BM: Gazze ve İsrail sınırlarında herhangi bir değişikliğe kesinlikle karşıyız

İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251209/bm-gazze-ve-israil-sinirlarinda-herhangi-bir-degisiklige-kesinlikle-karsiyiz-1101669537.html
İsrailli bir yetkilinin, 'Gazze'deki sarı hattın, yeni sınır olduğu' yönündeki açıklaması üzerine 'Gazze ve İsrail sınırlarında herhangi bir değişikliğe... 09.12.2025
Birleşmiş Milletler (BM), bir İsrailli yetkilinin 'Gazze’de sarı hattın yeni sınır haline geldiği' yönündeki açıklamasına sert tepki gösterdi ve Gazze–İsrail sınırlarında herhangi bir değişikliğin kabul edilemeyeceğini ifade etti.BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir’in, Gazze’deki sarı hattın 'artık Gazze ile İsrail arasında yeni sınırı oluşturduğu' yönündeki açıklamasıyla ilgili soruya, “Gazze ve İsrail sınırlarında herhangi bir değişikliğe kesinlikle karşıyız.” yanıtını verdi.
22:44 09.12.2025
Birleşmiş Milletler (BM), bir İsrailli yetkilinin 'Gazze’de sarı hattın yeni sınır haline geldiği' yönündeki açıklamasına sert tepki gösterdi ve Gazze–İsrail sınırlarında herhangi bir değişikliğin kabul edilemeyeceğini ifade etti.
BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir’in, Gazze’deki sarı hattın 'artık Gazze ile İsrail arasında yeni sınırı oluşturduğu' yönündeki açıklamasıyla ilgili soruya, “Gazze ve İsrail sınırlarında herhangi bir değişikliğe kesinlikle karşıyız.” yanıtını verdi.
