https://anlatilaninotesi.com.tr/20251209/bm-gazze-ve-israil-sinirlarinda-herhangi-bir-degisiklige-kesinlikle-karsiyiz-1101669537.html
BM: Gazze ve İsrail sınırlarında herhangi bir değişikliğe kesinlikle karşıyız
BM: Gazze ve İsrail sınırlarında herhangi bir değişikliğe kesinlikle karşıyız
Sputnik Türkiye
İsrailli bir yetkilinin, 'Gazze’deki sarı hattın, yeni sınır olduğu' yönündeki açıklaması üzerine 'Gazze ve İsrail sınırlarında herhangi bir değişikliğe... 09.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-09T22:44+0300
2025-12-09T22:44+0300
2025-12-09T22:44+0300
i̇srai̇l-fi̇li̇sti̇n çatişmasi
gazze
i̇srail
birleşmiş milletler (bm) genel merkezi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/17/1099585743_0:175:3020:1874_1920x0_80_0_0_f0085750b4c3d0bb53c707fca4668d25.jpg
Birleşmiş Milletler (BM), bir İsrailli yetkilinin 'Gazze’de sarı hattın yeni sınır haline geldiği' yönündeki açıklamasına sert tepki gösterdi ve Gazze–İsrail sınırlarında herhangi bir değişikliğin kabul edilemeyeceğini ifade etti.BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir’in, Gazze’deki sarı hattın 'artık Gazze ile İsrail arasında yeni sınırı oluşturduğu' yönündeki açıklamasıyla ilgili soruya, “Gazze ve İsrail sınırlarında herhangi bir değişikliğe kesinlikle karşıyız.” yanıtını verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251209/blair-gazze-planindaki-baris-kurulundan-cikarildi-hangi-isimler-gundemde-1101662966.html
gazze
i̇srail
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/17/1099585743_145:0:2876:2048_1920x0_80_0_0_cfd043f2c889636f48e185188fb42ea7.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
gazze, i̇srail, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi
gazze, i̇srail, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi
BM: Gazze ve İsrail sınırlarında herhangi bir değişikliğe kesinlikle karşıyız
İsrailli bir yetkilinin, 'Gazze’deki sarı hattın, yeni sınır olduğu' yönündeki açıklaması üzerine 'Gazze ve İsrail sınırlarında herhangi bir değişikliğe kesinlikle karşı olduklarını' belirtti.
Birleşmiş Milletler (BM), bir İsrailli yetkilinin 'Gazze’de sarı hattın yeni sınır haline geldiği' yönündeki açıklamasına sert tepki gösterdi ve Gazze–İsrail sınırlarında herhangi bir değişikliğin kabul edilemeyeceğini ifade etti.
BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir’in, Gazze’deki sarı hattın 'artık Gazze ile İsrail arasında yeni sınırı oluşturduğu' yönündeki açıklamasıyla ilgili soruya, “Gazze ve İsrail sınırlarında herhangi bir değişikliğe kesinlikle karşıyız.” yanıtını verdi.