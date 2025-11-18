İslam Memiş: Sabrı olmayan gümüşe bulaşmasın, 11 ay bekletir, bir ayda altını ezer geçer
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın ve gümüşe dair çarpıcı değerlendirmeler yaptı. Memiş gümüşe dair "Sabırsız yatırımcı gümüşe bulaşmamalı. Çünkü gümüş 11 ay bekletir, 1 ayda altını ezer geçer" ifadelerini kullandı.
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın ve gümüşün yılbaşından bu yana performansını değerlendirdi. Memiş "Yıla 28,89 dolar seviyesinden başlayan ons gümüş, yıl içinde 54,48 dolara yükselerek son 15 yılın zirvesini gördü. Gram tarafında ise gümüş 32,81 liradan başladığı yılı 74 liraya taşıyarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı” açıklamasını yaptı.
İslam Memiş, altın için 2026 beklentisini "Ons altın: 4.880 dolar, Gram altın: 8.000 TL" olarak açıkladı.
Memiş Hürriyet'e yaptığı açıklamalarda şunları kaydetti:
“Nisanda 1 kg altın ile 106 kg gümüş alan yatırımcı bugün 1 kg altınını 80 kg gümüşle yerine koyabiliyor. Yani, 11 ayda yatırımcı 26 kg gümüş kâra geçmiş oldu."
“Altın fiyatı arttıkça maliyetler yükseliyor, bu da üreticiyi olumsuz etkiliyor. Pek çok sektör artık altın yerine gümüşü tercih ediyor. Altının maliyeti arttıkça gümüş talebinin de artacağını söyleyebilirim.”
“Sabırsız yatırımcı gümüşe bulaşmamalı. Çünkü gümüş 11 ay bekletir, 1 ayda altını ezer geçer. Gümüşün fiziki olarak üç türlüsü vardır. Granül, gramlık ve külçe olanlar. Fiziki birikim yapmak isteyenler bu çeşitliliği bilmesi gerekli. Paket ve külçeler işçilikli, granül olan işçiliksizdir. Gümüşe üç türden yatırım yapabilirsiniz. Bankadan gümüş hesabı açarak, Kapalıçarşı’dan fiziki alarak ya da rafinerilerin internet sayfasından sipariş vererek”
“İARPlatform uygulamasını cep telefonunuza indirebilir, Kapalıçarşı fiyatından 7/24 365 gün alım-satım yapabilir, hesabınızdaki gümüşleri dileğinizde Yenibosna Kuyumcukent'te bulunan teslimat noktalarından ücret farkı ödemeden fiziki olarak teslim alabilirsiniz”
“Birikimde kazancın rengi değişti. Önceden sarıydı, şimdi beyaz. 2026’da gramda 120 TL, onsta da 75 dolar üzerini görmeyi bekliyorum. 2026’da benim şampiyonum yine gümüş olacak. Gümüşün stratejik önemi devletler tarafından da fark edilmeye başlandı. Rusya’nın devlet rezervlerine gümüş ekleyen ilk ülke olduğunu hatırlatırım. Tüm ülke merkez bankaları resmi varlıklarına gümüş eklemeye başlayacak. Buna hazır olun ve şaşırmayın.”