https://anlatilaninotesi.com.tr/20251209/malezyada-10-yil-once-kaybolan-ucak-hakkinda-kritik-karar-yolcularin-ailelerine-tazminat-odenecek-1101645695.html

Malezya'da 10 yıl önce kaybolan uçak hakkında kritik karar: Yolcuların ailelerine tazminat ödenecek

Malezya'da 10 yıl önce kaybolan uçak hakkında kritik karar: Yolcuların ailelerine tazminat ödenecek

Sputnik Türkiye

Beijing’de görülen bir davada, 2014’te kaybolan MH370 seferindeki 8 yolcunun ailelerine kişi başı 2,9 milyon yuan tazminat ödenmesine hükmedildi. Aradan geçen... 09.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-09T10:13+0300

2025-12-09T10:13+0300

2025-12-09T10:13+0300

dünya

asya & pasifik

malezya

beijing

kuala lumpur

malezya havayollarına ait mh370 sefer sayılı yolcu uçağı

mh370

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102418/09/1024180918_0:62:1024:638_1920x0_80_0_0_99764e1a3fcdfa73c933585c2af37d19.jpg

Beijing’deki bir mahkeme, 2014 yılında kaybolan Malaysia Airlines MH370 seferinin yolcularına ilişkin önemli bir karar açıkladı. Mahkeme, kayıp uçaktaki 8 yolcunun ailelerine kişi başı 2.9 milyon yuan (yaklaşık 410 bin dolar) tazminat ödenmesine hükmetti. Karar; ölenlerin yakınlarına ölüm tazminatı, cenaze masrafları ve manevi zararlara ilişkin ödeme yapılmasını kapsıyor. Mahkeme açıklamasında, yolcuların akıbeti hala bilinmemesine rağmen hukuken ölü kabul edildiklerini belirtti. 239 yolcu ve mürettebatı taşıyan uçak, Kuala Lumpur’dan Pekin’e giderken radardan kaybolmuş, yürütülen uluslararası aramalara rağmen uçağın nerede ve nasıl kaybolduğu bugüne kadar kesin olarak tespit edilememişti. Yolcuların büyük bölümünü Çin vatandaşları oluşturuyordu ve aileler aradan geçen 10 yıla rağmen hala yanıt arıyor. Mahkeme, 23 davanın halen devam ettiğini, 47 davada ise tarafların anlaşarak dava sürecini sonlandırdığını açıkladı. Arama çalışmaları yeniden başlayacakÖte yandan Malezya hükümeti, geçen hafta yaptığı açıklamada MH370 için arama çalışmalarının 30 Aralık’ta yeniden başlatılacağını duyurdu. En son Şubat 2024'te başlatılan arama çalışmaları sonuçsuz kalınca Nisan ayında sonlandırılmıştı. Malezya Ulaştırma Bakanlığı, ABD merkezli robotik şirket Ocean Infinity'nin deniz tabanındaki yeni çalışmalarına 30 Aralık'ta başlayacağını duyurdu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251203/gizemli-bir-sekilde-kaybolan-malezya-ucaginda-yeni-gelisme-bakanlik-duyurdu-1101498585.html

malezya

beijing

kuala lumpur

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

asya & pasifik, malezya, beijing, kuala lumpur, malezya havayollarına ait mh370 sefer sayılı yolcu uçağı, mh370