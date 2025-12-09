https://anlatilaninotesi.com.tr/20251209/danla-bilic-ameliyatla-vucudundan-cikarilan-dolguyu-paylasti-bobreklerime-ulasmisti-1101647667.html
Danla Bilic, ameliyatla vücudundan çıkarılan dolguyu paylaştı: 'Böbreklerime ulaşmıştı'
Yaptırdığı estetik operasyonlarla sık sık gündeme gelen sosyal medya fenomeni Danla Bilic, yıllardır sağlık sorunlarına yol açan kalça dolgusu nedeniyle bir kez daha ameliyat oldu. Üç yıl önce geçirdiği estetik işlem sonrası ciddi komplikasyonlar yaşayan Bilic, 5. kez dolgu temizletme operasyonuna alındı.Bilic, operasyon anlarını ve vücudundan çıkarılan geniş dolgu kitlesini sosyal medya hesabından paylaşarak takipçilerini uyardı.'Böbreklerime ulaşmışlardı'Danla Bilic, ameliyat sonrası yaptığı paylaşımda çıkarılan dolgu maddesine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:“Alın size 5. ameliyatımda vücudumdan çıkan madde. Böbreklerime ulaşmışlardı, sırtımda, bacaklarımda… Daha da bir şey demeyeceğim, cahil cesaretinden başka bir şey değildi.”
