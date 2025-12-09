https://anlatilaninotesi.com.tr/20251209/kuzey-kibrisi-saganak-vurdu-24-saatte-metrekareye-232-kg-yagis-dustu-1101662224.html
Kuzey Kıbrıs'ı sağanak vurdu: 24 saatte metrekareye 232 kg yağış düştü
Kuzey Kıbrıs'ta etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle bazı yollar ve evler sular altında kaldı.
Son 24 saatte metrekareye 232 kilogram yağış düşen Beylerbeyi, ülkenin en çok yağış alan noktası oldu. Özellikle Girne ve Lefkoşa hattında yağmur etkisini artırdı.
Lefkoşa’nın Gönyeli bölgesinde su taşkınları nedeniyle evlerinden çıkamayan 7 kişinin güvenli alanlara tahliye edildiği açıklandı.
Gönyeli Barajı'yla Kanlıköy Göleti’nin taşması nedeniyle derelerde su seviyesinin hızla yükseldiği bildirildi. Yoğun yağışın etkisiyle Gönyeli ve çevresindeki bazı yollar tamamen su altında kaldı.