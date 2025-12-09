https://anlatilaninotesi.com.tr/20251209/gunde-7-saatten-az-uyku-daha-kisa-yasam-beklentisiyle-iliskili-1101661631.html
Günde 7 saatten az uyku, daha kısa yaşam beklentisiyle ‘ilişkili’
Yeni bir araştırma, gecelik 7 saatten az uyuyanların yaşam beklentisinin belirgin biçimde daha düşük olduğunu ortaya koydu.
ABD'de Oregon Sağlık ve Bilim Üniversitesi'nden Andrew McHill liderliğinde yürütülen çalışma, 2019-2025 döneminde 3 binden fazla bölgede uyku süresi ile yaşam süresi arasındaki ilişkiyi inceledi.Araştırmanın SLEEP Advances dergisinde yayımlanan bulgularına göre bu ilişki; gelir düzeyi, sağlık hizmetlerine erişim veya kişinin kentsel-kırsal bir bölgede yaşaması gibi faktörlerden bağımsız.Sigaradan sonra ikinci sıradaAraştırma, yetersiz uykunun yaşam beklentisini düşüren faktörler arasında sigaradan sonra en güçlü ikinci gösterge olduğunu ortaya koydu.
ABD’de Oregon Sağlık ve Bilim Üniversitesi’nden Andrew McHill liderliğinde yürütülen çalışma, 2019-2025 döneminde 3 binden fazla bölgede uyku süresi ile yaşam süresi arasındaki ilişkiyi inceledi.
Araştırmanın SLEEP Advances dergisinde yayımlanan bulgularına göre bu ilişki; gelir düzeyi, sağlık hizmetlerine erişim veya kişinin kentsel-kırsal bir bölgede yaşaması gibi faktörlerden bağımsız.
Sigaradan sonra ikinci sırada
Araştırma, yetersiz uykunun yaşam beklentisini düşüren faktörler arasında sigaradan sonra en güçlü ikinci gösterge olduğunu ortaya koydu.
Hareketsizlik, diyabet ve obezite gibi risk faktörleri ise uykunun gerisinde kaldı.
İkinci modelde obezite eklendiğinde sigara ve obezite daha güçlü etkiler gösterse de 7 saatin altındaki uyku yine anlamlı bir ölüm risk göstergesi olarak korundu.
Pandemi yıllarında da sonuç değişmedi
2019-2025 arasını kapsayan araştırma, COVID-19 döneminin uyku düzenlerini değiştirdiğine dair bilinenlere rağmen uyku yetersizliği ile yaşam süresi arasındaki ilişkinin her yıl geçerli olduğunu ortaya koydu.
Araştırmanın başyazarı Andrew McHill, “Bu kadar güçlü bir ilişki beklemiyordum” diyerek şunları söyledi:
İnsanların mümkün olduğunca 7-9 saat uyumaya gerçekten çaba göstermesi gerekiyor.
Uyku süresi, diğer birçok risk faktörünün aksine kolayca değiştirilebilir.
Bu da okulların derse başlama saatlerinden vardiyalı çalışma düzenine, toplum farkındalık kampanyalarından işyeri politikalarına kadar pek çok alanda müdahale imkanı doğuruyor.