Deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, Van ve Antalya depremlerinden sonra uyardı: Bölge sıkışma zonunda

Antalya'da dün meydana gelen iki depremin ardından bölgede daha büyük deprem bekleniyor mu sorusunu Prof. Dr. Şükrü Ersoy yanıtladı. Prof. Dr. Ersoy, Van'la... 09.12.2025, Sputnik Türkiye

Türkiye'de son günlerde birçok farklı bölgede meydana gelen depremlerle ilgili konuşan deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, Antalya ve Van depremlerini değerlendirdi. Antalya Körfezi'ndeki 4.9 büyüklüğündeki depremle ilgili, Aksu Bindirme Fayı'na dikkat çeken Prof. Dr. Ersoy, "Normalde yaşlı bir fay o. Bu zaman zaman reaktif oluyor. Geçmiş yıllardaki depremlerine baktığımda 5’e geliyor, 5’i biraz aşıyor. Ama 6 ve 7 büyüklüğündeki depremleri yok." dedi. Van'daki depremle ilgili de uyarılarda bulunan Prof. Dr. Ersoy, "4,6'nın tam üzerine düştüğü belirgin bir fay yok ancak burası sıkışmanın maksimum olduğu dağlık bir bölge" diyerek dikkatli olunması konusunda uyardı. Antalya'da daha büyük bir deprem bekleniyor mu?Antalya'da 4.3 ve 4.9 büyüklüğündeki depremlerle ilgili konuşan Prof. Dr. Şükrü Ersoy, katıldığı bir televizyon programında şu değerlendirmelerde bulundu: ✔Antalya Körfezi'nin Alanya'ya doğru olan kesimlerinde önemli faylar yok. Tarihsel dönemler içinde de yıkıcı deprem yok. Ama Antalya Körfezi'ndeki 4.9, yabancı kaynaklara göre 5.2 şiddetindeki deprem, hem büyüklüğü hem de derinliği açısından çelişkili kaynaklar var.✔ Bizdeki verilen derinlik 28 kilometre. Şu topraklar üzerinde olabilecek maksimum deprem derinliği 30 kilometre. Fakat dış kaynaklarda, Kandilli de bile daha derin odaklı olduğu söylendi. 84 ve 100 kilometre… O zaman bizim içinde bulunduğumuz yer kabuğunda böyle bir deprem olmaz. Peki niye oldu?✔Eğer o derinlikler doğruysa, güneyde bir dalma batma zonu var. Girit ve Rodos'un altına doğru Afrika yer kabuğu kıtası dalıyor. Aynı şey Antalya Körfezi için söz konusu… Burada kara üzerinde bu dalmanın izi olan Aksu Bindirme Fayı var. Normalde yaşlı bir fay o.✔ Bu zaman zaman reaktif oluyor. Geçmiş yıllardaki depremlerine baktığımda 5'e geliyor, 5'i biraz aşıyor. Ama 6 ve 7 büyüklüğündeki depremleri yok. Dolayısıyla tarihsel dönem içerisinde burada yıkıcı depremler yok. Böyle bir durum içinde gelecekte daha büyüğü olur mu? İnanın bilmiyoruz.Van için önemli uyarı: Bu bölge uyarıcı nitelikteProf. Dr. Şükrü Ersoy, Van'ın Tuşba ilçesinde meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki depremi de değerlendirdi. Bu büyüklükteki depremin yıkıcı olmadığını dile getiren Ersoy, "Ancak bölge sıkışma zonunda bulunması nedeniyle uyarıcı nitelikte" dedi. Prof. Dr. Ersoy şunları dile getirdi:

