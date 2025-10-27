Türkiye
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251027/fransada-first-lady-brigitte-icin-erkek-davasi-sosyal-medya-paylasimlari-yargida-1100514709.html
Fransa'da First Lady Brigitte için 'erkek' davası: Sosyal medya paylaşımları yargıda
Fransa'da First Lady Brigitte için 'erkek' davası: Sosyal medya paylaşımları yargıda
Fransa'nın First Lady'si Brigitte Macron hakkında sosyal medyada yayılan cinsiyet kimliği iddiaları sonrası 10 kişi 'siber zorbalık ve hakaret' suçlamasıyla... 27.10.2025
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eşi First Lady Brigitte Macron ilginç bir haberle gündeme geldi. Ülkenin resmi vergi sitesinde cinsiyet bilgisinin "erkek" olarak listelendiği ortaya çıktı.Paris’te başlayan davada, sekizi erkek ikisi kadın toplam 10 sanık, Brigitte Macron’un cinsiyet kimliği hakkında 'ağır hakaret içeren' paylaşımlar yapmakla suçlanıyor. Savcılığa göre paylaşımların amacı, kamuoyunda 'itibar zedeleyici bir komplo' yaymak.Teori yıllardır gündemdeydiMacron çiftini uzun süredir takip eden iddialara göre First Lady’nin doğuştan “Jean-Michel Trogneux” adlı bir erkek olduğu öne sürülüyor. Bu isim ise aslında Brigitte Macron’un kardeşi.Sanıklar arasında öğretmen ve yerel siyasetçi de var 41 ile 60 yaş arasındaki sanıklar arasında bir medyum, bir reklamcı, bir öğretmen, bir bilişim uzmanı ve yerel bir yönetici bulunuyor. Çoğunun sosyal medya hesaplarında yüz binlerce etkileşim alan paylaşımlar yaptığı belirtildi.Yaş farkı üzerinden imaSavcılık, Brigitte ve Emmanuel Macron arasındaki yaş farkının da “pedofili” suçlamalarıyla hedef alındığını aktardı. Bu nedenle dava, yalnızca hakaret değil, topluma yönelik nefret söylemi kapsamında değerlendiriliyor.
Fransa'da First Lady Brigitte için 'erkek' davası: Sosyal medya paylaşımları yargıda

17:36 27.10.2025 (güncellendi: 17:38 27.10.2025)
Fransa’nın First Lady’si Brigitte Macron hakkında sosyal medyada yayılan cinsiyet kimliği iddiaları sonrası 10 kişi 'siber zorbalık ve hakaret' suçlamasıyla hakim karşısında. Paris savcılığı, 'organize nefret kampanyası' uyarısı yaptı.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eşi First Lady Brigitte Macron ilginç bir haberle gündeme geldi. Ülkenin resmi vergi sitesinde cinsiyet bilgisinin "erkek" olarak listelendiği ortaya çıktı.
Paris’te başlayan davada, sekizi erkek ikisi kadın toplam 10 sanık, Brigitte Macron’un cinsiyet kimliği hakkında 'ağır hakaret içeren' paylaşımlar yapmakla suçlanıyor. Savcılığa göre paylaşımların amacı, kamuoyunda 'itibar zedeleyici bir komplo' yaymak.

Teori yıllardır gündemdeydi

Macron çiftini uzun süredir takip eden iddialara göre First Lady’nin doğuştan “Jean-Michel Trogneux” adlı bir erkek olduğu öne sürülüyor. Bu isim ise aslında Brigitte Macron’un kardeşi.

Sanıklar arasında öğretmen ve yerel siyasetçi de var

41 ile 60 yaş arasındaki sanıklar arasında bir medyum, bir reklamcı, bir öğretmen, bir bilişim uzmanı ve yerel bir yönetici bulunuyor. Çoğunun sosyal medya hesaplarında yüz binlerce etkileşim alan paylaşımlar yaptığı belirtildi.

Yaş farkı üzerinden ima

Savcılık, Brigitte ve Emmanuel Macron arasındaki yaş farkının da “pedofili” suçlamalarıyla hedef alındığını aktardı. Bu nedenle dava, yalnızca hakaret değil, topluma yönelik nefret söylemi kapsamında değerlendiriliyor.
