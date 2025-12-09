Karayip mercanları yok oluyor: Son 40 yılda mercanların yarısı kayboldu

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251209/karayip-mercanlari-yok-oluyor-son-40-yilda-mercanlarin-yarisi-kayboldu-1101654064.html
Mercan resifleri, okyanusların 'yağmur ormanlarıdır'. Deniz yaşamının yüzde 25'ini barındırır, kıyıları korur ve milyarlarca dolarlık balıkçılık ve turizm geliri sağlar. Kayıpları tüm ekosistemi ve insan geçimini tehdit eder.
Dünya çapında 300'den fazla bilim insanının katkılarıyla hazırlanan ve Küresel Mercan Resifi İzleme Ağı tarafından paylaşılan çalışma, Karayip mercan ekosistemlerinin alarm verici bir hızla gerilediğini gözler önüne serdi. Verilere göre, bölgedeki sert mercan örtüsü son 40 yılda yüzde 48 oranında azaldı.Araştırmacılar, bu çarpıcı düşüşün başlıca nedeninin, iklim değişikliği kaynaklı deniz sıcaklığı artışları olduğunu belirtiyor. Bu deniz ısı dalgaları, mercanların besin kaynağı olan mikroskobik algleri onlar için zehirli hale getiriyor. Bu süreç, mercanların ağarıp beyazlamasına ve sonunda ölmesine neden oluyor.Umut ışığı: Koruma çalışmaları işe yarıyorRapor, olumsuz tabloya rağmen, etkili koruma önlemlerinin mercanları nasıl kurtarabileceğine dair umut verici örnekler de sunuyor. Meksika Körfezi'nin güneyinde, yoğun ısı stresine rağmen hayatta kalmayı başarmış yaşlı ve dayanıklı mercan kolonileri keşfedildi. Bu keşif, Meksika hükümetinin bölgede yeni bir deniz koruma alanı ilan edip iki milli parkı birbirine bağlayarak sürekli bir mercan koridoru oluşturmasını sağladı.İnsan faktörü ve çözüm yollarıKarayip resifleri, çevresindeki yoğun insan nüfusu nedeniyle benzersiz bir baskı altında. Uzmanlar, küresel iklim önlemlerinin yanı sıra yerel tehditlerin azaltılmasının hayati önem taşıdığını vurguluyor. Dr. Jeremy Wicquart, "Atık su yönetimini iyileştirerek su kalitesini artırabilir, aşırı turizmi kısıtlayabilir ve deniz koruma alanları oluşturabilirsiniz. Bunlar, mercan resiflerini yerel ölçekte iyileştirmenin yolları" ifadelerini kullandı.
