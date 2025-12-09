https://anlatilaninotesi.com.tr/20251209/bm-gazze-ve-israil-sinirlarinda-herhangi-bir-degisiklige-kesinlikle-karsiyiz-1101669537.html

BM: Gazze ve İsrail sınırlarında herhangi bir değişikliğe kesinlikle karşıyız

Birleşmiş Milletler (BM), bir İsrailli yetkilinin 'Gazze’de sarı hattın yeni sınır haline geldiği' yönündeki açıklamasına sert tepki gösterdi ve Gazze–İsrail sınırlarında herhangi bir değişikliğin kabul edilemeyeceğini ifade etti.BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir’in, Gazze’deki sarı hattın 'artık Gazze ile İsrail arasında yeni sınırı oluşturduğu' yönündeki açıklamasıyla ilgili soruya, “Gazze ve İsrail sınırlarında herhangi bir değişikliğe kesinlikle karşıyız.” yanıtını verdi.

