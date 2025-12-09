Küba'da eski ekonomi bakanına casusluktan müebbet hapis cezası verildi

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251209/kubada-eski-ekonomi-bakanina-casusluktan-muebbet-hapis-cezasi-verildi-1101654775.html
09.12.2025
Küba'nın son yıllardaki en yüksek profilli davalarından birinde, eski bir üst düzey bakan ağır cezalara çarptırıldı. Halkın Yüksek Mahkemesi, 2018-2024 yılları arasında ekonomi bakanlığı yapan ve Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel'in yakın çalışma arkadaşı olan Alejandro Gil hakkındaki kararı açıkladı. Mahkeme, davayla ilgili ayrıntılı bilgi vermezken, yayınladığı açıklamada Gil'in 'yolsuz ve aldatıcı eylemlerde' bulunduğu, görev yetkilerini 'kişisel çıkar sağlamak için kötüye kullandığı' belirtildi. Yabancı şirketlerden para aldığı ve varlık edinimlerini yasallaştırmak için diğer kamu görevlilerine rüşvet verdiği iddia edildi. En ağır suçlamanın ise casusluk olduğu aktarıldı.Yüksek profilli bir düşüşUzmanlara göre, bu dava, 2009'da dönemin Devlet Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı'nın görevden alınmasından bu yana bir bakan seviyesinde görülen en önemli yargılama olarak kayıtlara geçti. Mahkeme, Gil'in ayrıca yolsuzluk, resmi belgelerde sahtecilik ve vergi kaçakçılığı suçlarından 20 yıl hapis cezası daha aldığını, bu cezanın müebbet hapisle aynı anda çekileceğini duyurdu.
