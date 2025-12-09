https://anlatilaninotesi.com.tr/20251209/kubada-eski-ekonomi-bakanina-casusluktan-muebbet-hapis-cezasi-verildi-1101654775.html

Küba'da eski ekonomi bakanına casusluktan müebbet hapis cezası verildi

Küba'da eski ekonomi bakanına casusluktan müebbet hapis cezası verildi

Sputnik Türkiye

Küba Yüksek Mahkemesi, kapalı duruşmada yargılanan eski Ekonomi Bakanı Alejandro Gil'e casusluk suçundan müebbet hapis cezası verdi. Gil, ayrıca yolsuzluk... 09.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-09T13:53+0300

2025-12-09T13:53+0300

2025-12-09T13:53+0300

dünya

miguel diaz-canel

küba

ekonomi bakanı

yolsuzluk

casusluk

ceza

hapis

hapis cezası

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102972/22/1029722269_0:52:1001:615_1920x0_80_0_0_e79279f61430d6ecb1f7fd2aaf91bae1.jpg

Küba'nın son yıllardaki en yüksek profilli davalarından birinde, eski bir üst düzey bakan ağır cezalara çarptırıldı. Halkın Yüksek Mahkemesi, 2018-2024 yılları arasında ekonomi bakanlığı yapan ve Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel'in yakın çalışma arkadaşı olan Alejandro Gil hakkındaki kararı açıkladı. Mahkeme, davayla ilgili ayrıntılı bilgi vermezken, yayınladığı açıklamada Gil'in 'yolsuz ve aldatıcı eylemlerde' bulunduğu, görev yetkilerini 'kişisel çıkar sağlamak için kötüye kullandığı' belirtildi. Yabancı şirketlerden para aldığı ve varlık edinimlerini yasallaştırmak için diğer kamu görevlilerine rüşvet verdiği iddia edildi. En ağır suçlamanın ise casusluk olduğu aktarıldı.Yüksek profilli bir düşüşUzmanlara göre, bu dava, 2009'da dönemin Devlet Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı'nın görevden alınmasından bu yana bir bakan seviyesinde görülen en önemli yargılama olarak kayıtlara geçti. Mahkeme, Gil'in ayrıca yolsuzluk, resmi belgelerde sahtecilik ve vergi kaçakçılığı suçlarından 20 yıl hapis cezası daha aldığını, bu cezanın müebbet hapisle aynı anda çekileceğini duyurdu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251206/orbandan-abye-yolsuzluk-tepkisi-bruksel-ve-kiev-birbirini-koruyor-1101595639.html

küba

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

miguel diaz-canel, küba, ekonomi bakanı, yolsuzluk, casusluk, ceza, hapis, hapis cezası