bf3c1f6d368777.png
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bilgi alanında Rusya'nın ulusal çıkarlarını savunmadaki üstün katkıları nedeniyle 'Altın Ejderha' ödülüne layık görüldü. Ödül Rusya-Asya Sanayiciler ve Girişimciler Birliği (RASPP) tarafından verildi.Ödül töreninde RASPP temsilcisi "Ulusal çıkarların bilgi cephesinde olağanüstü şekilde savunulmasındaki katkınızdan dolayı ilk Altın Ejderha ödülünü size vermek istiyoruz" ifadelerini kullandı. Zaharova’ya ödül, RASPP Başkanı Vitaliy Mankeviç tarafından takdim edildi.RASPP, Rusya ile Asya ülkeleri arasında ticaret-ekonomi, yatırım ve insani alanlarda iş birliğini geliştirmeyi amaçlayan çeşitli programları hayata geçiren bir çatı örgüt olarak faaliyet gösteriyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251206/rusya-devlet-dumasi-baskan-yardimcisi-abramcenko-rtnin-hindistanda-yayina-baslamasi-guveni-1101589770.html
asya
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/03/1101510486_17:0:1013:747_1920x0_80_0_0_eaa7985216440f5f409b05f3e044eb26.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, ödül, asya, rusya sanayiciler ve girişimciler birliği, rusya
mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, ödül, asya, rusya sanayiciler ve girişimciler birliği, rusya

Mariya Zaharova'ya ‘Altın Ejderha’ ödülü

20:16 09.12.2025
© Sputnik / Сергей ГунеевMariya Zaharova
Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 09.12.2025
© Sputnik / Сергей Гунеев
Abone ol
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya'nın ulusal çıkarlarını uluslararası arenada savunmadaki rolü nedeniyle Rusya-Asya Sanayiciler ve Girişimciler Birliği (RASPP) tarafından “Altın Ejderha” ödülüne layık görüldü.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bilgi alanında Rusya'nın ulusal çıkarlarını savunmadaki üstün katkıları nedeniyle 'Altın Ejderha' ödülüne layık görüldü. Ödül Rusya-Asya Sanayiciler ve Girişimciler Birliği (RASPP) tarafından verildi.
Ödül töreninde RASPP temsilcisi "Ulusal çıkarların bilgi cephesinde olağanüstü şekilde savunulmasındaki katkınızdan dolayı ilk Altın Ejderha ödülünü size vermek istiyoruz" ifadelerini kullandı.
Zaharova’ya ödül, RASPP Başkanı Vitaliy Mankeviç tarafından takdim edildi.
RASPP, Rusya ile Asya ülkeleri arasında ticaret-ekonomi, yatırım ve insani alanlarda iş birliğini geliştirmeyi amaçlayan çeşitli programları hayata geçiren bir çatı örgüt olarak faaliyet gösteriyor.
Russia Today (RT) - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2025
DÜNYA
Rusya Devlet Duması Başkan Yardımcısı Abramçenko: RT’nin Hindistan’da yayına başlaması güveni güçlendirecek
6 Aralık, 03:16
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала