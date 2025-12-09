https://anlatilaninotesi.com.tr/20251209/kuzey-kibrisi-saganak-vurdu-24-saatte-metrekareye-232-kg-yagis-dustu-1101662224.html

Kuzey Kıbrıs'ı sağanak vurdu: 24 saatte metrekareye 232 kg yağış düştü

Sputnik Türkiye

Kuzey Kıbrıs'ta gün boyunca devam eden sağanak yağış, birçok bölgede taşkınlara ve ulaşımda aksamalara yol açtı. Yağışlar özellikle Girne ve Lefkoşa hattında... 09.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-09T17:25+0300

2025-12-09T17:25+0300

2025-12-09T17:25+0300

dünya

kuzey kıbrıs

kıbrıs

yağmur

yağmur suyu

sel

sel felaketi

yağış

sağanak yağış uyarısı

sağanak yağış

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/09/1101662050_0:0:1824:1026_1920x0_80_0_0_ba0722ddafb3b9187d0def649bc28998.jpg

Kuzey Kıbrıs'ta etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle bazı yollar ve evler sular altında kaldı.Son 24 saatte metrekareye 232 kilogram yağış düşen Beylerbeyi, ülkenin en çok yağış alan noktası oldu. Özellikle Girne ve Lefkoşa hattında yağmur etkisini artırdı.Lefkoşa’nın Gönyeli bölgesinde su taşkınları nedeniyle evlerinden çıkamayan 7 kişinin güvenli alanlara tahliye edildiği açıklandı.Gönyeli Barajı'yla Kanlıköy Göleti’nin taşması nedeniyle derelerde su seviyesinin hızla yükseldiği bildirildi. Yoğun yağışın etkisiyle Gönyeli ve çevresindeki bazı yollar tamamen su altında kaldı.

kuzey kıbrıs

kıbrıs

2025

kuzey kıbrıs, kıbrıs, yağmur, yağmur suyu, sel, sel felaketi, yağış, sağanak yağış uyarısı, sağanak yağış, kuvvetli yağış, şiddetli yağış, aşırı yağışlar