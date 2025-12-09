https://anlatilaninotesi.com.tr/20251209/danla-bilic-ameliyatla-vucudundan-cikarilan-dolguyu-paylasti-bobreklerime-ulasmisti-1101647667.html

Danla Bilic, ameliyatla vücudundan çıkarılan dolguyu paylaştı: 'Böbreklerime ulaşmıştı'

Danla Bilic, ameliyatla vücudundan çıkarılan dolguyu paylaştı: 'Böbreklerime ulaşmıştı'

Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, kalça dolgusu nedeniyle yaşadığı sağlık sorunları sonrası 5. kez ameliyat masasına yattı. Bilic, operasyonla çıkarılan dolgu... 09.12.2025

Yaptırdığı estetik operasyonlarla sık sık gündeme gelen sosyal medya fenomeni Danla Bilic, yıllardır sağlık sorunlarına yol açan kalça dolgusu nedeniyle bir kez daha ameliyat oldu. Üç yıl önce geçirdiği estetik işlem sonrası ciddi komplikasyonlar yaşayan Bilic, 5. kez dolgu temizletme operasyonuna alındı.Bilic, operasyon anlarını ve vücudundan çıkarılan geniş dolgu kitlesini sosyal medya hesabından paylaşarak takipçilerini uyardı.'Böbreklerime ulaşmışlardı'Danla Bilic, ameliyat sonrası yaptığı paylaşımda çıkarılan dolgu maddesine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:“Alın size 5. ameliyatımda vücudumdan çıkan madde. Böbreklerime ulaşmışlardı, sırtımda, bacaklarımda… Daha da bir şey demeyeceğim, cahil cesaretinden başka bir şey değildi.”

