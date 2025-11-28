https://anlatilaninotesi.com.tr/20251128/bingolde-deniz-mi-vardi-50-milyon-yillik-olduklari-degerlendirilen-deniz-canlisi-fosilleri-bulundu-1101384035.html

Bingöl'de 'deniz mi vardı?': 50 milyon yıllık oldukları değerlendirilen deniz canlısı fosilleri bulundu

Bingöl'de 'deniz mi vardı?': 50 milyon yıllık oldukları değerlendirilen deniz canlısı fosilleri bulundu

Sputnik Türkiye

Bingöl'de yapılan kazılarda 50 milyon yıllık oldukları değerlendirilen deniz canlısı fosilleri bulundu. 28.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-28T13:25+0300

2025-11-28T13:25+0300

2025-11-28T13:37+0300

yaşam

bingöl

fosil

deniz canlısı

deniz

mercan

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/1c/1101384990_0:85:1112:711_1920x0_80_0_0_5ff00373c04d9ff36cfc35c8d85aafa8.png

Bingöl Şaban Köyü kırsalındaki yapılan kazılardaki buluntularla ilgili akademisyenlerce yapılan ilk incelemede kalıntıların yaklaşık 50 milyon yıl önce sıcak ve sığ denizlerde yaşayan canlılara ait fosiller olduğu tespit edildi. Kazıları sürdüren Jeolog Dr. Öğr. Üyesi Kenan Akbayram, "Deniz canlılarının kayaların içerisinde fosilleşmiş olarak bulunması bu dağlık bölgenin bir zamanlar denizlerle kaplı olduğunu bize anlatıyor. Bu alanın milyonlarca yıl öncesine ait olduğu kesin. Fosillerin incelemesini laboratuvarda yapıp, buradaki denizin yaşını ortaya koyacağız" açıklaması yaptı. Önce normal taş sanıldı incelendiğinde gerçek ortaya çıktıBingöl Üniversitesi (BÜ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Nebi Butasım, Şaban köyü sakinleri ile yıllardır köyün çevresindeki dağlık alanda yaptıkları gezintilerde bazı taş kalıntılara rastladı. Başlarda sıradan bir taş ve kaya parçasını andıran bu kalıntıların yakından gözlemlendiğinde midye ve deniz yıldızı gibi çeşitli kabuklu canlılara benzediği fark eden Butasım, köy sakinlerinin yıllardır bölgede gördükleri ancak tarihini bilmedikleri bu taşları kayıt altına almak istedi. Butasım, bölgeden aldığı örnekleri üniversitedeki yerbilim uzmanlarına gösterdi. Akademisyenlerce yapılan ilk incelemede kalıntıların yaklaşık 50 milyon yıl önce sıcak ve sığ denizlerde yaşayan canlılara ait fosiller olduğu tespit edildi.Fosillerin izini sürdülerButasım ile Bingöl Üniversitesi Enerji, Çevre ve Doğal Afet Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü, jeolog, Dr. Öğr. Üyesi Kenan Akbayram, fosillerin bulunduğu alana giderek mercan, kabuklu ve mikroskobik deniz canlısı fosillerinin izini sürdü. Akademisyenlerin alanda yürüttükleri incelemenin ardından aldığı fosil örnekleri Bingöl Üniversitesindeki laboratuvarda incelenecek.Dr. Öğr. Üyesi Kenan Akbayram, bölgede milyonlarca yıl önce bazı sığ ve sıcak denizlerin bulunduğunu, bu denizlerde mercanların yaşadığını belirten Akbayram, mercanların zaman içerisinde fosilleşerek taş haline geldiğini ifade etti. Akbayram, Şaban köyü civarında yaptıkları incelemelerde çok güzel fosil oluşumları tespit ettiklerini anlatarak, bölgedeki bazı büyük kayaların içerisinde de çok fazla deniz kabuklusu ve mercan fosili tespit ettiklerini kaydetti.Dağlık alanın bir zamanlar denizlerle kaplı olduğunu gösteriyorAlanda çok güzel korunmuş deniz kabuklularının fosilleri olduğunu, bunların büyüklüklerinin değiştiğini, leblebi boyutundan madeni para boyutuna kadar fosillerin olduğunu dile getiren Akbayram, şunları söyledi:Akbayram, yaz mevsiminde çok daha ayrıntılı bir araştırma yapacaklarını, daha fazla türde fosil bulma olasılığının yüksek olduğunu dile getirerek, "Buradaki mercan fosillerinin ve diğer deniz kabuklularının fosillerinin günümüzden 50 milyon yıl öncesine ait olduklarını düşünüyoruz." ifadesini kullandı.Bu fosiller, bölgede deniz varlığının ispatıGünümüzde Türkiye'nin etrafının denizlerle çevrili olduğunu ancak yaklaşık 250 milyon yıl önceden 50 milyon yıl önceye kadar Türkiye'nin tamamının denizlerle kaplı olduğunu anlatan Akbayram, şunları kaydetti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250625/tarihin-en-eski-parazitlerinden-biri-99-milyon-yillik-fosilde-kesfedildi-zihni-ele-geciriyor-1097315084.html

bingöl

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

bingöl, fosil, deniz canlısı, deniz, mercan