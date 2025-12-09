Deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, Van ve Antalya depremlerinden sonra uyardı: Bölge sıkışma zonunda

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251209/deprem-uzmani-prof-dr-sukru-ersoy-van-ve-antalya-depremlerinden-sonra-uyardi-1101655066.html
Türkiye'de son günlerde birçok farklı bölgede meydana gelen depremlerle ilgili konuşan deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, Antalya ve Van depremlerini değerlendirdi. Antalya Körfezi'ndeki 4.9 büyüklüğündeki depremle ilgili, Aksu Bindirme Fayı'na dikkat çeken Prof. Dr. Ersoy, "Normalde yaşlı bir fay o. Bu zaman zaman reaktif oluyor. Geçmiş yıllardaki depremlerine baktığımda 5’e geliyor, 5’i biraz aşıyor. Ama 6 ve 7 büyüklüğündeki depremleri yok." dedi. Van'daki depremle ilgili de uyarılarda bulunan Prof. Dr. Ersoy, "4,6'nın tam üzerine düştüğü belirgin bir fay yok ancak burası sıkışmanın maksimum olduğu dağlık bir bölge" diyerek dikkatli olunması konusunda uyardı. Antalya'da daha büyük bir deprem bekleniyor mu?Antalya'da 4.3 ve 4.9 büyüklüğündeki depremlerle ilgili konuşan Prof. Dr. Şükrü Ersoy, katıldığı bir televizyon programında şu değerlendirmelerde bulundu: ✔Antalya Körfezi'nin Alanya'ya doğru olan kesimlerinde önemli faylar yok. Tarihsel dönemler içinde de yıkıcı deprem yok. Ama Antalya Körfezi'ndeki 4.9, yabancı kaynaklara göre 5.2 şiddetindeki deprem, hem büyüklüğü hem de derinliği açısından çelişkili kaynaklar var.✔ Bizdeki verilen derinlik 28 kilometre. Şu topraklar üzerinde olabilecek maksimum deprem derinliği 30 kilometre. Fakat dış kaynaklarda, Kandilli de bile daha derin odaklı olduğu söylendi. 84 ve 100 kilometre… O zaman bizim içinde bulunduğumuz yer kabuğunda böyle bir deprem olmaz. Peki niye oldu?✔Eğer o derinlikler doğruysa, güneyde bir dalma batma zonu var. Girit ve Rodos'un altına doğru Afrika yer kabuğu kıtası dalıyor. Aynı şey Antalya Körfezi için söz konusu… Burada kara üzerinde bu dalmanın izi olan Aksu Bindirme Fayı var. Normalde yaşlı bir fay o.✔ Bu zaman zaman reaktif oluyor. Geçmiş yıllardaki depremlerine baktığımda 5'e geliyor, 5'i biraz aşıyor. Ama 6 ve 7 büyüklüğündeki depremleri yok. Dolayısıyla tarihsel dönem içerisinde burada yıkıcı depremler yok. Böyle bir durum içinde gelecekte daha büyüğü olur mu? İnanın bilmiyoruz.Van için önemli uyarı: Bu bölge uyarıcı nitelikteProf. Dr. Şükrü Ersoy, Van'ın Tuşba ilçesinde meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki depremi de değerlendirdi. Bu büyüklükteki depremin yıkıcı olmadığını dile getiren Ersoy, "Ancak bölge sıkışma zonunda bulunması nedeniyle uyarıcı nitelikte" dedi. Prof. Dr. Ersoy şunları dile getirdi:
Deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, Van ve Antalya depremlerinden sonra uyardı: Bölge sıkışma zonunda
13:34 09.12.2025 (güncellendi: 13:45 09.12.2025)
Antalya'da dün meydana gelen iki depremin ardından bölgede daha büyük deprem bekleniyor mu sorusunu Prof. Dr. Şükrü Ersoy yanıtladı. Prof. Dr. Ersoy, Van'la meydana gelen depremle ilgili de bölgenin sıkışma zonunda olması nedeniyle uyarıcı nitelikte olduğunu vurguladı.
Antalya'da daha büyük bir deprem bekleniyor mu?
Antalya'da 4.3 ve 4.9 büyüklüğündeki depremlerle ilgili konuşan Prof. Dr. Şükrü Ersoy, katıldığı bir televizyon programında şu değerlendirmelerde bulundu:
✔Antalya Körfezi'nin Alanya'ya doğru olan kesimlerinde önemli faylar yok. Tarihsel dönemler içinde de yıkıcı deprem yok. Ama Antalya Körfezi'ndeki 4.9, yabancı kaynaklara göre 5.2 şiddetindeki deprem, hem büyüklüğü hem de derinliği açısından çelişkili kaynaklar var.
✔ Bizdeki verilen derinlik 28 kilometre. Şu topraklar üzerinde olabilecek maksimum deprem derinliği 30 kilometre. Fakat dış kaynaklarda, Kandilli de bile daha derin odaklı olduğu söylendi. 84 ve 100 kilometre… O zaman bizim içinde bulunduğumuz yer kabuğunda böyle bir deprem olmaz. Peki niye oldu?
✔Eğer o derinlikler doğruysa, güneyde bir dalma batma zonu var. Girit ve Rodos'un altına doğru Afrika yer kabuğu kıtası dalıyor. Aynı şey Antalya Körfezi için söz konusu… Burada kara üzerinde bu dalmanın izi olan Aksu Bindirme Fayı var. Normalde yaşlı bir fay o.
✔ Bu zaman zaman reaktif oluyor. Geçmiş yıllardaki depremlerine baktığımda 5'e geliyor, 5'i biraz aşıyor. Ama 6 ve 7 büyüklüğündeki depremleri yok. Dolayısıyla tarihsel dönem içerisinde burada yıkıcı depremler yok. Böyle bir durum içinde gelecekte daha büyüğü olur mu? İnanın bilmiyoruz.
Van için önemli uyarı: Bu bölge uyarıcı nitelikte
Prof. Dr. Şükrü Ersoy, Van'ın Tuşba ilçesinde meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki depremi de değerlendirdi. Bu büyüklükteki depremin yıkıcı olmadığını dile getiren Ersoy, "Ancak bölge sıkışma zonunda bulunması nedeniyle uyarıcı nitelikte" dedi. Prof. Dr. Ersoy şunları dile getirdi:
"4,6'nın tam üzerine düştüğü belirgin bir fay yok ancak burası sıkışmanın maksimum olduğu dağlık bir bölge. 1976 Çaldıran ve 2011 Van depremlerinin olduğu bölgelere yakın. Ayrıca Kuzey Anadolu Fayı'nın Yedisu segmenti (Erzincan'ın doğusu) ve Hakkari bölgesi (1930 depremi hattı) tehlikeli bulduğumuz yerler arasında."