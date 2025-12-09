Türkiye
Liverpool ile kriz yaşayan Mohamed Salah için transfer kulisi: Türkiye'ye mi geliyor?
Liverpool ile kriz yaşayan Mohamed Salah için transfer kulisi: Türkiye'ye mi geliyor?
09.12.2025
İngiltere Premier Ligi'nin en pahalı takımlarından biri olan Liverpool'da top koşturan Mohamed Salah ile kulübün arası iyice açıldı. Üç maç boyunca yedek kulübesinde bekleyen Salah, takımdan ayrılmak istediğini duyurmuştu. Salah'ın adı Süper Lig takımlarından Galatasaray ile anılmaya başladı.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool’un Mısırlı yıldız oyuncusu Muhammed Salah, Leeds United'la oynanan 15. hafta maçı ardından basın açıklaması yaptı.
Salah, “90 dakika boyunca yedek kulübesinde oturmak beni gerçekten hayal kırıklığına uğrattı. Bu, kariyerimde daha önce hiç yaşamadığım bir durum. Geçen sezon bu kulüp için çok şey yaptım ama şimdi burada oturuyorum ve nedenini anlayamıyorum. Kulüp beni görmezden geliyor gibi hissediyorum” dedi.
Salah’ın açıklamaları sonrası gözler Inter maçı kadrosuna çevrildi. Liverpool yönetimi, tecrübeli kanat oyuncusunu UEFA maç kadrosuna almama kararı verdi.

İsmi Galatasaray'la anılıyor

Salah, Liverpool’la yolların ayrılma noktasına gelmesiyle yeniden İstanbul devinin radarına girdi. Arap kulüplerinin oyuncuya tekliflerle geldiği ve Avrupa’dan çok sayıda temsilci Salah’ın menajerini aradığı iddialar arasında yer aldı.
İngiliz gazetesi Mirror, Salah’ın temsilcisiyle beraber Avrupa’da kalmak istediğini, ateşli taraftar grubu olan bir kulüpte oynamayı planladığını ileri sürdü. Galatasaray'ın, Inter maçının ardından Salah’la ilgili verilecek kesin kararı beklediği, ayrılık kesinleşirse, teklif yapacağı basına yansıdı.
İngiliz basınında yer alan bir diğer habere göre Salah’ın devre arasında takımdan ayrılması artık kuvvetli bir ihtimal olarak değerlendiriliyor. Kulüple 2027’ye kadar sözleşmesi bulunan 33 yaşındaki yıldız, bu sezon 19 karşılaşmada 5 gol ve 3 asistlik performans sergilemişti.
SPOR
Liverpool'un yıldızı Salah'tan ayrılık açıklaması: 'Veda etmek için Anfield'da olacağım'
7 Aralık, 15:05
