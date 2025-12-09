https://anlatilaninotesi.com.tr/20251209/karayip-mercanlari-yok-oluyor-son-40-yilda-mercanlarin-yarisi-kayboldu-1101654064.html

Karayip mercanları yok oluyor: Son 40 yılda mercanların yarısı kayboldu

Karayip mercanları yok oluyor: Son 40 yılda mercanların yarısı kayboldu

Sputnik Türkiye

Mercan resifleri, okyanusların 'yağmur ormanlarıdır'. Deniz yaşamının yüzde 25'ini barındırır, kıyıları korur ve milyarlarca dolarlık balıkçılık ve turizm geliri sağlar. Kayıpları tüm ekosistemi ve insan geçimini tehdit eder.

2025-12-09T13:23+0300

2025-12-09T13:23+0300

2025-12-09T13:23+0300

yaşam

çevre

karayip

meksika körfezi

resif

mercan

mercan resifi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/02/1099015654_0:217:2870:1831_1920x0_80_0_0_55ff41dad971fbafd21224b1e33510f9.jpg

Dünya çapında 300'den fazla bilim insanının katkılarıyla hazırlanan ve Küresel Mercan Resifi İzleme Ağı tarafından paylaşılan çalışma, Karayip mercan ekosistemlerinin alarm verici bir hızla gerilediğini gözler önüne serdi. Verilere göre, bölgedeki sert mercan örtüsü son 40 yılda yüzde 48 oranında azaldı.Araştırmacılar, bu çarpıcı düşüşün başlıca nedeninin, iklim değişikliği kaynaklı deniz sıcaklığı artışları olduğunu belirtiyor. Bu deniz ısı dalgaları, mercanların besin kaynağı olan mikroskobik algleri onlar için zehirli hale getiriyor. Bu süreç, mercanların ağarıp beyazlamasına ve sonunda ölmesine neden oluyor.Umut ışığı: Koruma çalışmaları işe yarıyorRapor, olumsuz tabloya rağmen, etkili koruma önlemlerinin mercanları nasıl kurtarabileceğine dair umut verici örnekler de sunuyor. Meksika Körfezi'nin güneyinde, yoğun ısı stresine rağmen hayatta kalmayı başarmış yaşlı ve dayanıklı mercan kolonileri keşfedildi. Bu keşif, Meksika hükümetinin bölgede yeni bir deniz koruma alanı ilan edip iki milli parkı birbirine bağlayarak sürekli bir mercan koridoru oluşturmasını sağladı.İnsan faktörü ve çözüm yollarıKarayip resifleri, çevresindeki yoğun insan nüfusu nedeniyle benzersiz bir baskı altında. Uzmanlar, küresel iklim önlemlerinin yanı sıra yerel tehditlerin azaltılmasının hayati önem taşıdığını vurguluyor. Dr. Jeremy Wicquart, "Atık su yönetimini iyileştirerek su kalitesini artırabilir, aşırı turizmi kısıtlayabilir ve deniz koruma alanları oluşturabilirsiniz. Bunlar, mercan resiflerini yerel ölçekte iyileştirmenin yolları" ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251128/bingolde-deniz-mi-vardi-50-milyon-yillik-olduklari-degerlendirilen-deniz-canlisi-fosilleri-bulundu-1101384035.html

karayip

meksika körfezi

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mercan, resif, turizm, çevre, yok olma, çevrecilik, mercan resifi, karayipler, meksika körfezi