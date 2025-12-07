https://anlatilaninotesi.com.tr/20251207/liverpoolun-yildizi-salahtan-ayrilik-aciklamasi-veda-etmek-icin-anfieldda-olacagim-1101604460.html
Liverpool'un yıldızı Salah'tan ayrılık açıklaması: 'Veda etmek için Anfield'da olacağım'
Liverpool'un yıldızı Salah'tan ayrılık açıklaması: 'Veda etmek için Anfield'da olacağım'
07.12.2025
Liverpool’un Mısırlı yıldız oyuncusu Muhammed Salah, son dönemde takımdaki durumundan duyduğu memnuniyetsizliği dile getirdi. Üç maç boyunca yedek kulübesinde beklemek zorunda kalan Salah, Afrika Uluslar Kupası'na gitmeden önce veda etmek için Anfield'da olacağını açıkladı.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool’un Mısırlı yıldız oyuncusu Muhammed Salah, Leeds United'la oynanan 15. hafta maçı ardından basın açıklaması yaptı.
Salah, “90 dakika boyunca yedek kulübesinde oturmak beni gerçekten hayal kırıklığına uğrattı. Bu, kariyerimde daha önce hiç yaşamadığım bir durum. Geçen sezon bu kulüp için çok şey yaptım ama şimdi burada oturuyorum ve nedenini anlayamıyorum. Kulüp beni görmezden geliyor gibi hissediyorum” dedi.
Kulüpten söz aldığı yaz ayında, yedek kulübesinde kalma durumunun kendisini daha da zor durumda bıraktığını belirten Salah, “Bu yaz aldığım sözlerin bir karşılığı yok. Şu ana kadar üç maçta yedek kaldım ve bunların hiçbiri benim için kabul edilebilir değil” şeklinde konuştu.
Ancak Salah, Liverpool’a olan sevgisini ve desteğini dile getirerek, “Liverpool'u her zaman sevip destekleyeceğim, ancak şu anki durum benim için zor. Teknik direktörle olan ilişkimde bir değişiklik oldu, ancak nedenini anlamadım. Biri beni burada istemiyor gibi hissediyorum. Afrika Uluslar Kupası'na gitmeden önce taraftarlara veda etmek için Anfield’da olacağım, ancak sonrası için kesin bir planım yok” diyerek, geleceği hakkındaki belirsizlikleri de dile getirdi.