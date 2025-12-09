https://anlatilaninotesi.com.tr/20251209/izmirde-metro-raydan-cikti-bornova-ve-bolge-istasyonlari-kapatildi-1101655387.html
İzmir'de metro raydan çıktı: Bornova ve Bölge istasyonları kapatıldı
İzmir’de metro raydan çıktı: Bornova ve Bölge istasyonları kapatıldı
İzmir'de Bornova İstasyonu'nda bir metro treninin raydan çıkması ulaşımı durma noktasına getirdi. Yolcular tahliye edilirken Bornova ve Bölge istasyonları... 09.12.2025
İzmir'in Bornova ilçesinde yaşanan metro arızası kent içi trafiğini olumsuz etkiledi. Narlıdere Kaymakamlık–Evka 3 hattında sefer yapan metro treni, henüz belirlenemeyen bir nedenle Bornova İstasyonu’nda raydan çıktı.Trende bulunan vatandaşlar hızlı şekilde tahliye edilirken bölgede güvenlik önlemleri artırıldı.İki istasyon kapatıldı, yolcular otobüslere yönlendirildiRaydan çıkma olayının ardından İzmir Metro A.Ş. ekipleri çalışmalara başladı. Arızanın giderilmesi sürecinde Bornova ve Bölge istasyonları geçici olarak kapatıldı.Bu süreçte:İstasyon çevresindeki otobüs duraklarında yoğunluk oluştu.İzmir Metro A.Ş., sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada teknik arızanın kaynağına ilişkin şu bilgileri paylaştı:“İzmir Metro Bornova İstasyonu'nda hatta enerji sağlayıcı ve taşıyıcı ekipmanda yaşanan teknik arıza sebebiyle seferlerimiz Narlıdere Kaymakamlık–Sanayi istasyonları arasında gecikmeli olarak devam etmekte, Sanayi–Evka 3 istasyonları arasında ulaşım ESHOT desteği ile sağlanmaktadır. Ekiplerimiz arızaya ivedilikle müdahale etmiş bulunmaktadır. Arızanın giderilmesiyle birlikte seferlerin normale dönmesi için çalışmalarımız sürmektedir.”
