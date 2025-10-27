https://anlatilaninotesi.com.tr/20251027/fransada-first-lady-brigitte-icin-erkek-davasi-sosyal-medya-paylasimlari-yargida-1100514709.html
Fransa'da First Lady Brigitte için 'erkek' davası: Sosyal medya paylaşımları yargıda
Fransa'da First Lady Brigitte için 'erkek' davası: Sosyal medya paylaşımları yargıda
Sputnik Türkiye
Fransa’nın First Lady’si Brigitte Macron hakkında sosyal medyada yayılan cinsiyet kimliği iddiaları sonrası 10 kişi 'siber zorbalık ve hakaret' suçlamasıyla... 27.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-27T17:36+0300
2025-10-27T17:36+0300
2025-10-27T17:38+0300
avrupa
brigitte macron
emmanuel macron
paris
mahkeme
dünya
erkek
yılsonu2025
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/0a/1081554924_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_e59f6c152d8ac3fb169bc2130faaa237.jpg
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eşi First Lady Brigitte Macron ilginç bir haberle gündeme geldi. Ülkenin resmi vergi sitesinde cinsiyet bilgisinin "erkek" olarak listelendiği ortaya çıktı.Paris’te başlayan davada, sekizi erkek ikisi kadın toplam 10 sanık, Brigitte Macron’un cinsiyet kimliği hakkında 'ağır hakaret içeren' paylaşımlar yapmakla suçlanıyor. Savcılığa göre paylaşımların amacı, kamuoyunda 'itibar zedeleyici bir komplo' yaymak.Teori yıllardır gündemdeydiMacron çiftini uzun süredir takip eden iddialara göre First Lady’nin doğuştan “Jean-Michel Trogneux” adlı bir erkek olduğu öne sürülüyor. Bu isim ise aslında Brigitte Macron’un kardeşi.Sanıklar arasında öğretmen ve yerel siyasetçi de var 41 ile 60 yaş arasındaki sanıklar arasında bir medyum, bir reklamcı, bir öğretmen, bir bilişim uzmanı ve yerel bir yönetici bulunuyor. Çoğunun sosyal medya hesaplarında yüz binlerce etkileşim alan paylaşımlar yaptığı belirtildi.Yaş farkı üzerinden imaSavcılık, Brigitte ve Emmanuel Macron arasındaki yaş farkının da “pedofili” suçlamalarıyla hedef alındığını aktardı. Bu nedenle dava, yalnızca hakaret değil, topluma yönelik nefret söylemi kapsamında değerlendiriliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250724/macronlar-brigitte-macronun-erkek-dogdugunu-one-suren-fenomeni-mahkemeye-verdi-1098107557.html
paris
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/0a/1081554924_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b8ee89b654c55b54ae032f832bc94e17.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
avrupa, brigitte macron, emmanuel macron, paris, mahkeme, erkek, yılsonu2025
avrupa, brigitte macron, emmanuel macron, paris, mahkeme, erkek, yılsonu2025
Fransa'da First Lady Brigitte için 'erkek' davası: Sosyal medya paylaşımları yargıda
17:36 27.10.2025 (güncellendi: 17:38 27.10.2025)
Fransa’nın First Lady’si Brigitte Macron hakkında sosyal medyada yayılan cinsiyet kimliği iddiaları sonrası 10 kişi 'siber zorbalık ve hakaret' suçlamasıyla hakim karşısında. Paris savcılığı, 'organize nefret kampanyası' uyarısı yaptı.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eşi First Lady Brigitte Macron ilginç bir haberle gündeme geldi. Ülkenin resmi vergi sitesinde cinsiyet bilgisinin "erkek" olarak listelendiği ortaya çıktı.
Paris’te başlayan davada, sekizi erkek ikisi kadın toplam 10 sanık, Brigitte Macron’un cinsiyet kimliği hakkında 'ağır hakaret içeren' paylaşımlar yapmakla suçlanıyor. Savcılığa göre paylaşımların amacı, kamuoyunda 'itibar zedeleyici bir komplo' yaymak.
Teori yıllardır gündemdeydi
Macron çiftini uzun süredir takip eden iddialara göre First Lady’nin doğuştan “Jean-Michel Trogneux” adlı bir erkek olduğu öne sürülüyor. Bu isim ise aslında Brigitte Macron’un kardeşi.
Sanıklar arasında öğretmen ve yerel siyasetçi de var
41 ile 60 yaş arasındaki sanıklar arasında bir medyum, bir reklamcı, bir öğretmen, bir bilişim uzmanı ve yerel bir yönetici bulunuyor. Çoğunun sosyal medya hesaplarında yüz binlerce etkileşim alan paylaşımlar yaptığı belirtildi.
Savcılık, Brigitte ve Emmanuel Macron arasındaki yaş farkının da “pedofili” suçlamalarıyla hedef alındığını aktardı. Bu nedenle dava, yalnızca hakaret değil, topluma yönelik nefret söylemi kapsamında değerlendiriliyor.