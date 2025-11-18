https://anlatilaninotesi.com.tr/20251118/islam-memis-sabri-olmayan-gumuse-bulasmasin-11-ay-bekletir-bir-ayda-altini-ezer-gecer-1101076946.html

İslam Memiş: Sabrı olmayan gümüşe bulaşmasın, 11 ay bekletir, bir ayda altını ezer geçer

İslam Memiş: Sabrı olmayan gümüşe bulaşmasın, 11 ay bekletir, bir ayda altını ezer geçer

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın ve gümüşe dair çarpıcı değerlendirmeler yaptı. Memiş gümüşe dair "Sabırsız yatırımcı gümüşe bulaşmamalı... 18.11.2025, Sputnik Türkiye

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın ve gümüşün yılbaşından bu yana performansını değerlendirdi. Memiş "Yıla 28,89 dolar seviyesinden başlayan ons gümüş, yıl içinde 54,48 dolara yükselerek son 15 yılın zirvesini gördü. Gram tarafında ise gümüş 32,81 liradan başladığı yılı 74 liraya taşıyarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı” açıklamasını yaptı. İslam Memiş, altın için 2026 beklentisini "Ons altın: 4.880 dolar, Gram altın: 8.000 TL" olarak açıkladı. Memiş Hürriyet'e yaptığı açıklamalarda şunları kaydetti:

